Плющенко сыграл в падел с 85-летним Мишиным: «Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме»
Плющенко показал, как играет в падел вместе с 85-летним Мишиным.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Алексей Мишин вместе сыграли в падел.
Видео опубликовано в телеграм-канале Плющенко.
«Талантливый человек талантлив во всем! Мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин играет со мной в паре в падел-теннис на нашей спортивной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье!
Напомню, что ему недавно исполнилось 85 лет. Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме.
Это что-то невероятное, друзья. Вечером после сборов мы с ним играем в падел 💪🏻», – написал Плющенко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Он сказал "мой великий тренер, на нашей базе".
Спецобъяснение для хейтерского спецIQ
он выразил уважение как его ученик, а не просто сторонний поклонник, поэтому в этом случае говорится именно "мой великий тренер".
"на нашей базе" это говорит на какой именно базе, чтобы указать на какой именно базе.
Итого, по факту, имеем 100% хейтерской брехни.