Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»

Хореограф Ришо о Сакамото: у нее дар делать людей счастливыми.

Французский хореограф Бенуа Ришо высказался о завершении карьеры четырехкратной чемпионки мира Каори Сакамото , с которой сотрудничал много лет.

– Вы поставили последнюю короткую программу в карьере Каори Сакамото. Как вам ее выступление на чемпионате мира?

– Я был одновременно и счастлив, и полон грусти. Но еще сильнее я чувствовал гордость – за нее и немного за себя. Первый раз в карьере (а мне всего 38, я еще очень молод) я был рядом с фигуристкой с ее первого взрослого сезона до последнего. Мы поставили много программ, многие годы шли рука об руку.

Я никогда не пытался ее изменить, потому что это невозможно. Она сильная и цельная личность, не такая, как все. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути. Тебе грустно и плохо? Каори одним своим видом поднимет тебе настроение. У нее дар делать людей счастливыми.

Сложно описать это словами, но, оглядываясь на этот сезон, я испытываю очень сильные эмоции. Мы много говорили с Каори в последнее время, я совершенно этого не ожидал, но она сказала, что очень мне благодарна. Ее мама тоже написала мне очень теплое сообщение со словами благодарности за то, что я помог открыть Каори как фигуристку.

Сейчас в это сложно поверить, но 9 лет назад к ней не стояла очередь из хореографов. Тогда на первом плане были другие японские фигуристки, а Сакамото была в тени.

Ее последние прокаты в Праге стали невероятно красивым финальным аккордом большой карьеры.

– Признайтесь: плакали?

– Да, конечно. Но даже в тот момент я чувствовал, как мне повезло с ней работать. И как достойно она завершает свой спортивный путь.

– Ее серебро в Милане вас расстроило?

– Мне жаль, что олимпийский прокат вышел неидеальным, но это спорт, это Олимпиада, там бывает все. Вспомните историю с Ильей Малининым: ни у кого не было сомнений, что он выиграет, а этого не случилось.

Но это их история, и за годы работы я понял, что у каждого свой путь. Что случилось, то случилось. Я сказал Каори, что если она хочет выиграть Олимпиаду, ей придется вернуться в спорт, ха-ха, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.

