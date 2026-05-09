Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»

Хореограф Ришо: не вижу проблемы в сотрудничестве с российскими фигуристами.

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, что хотел бы поработать с сильнейшими российскими одиночниками и парами.

– С кем из фигуристов вам хотелось бы поработать?

– Мне было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам – особенно вашим парам и девушкам. И новому поколению японских спортсменов, там тоже появились очень интересные ребята.

– Вы пока единственный иностранный постановщик, готовый сейчас работать с россиянами. Хейта не боитесь?

– Я третий раз приезжаю работать в Россию и не вижу в этом никакой проблемы. Более того, я знаю, что, посмотрев на меня, теперь и другие хореографы готовы брать российских фигуристов, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили