Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала ужасным решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе ограничения по допуску российских спортсменов.
С сегодняшнего дня МОК больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. В отношении российских спортсменов санкции сохраняются.
«Я просто потеряла дар речи. Они хотят нас погубить, но у них это все равно не получится. Мы сильные, и наши ученики сильные, и команда наша сильная. Как они могут так нарушать свое же слово. Они говорили про четыре года, так как так может быть?
Нас кто-то когда-то будет защищать? За нами правда. Это ужасные новости. Они получили от WADA все, что можно было, наши же над чем-то работали. Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили?
Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания. Я считаю, что нас должны защитить люди, которые владеют этим вопросом», – сказала Тарасова.
«Мы четыре года ждем. Мы ждем, мы совершенствуемся. И что? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое вообще может быть.
Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы, японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. Они в нашей стране уничтожают профессию. Кто нас будет защищать? Мы нуждаемся в защите», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
Это она про кого?