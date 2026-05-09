Бенуа Ришо: «Никому я не доверяю в вопросах техники больше, чем Мишину. Не все понимают, насколько он гениальный специалист»
– Кого ждать в этом году на вашем кэмпе?
– Будут и те фигуристы, которые ездят ко мне годами, и новые имена – из США, Азии и из России, включая больших чемпионов и топовых спортсменов. Давайте я назову конкретные имена чуть позже, но поверьте, будет интересно.
– А что по тренерам?
– Тут и наша обычная команда – Седрик Тур, Леонид Свириденко, Анше Бокландт – и новые участники. Например, ждем на несколько недель Софью Федченко с ее группой и Андрея Лазукина.
Конечно, будет и сам Алексей Мишин – никому я не доверяю в вопросах техники больше, чем ему. Его метод – чудо, он всегда работает. Мне кажется, не все понимают, насколько он гениальный специалист. Да, я знаю, что в России он легенда, но поверьте, масштаб его фигуры еще больше.
Планировалось, что ко мне приедут и несколько российских фигуристов, но не у всех получится это сделать – визовые проблемы. Но некоторым я поставлю программы в Москве, – рассказал Ришо в интервью Спортсу’’.
Этериботы ж недавно здесь объявили, что сам Мишин учится у Этери и Дудакова😂
И этот комментарий даже был заплюсован))
