  • Ирина Роднина: «Думаю, возвращение российских фигуристов в следующем сезоне возможно. Надежда умрет последней, ждем конгресса ISU»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских фигуристов к соревнованиям в следующем сезоне.

«Возвращение российских фигуристов на международную арену в следующем сезоне? Думаю, это точно возможно. Наша надежда умрет последней. Сейчас все ждут конгресса ISU, который примет решение.

В лучшем случае от России будет выступать только один спортсмен в каждом виде. У нас же нет рейтинга. ISU ничего замораживать не будет, потому что обновления идут каждый год. Можно говорить о несправедливости, но таковы общие правила. Лучше жить по ним.

Мировое фигурное катание сейчас точно не находится в одной из своих низших точек. Да, без россиян им плохо, но там категорично говорить нельзя. У каждого периода есть свои тенденции. Не стоит говорить о кризисе мирового фигурного катания. Отсутствие россиян к этому не привело», – сказала Роднина.

Также она высказалась о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение снять ограничения по допуску белорусских спортсменов к турнирам, а санкции в отношении россиян оставить в силе. 

«Очень обидное решение. Белорусы попали под раздачу, поэтому с них и начали. Значит, придет и наше время», – цитирует Роднину РИА Новости. 

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Белорусы вообще пострадали ни за что
да вы только и делаете, что ждете
Дай Бог, что бы юниоров допустили.
Ответ floret
Дай Бог, что бы юниоров допустили.
Ещё зависит от того, как их допустят. Если сразу с флагом и гимном, то нынешним взрослым можно вешать коньки на гвоздь. Просто будут давать юниорам подрасти. А там "или шах умрёт или ишак сдохнет". Если допустят в нейтральном статусе, тут есть шанс для взрослых как ни странно
Ответ umaon
Ещё зависит от того, как их допустят. Если сразу с флагом и гимном, то нынешним взрослым можно вешать коньки на гвоздь. Просто будут давать юниорам подрасти. А там "или шах умрёт или ишак сдохнет". Если допустят в нейтральном статусе, тут есть шанс для взрослых как ни странно
Если допустят юниорам, то полноправно с флагом и гимном. А вот на взрослых это никак не отразиться, их не выпустят пока не закончатся военные действия. Это самый весомый предлог не выпускать.
Сидите дальше, ждите у моря погоды.
Все правильно, кроме следующего сезона. Почему-то нет веры в это...
Она думает.....
Вот что ни новость, то все думают....думают....думают... а когда делать будете?
Надо не ждать, а действовать, причём давно.
Надо бы нашему олимпийскому комитету получить допуск,а то как-то спорт России без головы на международных соревнованиях.
