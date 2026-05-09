  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»
2

Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»

Хореограф Ришо о Сакамото: у нее дар делать людей счастливыми.

Французский хореограф Бенуа Ришо высказался о завершении карьеры четырехкратной чемпионки мира Каори Сакамото, с которой сотрудничал много лет. 

– Вы поставили последнюю короткую программу в карьере Каори Сакамото. Как вам ее выступление на чемпионате мира?

– Я был одновременно и счастлив, и полон грусти. Но еще сильнее я чувствовал гордость – за нее и немного за себя. Первый раз в карьере (а мне всего 38, я еще очень молод) я был рядом с фигуристкой с ее первого взрослого сезона до последнего. Мы поставили много программ, многие годы шли рука об руку.

Я никогда не пытался ее изменить, потому что это невозможно. Она сильная и цельная личность, не такая, как все. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути. Тебе грустно и плохо? Каори одним своим видом поднимет тебе настроение. У нее дар делать людей счастливыми.

Сложно описать это словами, но, оглядываясь на этот сезон, я испытываю очень сильные эмоции. Мы много говорили с Каори в последнее время, я совершенно этого не ожидал, но она сказала, что очень мне благодарна. Ее мама тоже написала мне очень теплое сообщение со словами благодарности за то, что я помог открыть Каори как фигуристку.

Сейчас в это сложно поверить, но 9 лет назад к ней не стояла очередь из хореографов. Тогда на первом плане были другие японские фигуристки, а Сакамото была в тени.

Ее последние прокаты в Праге стали невероятно красивым финальным аккордом большой карьеры.

– Признайтесь: плакали?

– Да, конечно. Но даже в тот момент я чувствовал, как мне повезло с ней работать. И как достойно она завершает свой спортивный путь.

 – Ее серебро в Милане вас расстроило?

– Мне жаль, что олимпийский прокат вышел неидеальным, но это спорт, это Олимпиада, там бывает все. Вспомните историю с Ильей Малининым: ни у кого не было сомнений, что он выиграет, а этого не случилось. 

Но это их история, и за годы работы я понял, что у каждого свой путь. Что случилось, то случилось. Я сказал Каори, что если она хочет выиграть Олимпиаду, ей придется вернуться в спорт, ха-ха, – сказал Ришо в интервью Спортсу″. 

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Бенуа Ришо
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
logoженское катание
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С Каори у них удачный тандем получился . Много хороших программ Ришо ей поставил. Помню, женская версия "Гладиатора" была неожиданным решением, но очень подошла Каори по мощи и энергетике.
Согласна. Следила за ней с ее первых выступленийй на МС.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Каори Сакамото: «На двух предыдущих Олимпиадах меня увозили на скорой из-за гастроэнтерита»
23 апреля, 15:55
Сергей Дудаков: «Если наш спорт пойдет в сторону красивого катания, то мы, может быть, уйдем в противоположную сторону от спорта. Превратимся в шоу»
10 апреля, 17:11
Каори Сакамото: «Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять Японию на мировом уровне»
31 марта, 08:14
Рекомендуем
Главные новости
Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
сегодня, 06:46
Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
сегодня, 06:18
Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
вчера, 20:09
Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару
вчера, 19:27Фото
Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
вчера, 16:34
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
вчера, 16:21
Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
вчера, 13:59
Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
вчера, 13:54Фото
Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»
вчера, 11:56
42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
вчера, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем