Ришо о смене формы на Олимпиаде: «Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше»

Хореограф Ришо о переодевании на Олимпиаде: не ожидал, что это станет мемом.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, как относится к тому, что его куртки стали мемом во время Олимпиады-2026.

К соревнованиям Ришо поставил программы 16 фигуристам из 13 стран. После их выступлений хореограф переодевался в форму с определенной национальной символикой.

– Раз уж мы заговорили про Олимпиаду. То, как вы меняли куртки сборных, стало одним из главных мемов прошедших Игр.

– Вообще этого не ожидал. Я ведь не первый турнир сижу в кисс-энд-край с фигуристами из разных стран, но это Олимпиада, здесь акцент на страну и флаг. Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными, об этом писали в соцсетях по всему миру. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше.



– В Милане вы были с 16 фигуристами из 13 стран. Сколько же у вас было курток? И где вы их храните?

– Курток было много, да. Какие-то комплекты присылали домой перед Олимпиадой, что-то выдали уже в Милане. Но я увез домой только одну куртку – сборной Канады. Да и ее не ношу. А, еще одну французскую кофту оставил, кутаюсь в нее вечером дома, когда холодно.

А весь остальной олимпийский гардероб раздал еще в Милане – друзьям и знакомым. С удовольствием бы вам отдал парочку курток, если бы вы попросили. Так что сейчас хожу в своей одежде, такой же черной, как всегда.

– Вас называют одним из самых стильных тренеров. Какая форма понравилась вам больше всего?

– Канадская – цвета, крой и общий стиль. У американских спортсменов была классная коллекция, но у тренеров выбор гораздо меньше, так что назову Канаду.

Но если серьезно говорить о том, что мне дала эта Олимпиада, то это спокойствие. Не уверенность – если я скажу так, меня могут неверно понять. А именно спокойное понимание, что я правильно построил работу. Почти все, что я придумал, принесло результат. Впереди у меня огромное поле, и я готов по нему идти, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.

