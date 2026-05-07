Анна Карпук и Илья Миронов образовали спортивную пару

Фигуристы Карпук и Миронов начнут выступать в паре.

Российские фигуристы Анна Карпук и Илья Миронов образовали спортивную пару.

Спортсмены тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Миронов ранее выступал в паре с Ясминой Кадыровой, а до нее – с Таисией Собининой, Екатериной Гейниш и Дианой Мухаметзяновой. Карпук каталась с Алексеем Хвалько и Максимом Логвиненко, до сезона-2023/24 выступала как одиночница. 

Такие новости лучше и приятней читать, чем о распаде пар. Время для тренировок и скатывания есть у ребят. Удачи в новом сезоне!
Вам ИИ что ли текст пишет? Конкретно в этой новости как раз неприятный момент с тем, что непонятно, что происходит с Кадыровой. И если Илья сменил опытную парницу на вчерашнюю одиночницу, то происходит что-то не очень хорошее( Ясе в прошедшем сезоне не давали медицинский допуск, боюсь, как бы совсем не закончила...
А Яся что?
С Галлямовым будет наверное
Партнёршу не помню такую...
Она 2 сезона была только в парном и каждый сезон с новым партнёром. В том сезоне с Хвалько на этапе в Казани были седьмыми.
Прыгает хоть?
Партнер очень опытный , а а его новая партнерша недавняя одиночница . Быстрой скатки новой паре !
Только у нас, даже ноунеймы, только что собравшиеся в пару, делают подрут лучше действующих олимпийских чемпионов.
Здоровья и удачи паре Карпук/Миронов!
Рада за Илью. Хороший парник. Удачи паре!
А что с Ясминой?
Илья отличный парник с прекрасными тройными прыжками, а вот с партнершами не везет. Новой паре удачи, рада , что остался в ТШМ
А Артур Минчук работает у Москвиной? Что-то я не помню ,чтобы он был с парами в этом сезоне .
