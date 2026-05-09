  Бенуа Ришо: «В фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают. У нас все себя цензурируют»
Бенуа Ришо: «В фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают. У нас все себя цензурируют»

Французский хореограф Бенуа Ришо считает, что фигурному катанию не хватает интересных спикеров.

– Есть проблема: фигуристы очень олдскульно общаются с журналистами. Посмотрите на баскетбол, теннис, футбол – спортсмены там не боятся разговаривать. А фигуристы переживают, что получат потом десяток сообщений с критикой в соцсетях. Ок, несколько идиотов напишут что-то неприятное – и что? Теннисисты получают такие сообщения тысячами и не обращают на это внимание.

Нам в фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают.

– Грузинская парница Анастасия Метелкина тоже открыто говорит, что ее цель – олимпийское золото.

– И правильно! Если тебе плевать на результат, зачем ты тогда в спорте? Иди катайся для себя, получай удовольствие от катания. Говорить о том, что ты хочешь победить – нормально. Никто не знает, получится у тебя это или нет – это спорт. Но почему ты должен стесняться своих амбиций?

Представьте, что теннисист приезжает на «Ролан Гаррос» со словами «я хочу почувствовать эти прекрасные корты, энергетику зрителей и показать свои красивые удары по мячу». Бред – он приезжает выигрывать. А это ведь типичные комментарии фигуристов, только замените корт на каток.

В той же «Формуле-1» спортсмены расстраиваются, отчаиваются и не стесняются своих эмоций. А у нас все себя цензурируют, – рассказал Ришо в интервью Спортсу’’.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Бенуа Ришо
это камень в огород Алисы Лью?
Которая твердит, что медали не нужны, и на лед выходит только кайфовать
Чееееего?🤣
В НБА пукнуть бояться дабы не сказануть чего-нибудь неполиткорретно и не по повесточке. В футболе в основном всё сводиться к руганию судей.
В теннисе обычно спортсмены только во время матчей позволяют себе вольности: маты, удары ракетками об корт и кричать на кого-то, на прессухах обычно сидят как примерные отличники и контролят речь.
Чееееего?🤣 В НБА пукнуть бояться дабы не сказануть чего-нибудь неполиткорретно и не по повесточке. В футболе в основном всё сводиться к руганию судей. В теннисе обычно спортсмены только во время матчей позволяют себе вольности: маты, удары ракетками об корт и кричать на кого-то, на прессухах обычно сидят как примерные отличники и контролят речь.
Представила, как на важных международных стартах фигурист после сорванного элемента матерится, ударяет кулаком по бортику и кричит на стоящих за этим самым бортиком тренеров или на какого-нибудь болельщика😉
Представила, как на важных международных стартах фигурист после сорванного элемента матерится, ударяет кулаком по бортику и кричит на стоящих за этим самым бортиком тренеров или на какого-нибудь болельщика😉
Это уже другой вопрос)
Конкретно я тоже в афиге: практически не припомню чтобы в каком-то другом индивидуальном виде спорта так себя вели как в теннисе. А ещё говорят аристократический вид спорта. А по факту матерятся как сапожники, орут и оскорбляют тренеров, лупят ракетками, орут на судей. Некоторые теннисисты вообще натуральные истерички)

Но всё же на прессухах обычно ведут себя учтиво)
Шаблонами говорить не нужно, это скучно и неинтересно, но думать, что говоришь, всё-таки стоит, особенно, когда речь о соперниках.
Причём тут стеснения? Просто мало кто хочет добровольно вешать на себя психологический груз дополнительной ответственности: если ты будешь постоянно говорить что твоя цель золото и первое место, а в решающие моменты зафейлишь, то получишь двойной урон: огорчение от поражения и насмешки в стиле "сперва добейся - потом говори".
Ну и не будет забывать, что спортсмены в целом довольно суеверны. Не любят "отпугивать удачу. Но это не значит что у них нет амбиций и желания взять золото.
Да потому что потом прилететь может. От федры, судей, болельщиков, тренеров...вот и фильтруют. И правильно. Вон, кому мало, есть скандалисты АП и МамаИра....
Ну так в футболе или хоккее компоненты за забитый гол не ставят. Гол он одинаковый , и шедевр и корявый ...
Ну да, недавно вот один с малиновой фамилией начал говорить о себе открыто, гадом назвался, щеголял в юбках и шубах.... результат всем известен. 😁
Согласен. До жути надоели однообразные интервью с чатами GPT.
Камушек в огород Алисы Лью
Да попробуй нецензурировать себя - западные СМИ и общественность первыми же сожрут и отменят.
