Ирина Роднина: «Думаю, возвращение российских фигуристов в следующем сезоне возможно. Надежда умрет последней, ждем конгресса ISU»

Роднина: думаю, россияне могут вернуться на мировую арену в будущем сезоне.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Международный союз конькобежцев (ISU ) может допустить российских фигуристов к соревнованиям в следующем сезоне.

«Возвращение российских фигуристов на международную арену в следующем сезоне? Думаю, это точно возможно. Наша надежда умрет последней. Сейчас все ждут конгресса ISU, который примет решение.

В лучшем случае от России будет выступать только один спортсмен в каждом виде. У нас же нет рейтинга. ISU ничего замораживать не будет, потому что обновления идут каждый год. Можно говорить о несправедливости, но таковы общие правила. Лучше жить по ним.

Мировое фигурное катание сейчас точно не находится в одной из своих низших точек. Да, без россиян им плохо, но там категорично говорить нельзя. У каждого периода есть свои тенденции. Не стоит говорить о кризисе мирового фигурного катания. Отсутствие россиян к этому не привело», – сказала Роднина.

Также она высказалась о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение снять ограничения по допуску белорусских спортсменов к турнирам, а санкции в отношении россиян оставить в силе.

«Очень обидное решение. Белорусы попали под раздачу, поэтому с них и начали. Значит, придет и наше время», – цитирует Роднину РИА Новости.

