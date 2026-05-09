Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, что хотел бы поработать с сильнейшими российскими одиночниками и парами.
– С кем из фигуристов вам хотелось бы поработать?
– Мне было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам – особенно вашим парам и девушкам. И новому поколению японских спортсменов, там тоже появились очень интересные ребята.
– Вы пока единственный иностранный постановщик, готовый сейчас работать с россиянами. Хейта не боитесь?
– Я третий раз приезжаю работать в Россию и не вижу в этом никакой проблемы. Более того, я знаю, что, посмотрев на меня, теперь и другие хореографы готовы брать российских фигуристов, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.
