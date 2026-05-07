Фигуристы Карпук и Миронов начнут выступать в паре.

Российские фигуристы Анна Карпук и Илья Миронов образовали спортивную пару.

Спортсмены тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Миронов ранее выступал в паре с Ясминой Кадыровой, а до нее – с Таисией Собининой, Екатериной Гейниш и Дианой Мухаметзяновой. Карпук каталась с Алексеем Хвалько и Максимом Логвиненко, до сезона-2023/24 выступала как одиночница.