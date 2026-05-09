  Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»
Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о сотрудничестве с российскими танцевальными дуэтами.

Ранее стало известно, что Ришо поставит произвольные танцы дуэтам Василиса КагановскаяМаксим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов.

– В прошлом сезоне вы поставили Кагановской и Некрасову очень удачный произвольный танец. Вам понравилось, как они его вкатали к весне? Программа как-то изменилась?

– Она раскрылась и стала еще сильнее. С удовольствием наблюдал, как они работают над качеством, а не бросаются кромсать и менять программу. Знаете, в танцах на льду так много зависит от судей – к их мнению принято прислушиваться. Поэтому мне вдвойне приятно, что Василиса с Максимом сохранили изначальную идею постановки. Изменения были минимальные.

Я верю, что как только программа на вас «села», надо ее вкатывать и развивать, а не заниматься переделками. С ребятами и Алексеем Горшковым мы были весь сезон на связи. Костюмы мы тоже выбирали вместе, и я следил за всеми их стартами в сезоне.

– Как вам кажется, в чем причина их успеха?

– У них потрясающая тренерская команда, которая отлично разбирается в танцах на льду и смотрит в будущее. А еще с ребятами очень приятно работать, они открыты новому, легки в общении и обожают фигурное катание.

Они сильно отличаются от предыдущего поколения: у них другое катание и совсем другой стиль. Наверное, есть и другие молодые пары, но признаюсь: я не слишком пристально следил за вашими соревнованиями и не очень знаком с другими дуэтами. Но вижу, что российские танцы на льду сильно изменились и сделали огромный рывок за последние 4 года.

Так что уверен: мы на пороге перемен в танцах. Пришло время молодежи. В танцах иногда 10-15 лет царит одно поколение, все привыкают к их уровню, но потом приходят юные таланты – и начинается новая эра прогресса. И я горжусь тем, что имею к ней отношение.

Хочу посмотреть, как на международку ворвутся российские танцевальные дуэты. Это будет интересно.

– Музыку для Василисы и Максима уже выбрали?

– Конечно. Могу только сказать, что это была моя идея, под эту музыку никто никогда не катался. Там будет три абсолютно разные по настроению части, и это особенные композиции.

Постановка будет отличаться от того, что вы видели в прошлом сезоне – тогда была больше эмоциональная неоклассика, а сейчас мы хотим сделать что-то современное, в стиле контемп. При этом зрителям будет понятна история, которую ребята расскажут на льду.

Еще я поставлю танец юниорской паре Алексея Горшкова – Фефеловой / Валову. Это невероятная пара, я рад, что смогу сделать для них программу. Я впервые буду работать с юниорами в танцах, но они потрясающие.

Надеюсь, ISU допустит ваших юниоров и мир увидит эту пару. Поверьте, они будут непобедимы – их никто не обойдет. Не хочу сказать ничего плохого про другие дуэты, но уровень Марии и Артема – космос, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Мне тоже Мария Фефелова – Артем Валов нравятся. Они на хорошей такой скорости катят.
Ещё Дрожжина/Тельнов и Малеина/Самохин тоже интересные дуэты, каждый по-своему интересные.
Маша и Артём потрясающий дуэт, реально один из сильнейших юниорских дуэтов мира с очень надеюсь большим будущим!
Очень интересная должна получиться постановка
Очень проходной, вторичный, блёклый был прошлый произвольный танец от Бенуа у Василисы и Максима. Надо реабилитироваться. К ритм-танцу под Prodigy, кстати, меньше вопросов. Про огромный рывок в наших танцах - смешно: они по-прежнему в нижней точке за десятилетия и неконкурентоспособны, хуже было только в, пожалуй, самом отвратительном для ростанцев сезоне 22-23. Надежда на Иру и Девида и юниоров, но дистанция от топов по юниорам до хотя бы первой десятки по взрослым огромная. Смену поколений в мировых танцах при всей любви к уходящим заслуженным дуэтам действительно уже очень ждём, потому так и воодушевляет бронза ЧМ свежих и молодых, но при этом уже мастеровитых Колесников.
Пожалуй, у наших танцев реально есть перспективы. Мастеровитые Зингас-Колесник стали первым номером в американской сборной. Кагановская - Некрасов соперничают с ними пока заочно. Чувственная и выразительная Василиса выигрывает в сравнении с Эмилией. Другое направление достаточно ярко показывают Пасечник-Чиризано. Дюна юных Фефеловой -Валова признана одной из лучших постановок. Не всё так трагично.
Сколько людей,столько и мнений. Я категорически не восприняла их КП, а ПП-понравилась.Очень понравилось их выступление на РВ.. ПЧ,по-моему,очень хороши. И да,жду возвращения ХН.
Весь сезон наслаждался выступлениями ФВ.
Рад за них что к их дальнейшему развитию будет причастен и Ришо.
Ставка фед-ры на ближайшие годы понятна. КН -хорошая пара, начинаю к ней привыкать. В начале Василиса у меня никак не монтировалась с Максом после Валеры. Будет очень интересно посмотреть новую постановку, но хотелось бы, чтобы с ПЧ тоже поработал иностранный хореограф уровня Ришо.
Зачем ПЧ Ришо? Постановки Крыловой на порядок круче. Ришо это конвейер. Васе какую прогу не поставь, она реквизит в руках партнёра. Как была некатайка так и осталась к сожалению
"Некатайка" - злобное клише от писак.
Насколько понимаю, стиль электронной музыки, который Ришо выбрал для КН как раз и будет подчёркивать их сильные стороны - акробатику, кувырки, поддержки. Посмотрим. "Дождь в карих глазах" для КН не впечатлил. Совсем. Банально и вторично, где много странных поз и хорео. Лучшее пока у КН было - это Лунная соната. Но постановку делала Крылова, по-моему.
