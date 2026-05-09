Бенуа Ришо: «В фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают. У нас все себя цензурируют»

Ришо: в фигурном катании все себя цензурируют, не хватает интересных спикеров.

Французский хореограф Бенуа Ришо считает, что фигурному катанию не хватает интересных спикеров.

– Есть проблема: фигуристы очень олдскульно общаются с журналистами. Посмотрите на баскетбол, теннис, футбол – спортсмены там не боятся разговаривать. А фигуристы переживают, что получат потом десяток сообщений с критикой в соцсетях. Ок, несколько идиотов напишут что-то неприятное – и что? Теннисисты получают такие сообщения тысячами и не обращают на это внимание.

Нам в фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают.

– Грузинская парница Анастасия Метелкина тоже открыто говорит, что ее цель – олимпийское золото.

– И правильно! Если тебе плевать на результат, зачем ты тогда в спорте? Иди катайся для себя, получай удовольствие от катания. Говорить о том, что ты хочешь победить – нормально. Никто не знает, получится у тебя это или нет – это спорт. Но почему ты должен стесняться своих амбиций?

Представьте, что теннисист приезжает на «Ролан Гаррос» со словами «я хочу почувствовать эти прекрасные корты, энергетику зрителей и показать свои красивые удары по мячу». Бред – он приезжает выигрывать. А это ведь типичные комментарии фигуристов, только замените корт на каток.

В той же «Формуле-1» спортсмены расстраиваются, отчаиваются и не стесняются своих эмоций. А у нас все себя цензурируют, – рассказал Ришо в интервью Спортсу’’.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили