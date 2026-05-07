  • Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»
Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»

Тарасова о решении МОК сохранить санкции: просто потеряла дар речи.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала ужасным решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе ограничения по допуску российских спортсменов.

С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются. 

«Я просто потеряла дар речи. Они хотят нас погубить, но у них это все равно не получится. Мы сильные, и наши ученики сильные, и команда наша сильная. Как они могут так нарушать свое же слово. Они говорили про четыре года, так как так может быть?

Нас кто-то когда-то будет защищать? За нами правда. Это ужасные новости. Они получили от WADA все, что можно было, наши же над чем-то работали. Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили?

Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания. Я считаю, что нас должны защитить люди, которые владеют этим вопросом», – сказала Тарасова.

«Мы четыре года ждем. Мы ждем, мы совершенствуемся. И что? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое вообще может быть.

Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы, японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Они в нашей стране уничтожают профессию. Кто нас будет защищать? Мы нуждаемся в защите», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
лучше бы в борщ нагадили
Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания.

Это она про кого?
Ответ Madseryi88
Это она про кого?
Бредит просто. Может ещё не восстановилась после болезни.
Ответ Madseryi88
так это про всех можно сказать, кто в политике
так это про всех можно сказать, кто в политике
Они за 4 года так ничего и не поняли...
..нагадили одной соседней стране..
Ответ Anet_1116877531
Ну да,а остальные страны прям белые и пушистые
Ну да,а остальные страны прям белые и пушистые
Ответ Anet_1116877531
..нагадили одной соседней стране..
Если твой сосед начнет бить свою жену, ты молча будешь сидеть в своей квартире, слушать плач и мольбы о помощи и ничего не делать?
Угроза за три дня превратилась в бан на три Олимпиады
Ответ papa buba diop
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
скажите ей, что ли, кто-нибудь уже...
А Владимиру Владимировичу она написала? Вроде же собиралась...
Ответ fewral
Он пока в коммуникации с оленеводами.
Он пока в коммуникации с оленеводами.
Ответ fewral
В бункер стучалась - не открывают
В бункер стучалась - не открывают
спортсмены как рупор пропаганды
Старая реально ничего не понимает??
Это какая-то игра в "а что случилось"?))
Журова о том, что МОК не восстановил ОКР: «Здесь есть человеческий фактор политики. Это можно долго тянуть»
7 мая, 14:27
Дмитрий Свищев: «Поздравляем белорусских спортсменов с возвращением. Следующими будем мы»
7 мая, 14:20
МОК отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов в соревнованиях. Санкции в отношении россиян остаются в силе
7 мая, 13:30
