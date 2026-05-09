  Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, что хотел бы поработать с сильнейшими российскими одиночниками и парами. 

– С кем из фигуристов вам хотелось бы поработать?

– Мне было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам – особенно вашим парам и девушкам. И новому поколению японских спортсменов, там тоже появились очень интересные ребята.

– Вы пока единственный иностранный постановщик, готовый сейчас работать с россиянами. Хейта не боитесь?

– Я третий раз приезжаю работать в Россию и не вижу в этом никакой проблемы. Более того, я знаю, что, посмотрев на меня, теперь и другие хореографы готовы брать российских фигуристов, – сказал Ришо в интервью Спортсу″.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Ришо молодец! Вот для кого спорт по-настоящему вне политики.
Ответ Наши победят
Такие есть, немного но есть, причём в разных сферах. От колхозников из Америки до музыкантов, физиков и лириков)

Фабио Мастранджело нередко называют «русским итальянцем». Он родился в Бари, но уже 24 года живёт в Петербурге. У него здесь семья, работа и он откровенно признаётся, что любит нашу страну и её великую культуру. С чего началась эта любовь? В чем преимущества российского и зарубежного театра? И почему «не все цветы – розы»? Об этом художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
Бенуа позитивный, топовый постановщик, с которым хотят и работают многие фигуристы из разных стран. И спасибо ему, что не боится приезжать к нам для постановок своих программ.
Было бы интересно что он мог бы поставить Петру, мне кажется Петя дорос до новой хореографии, более абстрактной современной с множеством музыкальных оттенков и акцентов
Ответ islay
Других хореографов больше нет? Какие у него известные программы хоть?
Готовы, но не будут. Почти уверена, что всеядный Бенуа пока останется одним из немногих, если не единственным иностранным постановщиком, сотрудничающим с нашими.
В том сезоне Агате Петровой Соля ставил программу.
*Мне было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам – особенно вашим парам и девушкам"
Не поэтому ли в компании Семененко и Кагановской и Мишина с Галлямовым?
Мишкам он не ставит, им уже поставили программы российские постановщики. В Новогорске они на сборах с группой Горшкова/Крыловой.
Семененко и КН он ставит. МГ уже поставили обе программы (кто, пока неизвестно)
Лысый из Бразерс - наш мирный герцог.
Ришо квалифицированный специалист! Здоровья и удачи!
