  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»
126

Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»

Валиева рассказала, что удивило ее после прихода в группу Соколовской.

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что удивило ее в тренировках под руководством Светланы Соколовской.

В октябре 2025-го стало известно об уходе Валиевой из группы Этери Тутберидзе.

– Какими были твои первые впечатления в работе с новым тренером Светланой Владимировной? Может быть, что-то тебя удивило или ты не ожидала увидеть?

– Для меня, наверное, было все неожиданно. Правда, мы часто общались с ребятами, и я понимала, что там действительно отношения как у мамы, грубо говоря, с ребенком. Семейные отношения. Я не могла представить, что такое вообще может быть.

Я просто была в ступоре, когда со мной тренер начинал какие-то разговоры более личного характера. Тебя как будто бы психологически «обволакивают», пытаются тебя узнать – и действительно все в точку попадает.

На моей первой тренировке я очень напряженная была, очень боялась, все время оборачивалась на тренера – вдруг позовут, крикнут, еще что-то...

Светлана Владимировна мне доверяет. И для меня самое страшное – пошатнуть это доверие ко мне, как бы это ни звучало. Потому что человек доверяет мне, разговаривает, мы как-то выстраиваем тренировочный процесс, и мне не хочется подвести человека, тренера, – сказала Валиева в беседе с Марком Кондратюком на ютуб-канале «ДоброFON».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoженское катание
logoКамила Валиева
logoСветлана Соколовская
126 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как-то не очень эта семья помогла ни Данилу Самсонову, ни Коле Колесникову, ни Эдику, ни многим девочкам. Даже Гриша Фёдоров, который уже давно в "семье", успехов больших и не показывает...
Может не семья нужна, а адекватные рабочие отношения?
Ответ ANNN
Как-то не очень эта семья помогла ни Данилу Самсонову, ни Коле Колесникову, ни Эдику, ни многим девочкам. Даже Гриша Фёдоров, который уже давно в "семье", успехов больших и не показывает... Может не семья нужна, а адекватные рабочие отношения?
Интересно, кто эти 10 минусаторов, которые, видимо, считают, что семейные отношения в спорте намного важнее, чем нормальные рабочие...
Не должно у спортсменов и тренеров быть каких то отношений по-семейному.
Даже у взрослых спортсменов с тренером.
Это панибратство.
Отношения должны быть рабочими.
Кстати, "мамочка" Соколовская только для избранных парней
Как она Колесникову на КПК сказала, что в приоритете у нее только Марк.
А Трусову с Самоделкиной быстро от семьи отлучила
Не верю, что у них с Камилой что то годное получится
Программ штучных точно не будет
Ответ Ритт
Не должно у спортсменов и тренеров быть каких то отношений по-семейному. Даже у взрослых спортсменов с тренером. Это панибратство. Отношения должны быть рабочими. Кстати, "мамочка" Соколовская только для избранных парней Как она Колесникову на КПК сказала, что в приоритете у нее только Марк. А Трусову с Самоделкиной быстро от семьи отлучила Не верю, что у них с Камилой что то годное получится Программ штучных точно не будет
Много, много плюсов!
Ответ Ритт
Не должно у спортсменов и тренеров быть каких то отношений по-семейному. Даже у взрослых спортсменов с тренером. Это панибратство. Отношения должны быть рабочими. Кстати, "мамочка" Соколовская только для избранных парней Как она Колесникову на КПК сказала, что в приоритете у нее только Марк. А Трусову с Самоделкиной быстро от семьи отлучила Не верю, что у них с Камилой что то годное получится Программ штучных точно не будет
Если есть спортсмены, которым это подходит - должно быть.
Без относительно Этери Тутберидзе, Соколовской и кого-либо еще, отношения на работе должны быть рабочими. Уважительными, с соблюдением личных границ, но рабочими. Мама у Камилы уже есть, зачем ей мама тренер? Это какое-то путание ролей.
Ответ Raya
Без относительно Этери Тутберидзе, Соколовской и кого-либо еще, отношения на работе должны быть рабочими. Уважительными, с соблюдением личных границ, но рабочими. Мама у Камилы уже есть, зачем ей мама тренер? Это какое-то путание ролей.
Пусть пробует и сама для себя поймёт, где ей подходит, а где нет. Это же все дело личного опыта. Я сменила несколько работ, где был разный подход к делу у руководства, прежде чем поняла, что мне лучше всего подходит. Думаю, что все мы вот так через опыт учимся)
Ответ Raya
Без относительно Этери Тутберидзе, Соколовской и кого-либо еще, отношения на работе должны быть рабочими. Уважительными, с соблюдением личных границ, но рабочими. Мама у Камилы уже есть, зачем ей мама тренер? Это какое-то путание ролей.
