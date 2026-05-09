Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер

Четырехкратный призер Олимпийских игр Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на слова самого фигуриста. Он выразил Костнер благодарность за совместную работу.

Итальянка Костнер – бронзовый призер Олимпиады-2014, чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. Она входила в тренерский штаб Кагиямы с лета 2023 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Kyodo News
Смысл сотрудничать, если пропускаешь сезон
А в чём новость он минимум на год а может и на совсем ушёл из соревнований , естественно он прекратил сотрудничество ?
Юма пропускает сезон. Поэтому наверное и прекратил
скорее всего он уже не вернётся.
Ответ Галина Савицкая
Ну говорил, что на сезон уходит. Значит, через год должен вернуться, как понимаю. На паузу Алины Загитовой не похоже, та, когда уходила, не говорила, что только сезон пропустит, более неопределенно высказалась в плане сроков возвращения, ну и мы Алину вряд ли уже на соревнованиях увидим, хоть официально она не завершила, а на счет Юмы все же надежда есть. Посмотрим.
Напротив, скорее всего он хочет пробовать новое и перезагрузить карьеру. Как минимум ставить проги у других хореографов: в интервью он сказал, что хотел бы поставить себе программу самостоятельно. Учитывая неудачи, преследовавшие его с приходом Костнер, такие заявления считываются как намёк на неудовлетворённость тем, что есть. Найм Каро в тренерский штаб изначально выглядел очень странным решением для 1-го номера сборной Японии и по итогу большого выхлопа не принёс, да и сама Костнер, похоже, не совсем понимала, зачем она там. Так что расставание было делом ближайшего времени. Её не было рядом уже на ЧМ - значит, попрощались после ОИ.
Хороший был тандем, или даже трио вместе с его папой, мне нравилась их совместная работа. Хотя, вопреки расхожему мнению среди деятелей ФК, не могу сказать, что именно и особенно Костнер прибавила Юме артистизма. Он был уже артистичен в 2022 году и даже раньше, а вот постановки с Каро у него получались классные! Побольше бы таких.
Это Каролина поставила Юме такую потрясающую джазовую короткую программу? Лучшее, что было у Юмы.
Да, вместе с Лори Николь.
С учётом того, что пропускает сезон, понятно.
Или себя искать будет или в шоу кататься.
И не платить лишних денег, пока на паузе.
Ради выдающихся прокатов короткой на ФГП и в оликоманднике и произвольной на ЧМ стоило приглашать легендарную Каро, на чьём катании выросло не одно поколение, в команду Юмочки. Любимейшая постановка периода их сотрудничества - кп Sound of silence сезона 24/25.
Сезон пропускает, ничего ненормального.
Травмы?
Продуманный товарищ, взял Костнер специально с расчетом на итальянскую Олимпию, но помогло мало, поэтому от ворот поворот.
Сам он её точно не нанимал, это делала федерация.
Да и как могло помочь? Каролина не имеет влияния в МОК, она всего лишь известная в прошлом фигуристка, а не функционер. Более того, её в родной Италли и дисквальнули как-то за покрывание бойфренда-допингиста. Она тогда чуть ли не на общественном катке в парке тренировалась. Такая себе история. Скорее её Лори Николь продвинула, т.к. Костнер ей ассистировала.
Ожидаемое событие в свете решения Юмы сделать паузу в соревновательной практике, а дальше видно будет и всё возможно.
