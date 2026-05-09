Бенуа Ришо: «Никому я не доверяю в вопросах техники больше, чем Мишину. Не все понимают, насколько он гениальный специалист»

Бенуа Ришо: не все понимают, насколько Мишин гениальный специалист.

Ришо планирует проводить сборы с фигуристами в Италии и Франции.

– Кого ждать в этом году на вашем кэмпе?

– Будут и те фигуристы, которые ездят ко мне годами, и новые имена – из США, Азии и из России, включая больших чемпионов и топовых спортсменов. Давайте я назову конкретные имена чуть позже, но поверьте, будет интересно.

– А что по тренерам?

– Тут и наша обычная команда – Седрик Тур, Леонид Свириденко, Анше Бокландт – и новые участники. Например, ждем на несколько недель Софью Федченко с ее группой и Андрея Лазукина.

Конечно, будет и сам Алексей Мишин – никому я не доверяю в вопросах техники больше, чем ему. Его метод – чудо, он всегда работает. Мне кажется, не все понимают, насколько он гениальный специалист. Да, я знаю, что в России он легенда, но поверьте, масштаб его фигуры еще больше.

Планировалось, что ко мне приедут и несколько российских фигуристов, но не у всех получится это сделать – визовые проблемы. Но некоторым я поставлю программы в Москве, – рассказал Ришо в интервью Спортсу’’.

