Блинникова и Карпов будут тренироваться у Тамары Москвиной

Фигуристы Алиса Блинникова и Алексей Карпов, выступающие в парном катании, перешли в тренерский штаб Тамары Москвиной.

Ранее Блинникова и Карпов тренировались у Людмилы, Николая и Василия Великовых.

«Мы действительно перешли к Тамаре Николаевне. Нам поступило предложение, мы обдумали, взвесили все «за» и «против» и приняли это тяжелое решение о переходе», — сказал Карпов.

На чемпионате России-2026 пара заняла 10-е место.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Алексей Карпов
Алиса Блинникова
logoсборная России
пары
logoТамара Москвина
Тамара Николаевна не перестает восхищать! Помню, когда она начала работать с Бойковой и Козловским лет 10 назад, ей было уже 74 года и я была уверена, что это будет её лебединая песня, последние ученики. Но потом - МиГи, а теперь еще и Алиса с Алексеем...Понятно, что у нее есть команда, но она там точно не свадебный генерал, а ключевое звено. Феноменальная женщина! Дай Бог ей здоровья! А ребятам - успехов в новом трннерском штабе. Да и МиГам спарринг на тренировках возможно на пользу пойдет
Ее лебединой песней должны были стать еще Юко с Сашей. Она даже отказывалась брать новых учеников последние годы работы с ними. Но быстро поняла что сидеть на пятой точке и вспоминать о былом не для нее и тут возник вариант с новой школой. БК она начала вести еще до открытия школы но уже знала тогда что школа будет.
Это да, тоже такое помню. И как я обрадовалась, когда она решила-таки поработать с Сашей и Димой
Воровство у Великовых уже на потоке. Почему федра им не предложит переехать в хороший спорт центр и готовить спортсменов?!
Они в СШОР работают. Это ведущая питерская школа много лет. Там работают Рукавицын Давыденко Чеботарева и другие. С Великовыми работают те же хореографы тренеры по ОФП и так далее что и с ведущими одиночниками школы. Льда тоже хватает. Но если у Блинниковой-Карпова за два взрослых сезона нет результатов и появился вариант с ТНМ то как их удержать? Даже Андреева-Акимов решили попробовать уйти к Слюсаренко хотя у них вряд ли есть перспективы. Но попытка не пытка. Они и так пересидели у Великовых без прогресса слишком долго.
Справедливости ради у Великовых уже давно нет результата, Вася не справляется, даже по юниорам провал.
Удачи Алисе и Алексею! Здоровья и творческих успехов Тамаре Москвиной!
От Великовых все ушли. Кто к другим тренерам кто закончил кто распался. Даже слабенькие Андреева-Акимов перебрались в Пермь.
Специально для всех хейтерящих, таблетка для памяти от ИИ о Валиевой:

Переход Валиевой в штаб Тутберидзе произошёл в 2018 году. До этого фигуристка тренировалась в Казани у Марины Кудрявцевой, а затем у Натальи Дубинской.

Как состоялся переход

Проба и приглашение. В 2018 году Валиеву пригласили на просмотр в «Хрустальный» (базу группы Тутберидзе). По данным СМИ и интервью участников событий, именно Этери Тутберидзе проявила инициативу — она заметила потенциал спортсменки и предложила ей перейти в свою группу.

Подтверждающие источники и свидетельства

Интервью Камилы Валиевой. В нескольких беседах с журналистами фигуристка упоминала, что переход стал возможен благодаря приглашению от Тутберидзе: тренер увидела её на соревнованиях или тренировках и предложила попробовать силы в «Хрустальном».

Комментарии специалистов. Тренеры и эксперты отмечали, что Тутберидзе целенаправленно ищет талантливых детей по регионам и приглашает их на просмотры. Валиева стала одним из ярких примеров такой селекции.
она мастер классы по регионам проводит, там и находит.. кто другим запрещает их проводить?
вы с кем разговариваете?
Опять Великовых общипали в пользу Москвиной)
Все сами сами
Поступило предложение.. своих вырастить штаб Москвиной уже не в состоянии.
И со скольки летнего возраста хейтеры предлагают 84-летней Москвиной выращивать своих учеников, чтобы они перестали прыскать своим ядом?
так я не против неё сказала, про штаб.. или там все 84-летние?
Ребята хотят прогресса, это понятно. Но при переходе с головой дружить надо.
А про спортсменов Артура Дмитриева старшего что-то слышно, или он вообще не тренирует?
