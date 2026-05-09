Четырехкратный призер Олимпийских игр Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер .

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на слова самого фигуриста. Он выразил Костнер благодарность за совместную работу.

Итальянка Костнер – бронзовый призер Олимпиады-2014, чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. Она входила в тренерский штаб Кагиямы с лета 2023 года.

