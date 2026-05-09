Бенуа Ришо: «В фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают. У нас все себя цензурируют»
Французский хореограф Бенуа Ришо считает, что фигурному катанию не хватает интересных спикеров.
– Есть проблема: фигуристы очень олдскульно общаются с журналистами. Посмотрите на баскетбол, теннис, футбол – спортсмены там не боятся разговаривать. А фигуристы переживают, что получат потом десяток сообщений с критикой в соцсетях. Ок, несколько идиотов напишут что-то неприятное – и что? Теннисисты получают такие сообщения тысячами и не обращают на это внимание.
Нам в фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают.
– Грузинская парница Анастасия Метелкина тоже открыто говорит, что ее цель – олимпийское золото.
– И правильно! Если тебе плевать на результат, зачем ты тогда в спорте? Иди катайся для себя, получай удовольствие от катания. Говорить о том, что ты хочешь победить – нормально. Никто не знает, получится у тебя это или нет – это спорт. Но почему ты должен стесняться своих амбиций?
Представьте, что теннисист приезжает на «Ролан Гаррос» со словами «я хочу почувствовать эти прекрасные корты, энергетику зрителей и показать свои красивые удары по мячу». Бред – он приезжает выигрывать. А это ведь типичные комментарии фигуристов, только замените корт на каток.
В той же «Формуле-1» спортсмены расстраиваются, отчаиваются и не стесняются своих эмоций. А у нас все себя цензурируют, – рассказал Ришо в интервью Спортсу’’.
Чееееего?🤣
В НБА пукнуть бояться дабы не сказануть чего-нибудь неполиткорретно и не по повесточке. В футболе в основном всё сводиться к руганию судей.
В теннисе обычно спортсмены только во время матчей позволяют себе вольности: маты, удары ракетками об корт и кричать на кого-то, на прессухах обычно сидят как примерные отличники и контролят речь.
Конкретно я тоже в афиге: практически не припомню чтобы в каком-то другом индивидуальном виде спорта так себя вели как в теннисе. А ещё говорят аристократический вид спорта. А по факту матерятся как сапожники, орут и оскорбляют тренеров, лупят ракетками, орут на судей. Некоторые теннисисты вообще натуральные истерички)
Но всё же на прессухах обычно ведут себя учтиво)
Причём тут стеснения? Просто мало кто хочет добровольно вешать на себя психологический груз дополнительной ответственности: если ты будешь постоянно говорить что твоя цель золото и первое место, а в решающие моменты зафейлишь, то получишь двойной урон: огорчение от поражения и насмешки в стиле "сперва добейся - потом говори".
Ну и не будет забывать, что спортсмены в целом довольно суеверны. Не любят "отпугивать удачу. Но это не значит что у них нет амбиций и желания взять золото.