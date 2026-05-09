ФФККР: «9 мая – день, который объединяет всех нас. И мир фигурного катания – не исключение»

ФФККР: 9 мая объединяет всех нас, и мир фигурного катания – не исключение.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) опубликовала поздравление на 9 мая.

«С Днем Победы! «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 9 мая – день, который объединяет всех нас. И мир фигурного катания – не исключение.

Николай Панин-Коломенкин – первый олимпийский чемпион России – в свои 67 лет возглавил партизанский отряд и организовал конькобежный отряд на легендарной Дороге жизни. Евгения Оборина – пятикратная чемпионка СССР – прошла фронт фельдшером от Ладоги до Берлина и, вернувшись, снова стала чемпионкой страны.

Дедушка Этери Тутберидзе – старший лейтенант Патвакан Григорян — ушел на фронт в первые дни войны и пропал без вести в сентябре 1941-го. Дедушка Аделины Сотниковой – Герой Советского Союза, летчик-истребитель Александр Кочетов – совершил более 488 боевых вылетов и лично сбил 34 самолета противника. Отец Людмилы Пахомовой , генерал-майор авиации Алексей Пахомов, сражался с первых дней войны и тоже был удостоен звания Героя Советского Союза.

Их истории – часть нашей общей памяти. И таких историй – десятки. Истории родственников Тамары Москвиной , Алексея Мишина , Натальи Бестемьяновой , Ивана Букина , Дмитрия Козловского и многих других – на сайте ФФККР .

С праздником! С Днем Победы!» – говорится в сообщении ФФККР.