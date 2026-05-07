Элизабет Турсынбаева: «В России между тренером и спортсменом – некая иерархия, ты смотришь на тренера снизу вверх. А в Канаде отношения больше на равных»

Фигуристка Турсынбаева отметила разницу в тренировках в России и Канаде.

Серебряный призер чемпионата мира-2019 Элизабет Турсынбаева рассказала, чем работа с тренером по фигурному катанию в России отличается от работы в Канаде.

Турсынбаева тренировалась у Этери Тутберидзе в 2012-13 годах, пять лет провела в Канаде у Брайана Орсера , а затем вернулась к Тутберидзе.

– В России между тренером и спортсменом присутствует некая иерархия. Ты всегда смотришь на тренера снизу вверх, и нет такой фамильярности. Когда я в 12 лет пришла к Этери Георгиевне Тутберидзе и она выходила на каток на тренировке, у меня начиналась паника, приступ небольшой – и так было каждый день.

Это происходило не потому, что тренер сильно на меня ругалась или еще что-то в этом роде. Просто Этери Георгиевна очень строгая с виду. А в Канаде отношения между тренером и спортсменом больше на равных.

Ты приходишь на тренировку и вместе с тренером обсуждаешь план. То есть он спрашивает меня: «А что ты хочешь сделать? Как ты себя чувствуешь?» Если у меня что-то не получалось, я очень расстраивалась, плакала, а тренер не понимал, что со мной происходит. Он меня немного ругал за это – в том плане, что спрашивал: «Зачем ты плачешь? Все будет хорошо».

– Это канадский тренер так сказал бы?

– Да.

– А в России?

– А в России... мне кажется, там все плачут, ха-ха. Мне кажется, там это частое явление, когда плачут на тренировках, соревнованиях.

Еще в Канаде проходит индивидуальная работа и почасовая оплата, то есть ты потренировался 40 минут, а дальше уже сам. В России групповые занятия. Да, может быть, там менее индивидуальный подход, но ты чувствуешь, что работаешь в команде.

Для меня, наверное, было легче выступать на соревнованиях, когда я тренировалась у Этери, потому что чувствовала тыл за спиной. Да, было тяжело на тренировках, но зато на соревнованиях было легче, – сказала Турсынбаева в подкасте на ютуб-канале kana beisekeyev .