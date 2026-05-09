Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»

Ришо о новом танце Кагановской и Некрасова: под эту музыку еще никто не катался.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о сотрудничестве с российскими танцевальными дуэтами.

Ранее стало известно, что Ришо поставит произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов.

– В прошлом сезоне вы поставили Кагановской и Некрасову очень удачный произвольный танец. Вам понравилось, как они его вкатали к весне? Программа как-то изменилась?

– Она раскрылась и стала еще сильнее. С удовольствием наблюдал, как они работают над качеством, а не бросаются кромсать и менять программу. Знаете, в танцах на льду так много зависит от судей – к их мнению принято прислушиваться. Поэтому мне вдвойне приятно, что Василиса с Максимом сохранили изначальную идею постановки. Изменения были минимальные.

Я верю, что как только программа на вас «села», надо ее вкатывать и развивать, а не заниматься переделками. С ребятами и Алексеем Горшковым мы были весь сезон на связи. Костюмы мы тоже выбирали вместе, и я следил за всеми их стартами в сезоне.

– Как вам кажется, в чем причина их успеха?

– У них потрясающая тренерская команда, которая отлично разбирается в танцах на льду и смотрит в будущее. А еще с ребятами очень приятно работать, они открыты новому, легки в общении и обожают фигурное катание.

Они сильно отличаются от предыдущего поколения: у них другое катание и совсем другой стиль. Наверное, есть и другие молодые пары, но признаюсь: я не слишком пристально следил за вашими соревнованиями и не очень знаком с другими дуэтами. Но вижу, что российские танцы на льду сильно изменились и сделали огромный рывок за последние 4 года.

Так что уверен: мы на пороге перемен в танцах. Пришло время молодежи. В танцах иногда 10-15 лет царит одно поколение, все привыкают к их уровню, но потом приходят юные таланты – и начинается новая эра прогресса. И я горжусь тем, что имею к ней отношение.

Хочу посмотреть, как на международку ворвутся российские танцевальные дуэты. Это будет интересно.

– Музыку для Василисы и Максима уже выбрали?

– Конечно. Могу только сказать, что это была моя идея, под эту музыку никто никогда не катался. Там будет три абсолютно разные по настроению части, и это особенные композиции.

Постановка будет отличаться от того, что вы видели в прошлом сезоне – тогда была больше эмоциональная неоклассика, а сейчас мы хотим сделать что-то современное, в стиле контемп. При этом зрителям будет понятна история, которую ребята расскажут на льду.

Еще я поставлю танец юниорской паре Алексея Горшкова – Фефеловой / Валову. Это невероятная пара, я рад, что смогу сделать для них программу. Я впервые буду работать с юниорами в танцах, но они потрясающие.

Надеюсь, ISU допустит ваших юниоров и мир увидит эту пару. Поверьте, они будут непобедимы – их никто не обойдет. Не хочу сказать ничего плохого про другие дуэты, но уровень Марии и Артема – космос, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили