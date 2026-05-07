  Элизабет Турсынбаева: «В России между тренером и спортсменом – некая иерархия, ты смотришь на тренера снизу вверх. А в Канаде отношения больше на равных»
Элизабет Турсынбаева: «В России между тренером и спортсменом – некая иерархия, ты смотришь на тренера снизу вверх. А в Канаде отношения больше на равных»

Фигуристка Турсынбаева отметила разницу в тренировках в России и Канаде.

Серебряный призер чемпионата мира-2019 Элизабет Турсынбаева рассказала, чем работа с тренером по фигурному катанию в России отличается от работы в Канаде. 

Турсынбаева тренировалась у Этери Тутберидзе в 2012-13 годах, пять лет провела в Канаде у Брайана Орсера, а затем вернулась к Тутберидзе. 

– В России между тренером и спортсменом присутствует некая иерархия. Ты всегда смотришь на тренера снизу вверх, и нет такой фамильярности. Когда я в 12 лет пришла к Этери Георгиевне Тутберидзе и она выходила на каток на тренировке, у меня начиналась паника, приступ небольшой – и так было каждый день.

Это происходило не потому, что тренер сильно на меня ругалась или еще что-то в этом роде. Просто Этери Георгиевна очень строгая с виду. А в Канаде отношения между тренером и спортсменом больше на равных.

Ты приходишь на тренировку и вместе с тренером обсуждаешь план. То есть он спрашивает меня: «А что ты хочешь сделать? Как ты себя чувствуешь?» Если у меня что-то не получалось, я очень расстраивалась, плакала, а тренер не понимал, что со мной происходит. Он меня немного ругал за это – в том плане, что спрашивал: «Зачем ты плачешь? Все будет хорошо».

– Это канадский тренер так сказал бы?

– Да.

– А в России?

– А в России... мне кажется, там все плачут, ха-ха. Мне кажется, там это частое явление, когда плачут на тренировках, соревнованиях.

Еще в Канаде проходит индивидуальная работа и почасовая оплата, то есть ты потренировался 40 минут, а дальше уже сам. В России групповые занятия. Да, может быть, там менее индивидуальный подход, но ты чувствуешь, что работаешь в команде.

Для меня, наверное, было легче выступать на соревнованиях, когда я тренировалась у Этери, потому что чувствовала тыл за спиной. Да, было тяжело на тренировках, но зато на соревнованиях было легче, – сказала Турсынбаева в подкасте на ютуб-канале kana beisekeyev.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Обрезали слова Элизабет. Она не только сказала, что с Тутберидзе чувствовала тыл, но так же отметила, что в Канаде у неё не было чувства единой команды за спиной.
У меня один вопрос. Кто великие те фигуристки из Канады в женском одиночном катании, которые сумели кем-то стать, тренируясь по системе, в которой фигурист сам составляет план тренировок, оплачивает каждую минуту на льду и улыбки тренера в прайсе?
Ю На Ким?:) Она, конечно, не канадка, но тренировалась у Орсера.
Надо только понимать, что она перешла к Орсеру в 16 лет. Практически взрослым человеком, который начал осознавать, что хочет больших достижений.

А ты попробуй ребенка с 6 лет доведи такими весёлыми тренировками до результата.
Бьютифул и эмейзинг 40 минут за ваши денежки, помню как Медведева этим восхищалась)))
Нарциссам такое очень нравится))
Изначально родительская мотивация разная у ру родителей и у ино родителей
Наши уже с малых лет своего ребенка видят в спорте высоких достижений и даже олимпийским чемпионом, а ино родители приводят детей в фк чисто чтоб по фану занимался, для общего развития и для укрепления организма.
Отсюда и подход тренерский разный.
Попробуй у них заставь что-то делать ребенка, который по фану катается
Но, ни один ребенок сам не будет напрягаться, поэтому в России очень все строго и жестко
Отсюда и результаты у наших спортсменов выше
И спортсменов сильных у нас в разы больше
Ни в одной стране не соберут три сильнейшие команды, как у нас на КПК
Я не понимаю таких красивых слов от многих даже наших , там видят человека , уважают личность . то есть если тренер видит что программа сырая , фигуристка не готова физически , нужно подтянуть хореографию а сама спортсменка считает всё ok тренер просто берёт деньги и отсвечивает на турнирах фейсом и это называется на равных ? Может на равных когда тренер твой провал воспринимает как свой , твою карьеру как свою а не просто берёт деньги как за услугу не переживай са качество ?
Такая система не только в спорте . Чем бы ребенок ни занимался : в худ . школе , музыкальной , танцевальной . Основной принцип - получить удовольствие , а умение и навыки второстепенны .
Если тренер не приносит результата, то его меняют на другого тренера. Тренер заинтересован в результате.
Там другие отношения и другой подход. Есть плюсы, есть минусы. Все за деньги, и никакого давления. Хочешь - тренируйся, не хочешь - не тренируйся, время закончилось - свободен. Никто за тобой бегать, уговаривать, заставлять, помогать, следить за питанием не будет, это все зона ответственности спортсмена. Подход в чем-то лучше, в чем-то хуже, но это в целом про другую культуру. И при переезде очень непросто к другой культуре адаптироваться, сначала видишь только позитив, но это не все.
Между тренером и спортсменом, так же как и между учителем и учеником должна быть иерархия! Тогда учебный и тренировочный процесс будут нормально выстраиваться. Когда "на равных"-это не про успех и знания. Особенно у детей и подростков.
А еще - все дети разные, прикиньте. И то, не работает с одним - отлично работает с другим
Если ребёнок не обременён воспитанием и пытается встать на один уровень со взрослыми, а другие дети вполне адекватные, нет необходимости подстраиваться под него. Я балетом раньше занималась, ну так педагог ко всём одинаково относилась, всех строила, всём доставалось, но были результаты именно у строгого преподавателя!! Всё просто: не хочешь заниматься, иди - никто не держит, ромашки отсеивались..
Там интервью смотреть надо всё... Кусок обрезали, Элизабет говорила, что чувствовала в России что за ней стоит команда
"Тяжело в учении - легко в бою" А. В. Суворов. Все еще задолго до Тутберидзе придумано.
Это там наверно это работает, у нас сразу садятся на голову! Помните одно время у нас было модно воспитание детей по-японски: до 3-5 лет разрешаем всё,. А потом начинается воспитание. Только большинство не понимали, что японские дети и наши дети это как Северный и Южный полюс!
