Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»

Тарасова о решении МОК сохранить санкции: просто потеряла дар речи.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала ужасным решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе ограничения по допуску российских спортсменов.

С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.

«Я просто потеряла дар речи. Они хотят нас погубить, но у них это все равно не получится. Мы сильные, и наши ученики сильные, и команда наша сильная. Как они могут так нарушать свое же слово. Они говорили про четыре года, так как так может быть?

Нас кто-то когда-то будет защищать? За нами правда. Это ужасные новости. Они получили от WADA все, что можно было, наши же над чем-то работали. Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили?

Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания. Я считаю, что нас должны защитить люди, которые владеют этим вопросом», – сказала Тарасова.

«Мы четыре года ждем. Мы ждем, мы совершенствуемся. И что? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое вообще может быть.

Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы, японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Они в нашей стране уничтожают профессию. Кто нас будет защищать? Мы нуждаемся в защите», – приводит слова Тарасовой ТАСС.