Возможно , я ошибаюсь . Но у меня впечатление , что « семья « - это такая задумка /приманка ТШ Соколовской . Да , Кондратюк показывает хороший результат , Самарин . Но за много лет работы успехи в общем то не особо выдающиеся . Вот и придумали « домашний стол с пирогами и мамой Светой « , как фишку ТШ . Порой камера выхватывает жесткое выражение СС , весьма далекое от добродушной .
Но , если спортсмену такая атмосфера по душе или даже необходима , почему бы нет ? Каждый выбирает по себе .
Семейные отношения. Я не могла представить, что такое вообще может быть.
__________________
прям навевает - добрая мама Света, и злая мачеха Этери)
Прокат на КПК сразил наповал, "премьера" с новым домашним штабом был как страшный сон. Если это нравится Камиле, то очень печально.
Если есть рабочий папа Плющенко,должна в природе существовать и рабочая мама...
Ответ Сергей Круг
Если есть рабочий папа Плющенко,должна в природе существовать и рабочая мама...
По факту существует только рабочая тетя)
Мне бы не понравилось в моей юности, если бы какая-то тётя, которая должна учить или тренировать стала прикидываться второй мамой, одной вполне хватало). Ну, ну, посмотрим на результат, Трусова, Самоделкина, Куликова сбежали).
Ответ Дарника
Мне бы не понравилось в моей юности, если бы какая-то тётя, которая должна учить или тренировать стала прикидываться второй мамой, одной вполне хватало). Ну, ну, посмотрим на результат, Трусова, Самоделкина, Куликова сбежали).
Продолжу Кравчина, Колесников, Карартынян
Ответ Дарника
Мне бы не понравилось в моей юности, если бы какая-то тётя, которая должна учить или тренировать стала прикидываться второй мамой, одной вполне хватало). Ну, ну, посмотрим на результат, Трусова, Самоделкина, Куликова сбежали).
Но Валиевой сбежать не получится. Пока Навке всю её заботу в шоу не отработает. А потом, лет в 25, уже и смысла не будет куда-то бежать.
Если честно, я не желаю ТШТ ТАКИХ учеников-перебежчиков... Последний, кого моя душа приняла обратно, был Колесников, даже к Трусовой душа не лежит... Как по мне: уходя,--уходи
Тренер должен тренировать а не вести <какие-то разговоры более личного характера> с целью выстраивания <отношений, как у мамы, грубо говоря, с ребенком> 20 лет. Девочка на шаре выросла и, как говорится: "Что выросло, то выросло")
Ответ Ирина Иванова
Тренер должен тренировать а не вести <какие-то разговоры более личного характера> с целью выстраивания <отношений, как у мамы, грубо говоря, с ребенком> 20 лет. Девочка на шаре выросла и, как говорится: "Что выросло, то выросло")
Комментарий скрыт
Секта семьи мамы Светы, главное в этой семье не быть Самоделкиной и бывшей сыночки Марка
Вот зачем Камилочке все эти противопоставления? Зачем наступать на одни и те же грабли, если до нее беглянки кучу раз как побитые собаки возвращались туда, откуда сбежали?
Ответ Иван Меняйло
Вот зачем Камилочке все эти противопоставления? Зачем наступать на одни и те же грабли, если до нее беглянки кучу раз как побитые собаки возвращались туда, откуда сбежали?
Да её и так уже достаточно "подбили" своей подготовкой к ои. Зачем ей бежать в команду, с которой она вляпалась в допинг дело - и все достигнутое обнулилось? Зачем ей бежать туда, где ни один взрослый профессионал не взял на себя ответственность за спортсменку, которой 15 лет?
Ответ Иван Меняйло
Вот зачем Камилочке все эти противопоставления? Зачем наступать на одни и те же грабли, если до нее беглянки кучу раз как побитые собаки возвращались туда, откуда сбежали?
«как побитые собаки возвращались»

Это очень тонкое замечание. Сразу видно образованного человека, хорошо знакомого с Притчами Соломона и со 2-м посланием Петра.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Группа Федченко поедет на сборы Ришо
35 минут назад
Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»
58 минут назад
Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»
сегодня, 14:34
Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
сегодня, 13:22
Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой
сегодня, 12:51
Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер
сегодня, 12:09
Ришо о смене формы на Олимпиаде: «Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше»
сегодня, 11:48
Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»
сегодня, 11:40
Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»
сегодня, 11:34
Бенуа Ришо: «В фигурном катании не хватает личностей, интересных спикеров, которые не боятся сказать то, что думают. У нас все себя цензурируют»
сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
сегодня, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем