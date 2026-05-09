Плющенко сыграл в падел с 85-летним Мишиным: «Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме»

Плющенко показал, как играет в падел вместе с 85-летним Мишиным.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Алексей Мишин вместе сыграли в падел.

Видео опубликовано в телеграм-канале Плющенко.

«Талантливый человек талантлив во всем! Мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин играет со мной в паре в падел-теннис на нашей спортивной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье!

Напомню, что ему недавно исполнилось 85 лет. Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме.

Это что-то невероятное, друзья. Вечером после сборов мы с ним играем в падел 💪🏻», – написал Плющенко.

