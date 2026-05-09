Плющенко сыграл в падел с 85-летним Мишиным: «Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме»

Плющенко показал, как играет в падел вместе с 85-летним Мишиным.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и заслуженный тренер России Алексей Мишин вместе сыграли в падел.

Видео опубликовано в телеграм-канале Плющенко.

«Талантливый человек талантлив во всем! Мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин играет со мной в паре в падел-теннис на нашей спортивной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье!
Напомню, что ему недавно исполнилось 85 лет. Мечтаю быть в его возрасте в такой же форме.

Это что-то невероятное, друзья. Вечером после сборов мы с ним играем в падел 💪🏻», – написал Плющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Это конечно достойно уважения и восхищения, здоровья Алексею Николаевичу, ! Но Плющ даже здесь не может избавиться от нарциссизма, " мой тренер, на моей базе" , павлин крашеный 😳
у хейтеров вранье как безусловный рефлекс, как у собаки Павлова.
Он сказал "мой великий тренер, на нашей базе".

Спецобъяснение для хейтерского спецIQ
он выразил уважение как его ученик, а не просто сторонний поклонник, поэтому в этом случае говорится именно "мой великий тренер".
Второе спецобъяснение для хейтерского спецIQ

"на нашей базе" это говорит на какой именно базе, чтобы указать на какой именно базе.

Итого, по факту, имеем 100% хейтерской брехни.
Дожить до такого возраста уже предел мечтаний многих. Мишину здоровья и благополучия.
Те, кто хоть раз играл в теннис поймут,что это уникально в таком возрасте
Подскажите пожалуйста, а в чем крутизна (абсолютно чайниковский вопрос)? Я играла только в бадминтон - и там нужно бегать, причем быстро, а здесь они вроде бы относительно статичны. Проблема в силе удара? Или в точности и координации?
В скорости полета мяча
Мишин как хорошо смотрится в футболке и шортах! Очень ему идет! Даже будто моложе своих лет выглядит.
А вот с головой в двукратно меньшем возрасте у Плющенко уже гораздо хуже, чем у Мишина
В общем, пожелаю всем нам здоровья.
Успехов вам и дальнейшей дружбы.
Отрадно видеть, что между великим тренером и его великим учеником продолжаются сотрудничество и дружба! А потрясающая форма Алексея Николаевича в таком почтенном возрасте поражает!
Профессор в отличной физической форме. Они с Тамарой Николаевной пример активности и долголетия в тренерстве.
В ваших словах весьма заметна большая зависть к Рудковской. 😌
