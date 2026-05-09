Галлямов поздравил с Днем Победы: «Боль, пережитая ветеранами ради нашего будущего, несопоставима ни с чем. Спасибо им за жизнь, за лед, за возможность творить и кататься»

Фигурист Галлямов поздравил с Днем Победы и поблагодарил ветеранов.

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов опубликовал поздравление с Днем Победы.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! 🕊️

9 мая – это не просто дата в календаре. Это день, когда мы склоняем головы перед мужеством наших предков, подаривших нам мирное небо 🕊️

Мы с вами знаем, как тяжело даются победы. Каждый прокат, каждая тренировка – это преодоление. Но боль, пережитая ветеранами ради нашего будущего, несопоставима ни с чем 🕊️

Спасибо им за жизнь, за лед, за возможность творить и кататься 🕊️

С праздником! Пусть в ваших семьях царит покой, здоровье и гордость за нашу историю 🕊️», – написал Галлямов.