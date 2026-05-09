Блинникова и Карпов будут тренироваться у Тамары Москвиной

Пара Блинникова – Карпов будет тренироваться у Москвиной.

Фигуристы Алиса Блинникова и Алексей Карпов, выступающие в парном катании, перешли в тренерский штаб Тамары Москвиной.

Ранее Блинникова и Карпов тренировались у Людмилы, Николая и Василия Великовых.

«Мы действительно перешли к Тамаре Николаевне. Нам поступило предложение, мы обдумали, взвесили все «за» и «против» и приняли это тяжелое решение о переходе», — сказал Карпов.

На чемпионате России-2026 пара заняла 10-е место.