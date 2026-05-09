Галлямов поздравил с Днем Победы: «Боль, пережитая ветеранами ради нашего будущего, несопоставима ни с чем. Спасибо им за жизнь, за лед, за возможность творить и кататься»
Фигурист Галлямов поздравил с Днем Победы и поблагодарил ветеранов.
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов опубликовал поздравление с Днем Победы.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! 🕊️
9 мая – это не просто дата в календаре. Это день, когда мы склоняем головы перед мужеством наших предков, подаривших нам мирное небо 🕊️
Мы с вами знаем, как тяжело даются победы. Каждый прокат, каждая тренировка – это преодоление. Но боль, пережитая ветеранами ради нашего будущего, несопоставима ни с чем 🕊️
Спасибо им за жизнь, за лед, за возможность творить и кататься 🕊️
С праздником! Пусть в ваших семьях царит покой, здоровье и гордость за нашу историю 🕊️», – написал Галлямов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
Любимый праздник моего детства, когда всей семьёй собирались в этот день у старшего брата бабушки - ветерана ВОВ.
Жаль, что сейчас живём в то время, когда не получается всецело порадоваться величию этого Дня.
Но все помним, скорбим и гордимся героями, которые подарили нам путевку в жизнь, сражаясь в те страшные и злые годы!
С Днём Победы!
На сайте ФФКР размещен большой интересный материал о фигуристах-участниках Войны
https://www.fsrussia.ru/news/novosti/s-dnem-pobedy-net-v-rossii-sem-i-takoj-gde-b-ne-pamyaten-byl-svoj-geroj
Спасибо всем фигуристам и ФФКР!