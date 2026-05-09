Бенуа Ришо: «Никому я не доверяю в вопросах техники больше, чем Мишину. Не все понимают, насколько он гениальный специалист»

– Кого ждать в этом году на вашем кэмпе?

– Будут и те фигуристы, которые ездят ко мне годами, и новые имена – из США, Азии и из России, включая больших чемпионов и топовых спортсменов. Давайте я назову конкретные имена чуть позже, но поверьте, будет интересно.

– А что по тренерам?

– Тут и наша обычная команда – Седрик Тур, Леонид Свириденко, Анше Бокландт – и новые участники. Например, ждем на несколько недель Софью Федченко с ее группой и Андрея Лазукина.

Конечно, будет и сам Алексей Мишин – никому я не доверяю в вопросах техники больше, чем ему. Его метод – чудо, он всегда работает. Мне кажется, не все понимают, насколько он гениальный специалист. Да, я знаю, что в России он легенда, но поверьте, масштаб его фигуры еще больше.

Планировалось, что ко мне приедут и несколько российских фигуристов, но не у всех получится это сделать – визовые проблемы. Но некоторым я поставлю программы в Москве, – рассказал Ришо в интервью Спортсу’’.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Алексей Мишин – большой мастер своего дела! Все это понимают!
Высокая оценка труда Алексея Мишина! Здоровья и всего самого наилучшего!
Про Мишина "не все понимают", это точно.
Этериботы ж недавно здесь объявили, что сам Мишин учится у Этери и Дудакова😂
И этот комментарий даже был заплюсован))
Все друг у друга учатся. Мишин много раз снимал прыжки девочек Тутберидзе. Сам Мишин четверные ни одной девочке не смог поставить
Вы в самом деле считаете, что Мишин учится у тшт?))) Н-да....
Снимал как делать не надо.
Сейчас любое "нормальное" высказывание в адрес российских специалистов воспринимается как праздник...
Техника семененко вообще улёт))), в этом сезоне даже Глеб начал её учить и применять, прыгал парень нормально, так нет научил профессор клевать носом
У нас здесь больше в цене флутцы от Тутберидзе.
То, что почти у всех фигуристов Мишина липы вас не смущает
Нет, не смущает. Т.к. они их практически не исполняют на соревнованиях. А если и исполняют, то им ставят неверное ребро.
МarinaEst, трусливо закрывшей комменты. Что вы пытались доказать этими скринами?))
Чтоб увидеть какое ребро, нужно смотреть момент отрыва.
У Бенуа сборы привлекают многих специалистов и фигуристов. Есть чему поучиться и что перенять для тренировочного процесса.
