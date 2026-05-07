Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»
Фигуристка Камила Валиева рассказала, что удивило ее в тренировках под руководством Светланы Соколовской.
В октябре 2025-го стало известно об уходе Валиевой из группы Этери Тутберидзе.
– Какими были твои первые впечатления в работе с новым тренером Светланой Владимировной? Может быть, что-то тебя удивило или ты не ожидала увидеть?
– Для меня, наверное, было все неожиданно. Правда, мы часто общались с ребятами, и я понимала, что там действительно отношения как у мамы, грубо говоря, с ребенком. Семейные отношения. Я не могла представить, что такое вообще может быть.
Я просто была в ступоре, когда со мной тренер начинал какие-то разговоры более личного характера. Тебя как будто бы психологически «обволакивают», пытаются тебя узнать – и действительно все в точку попадает.
На моей первой тренировке я очень напряженная была, очень боялась, все время оборачивалась на тренера – вдруг позовут, крикнут, еще что-то...
Светлана Владимировна мне доверяет. И для меня самое страшное – пошатнуть это доверие ко мне, как бы это ни звучало. Потому что человек доверяет мне, разговаривает, мы как-то выстраиваем тренировочный процесс, и мне не хочется подвести человека, тренера, – сказала Валиева в беседе с Марком Кондратюком на ютуб-канале «ДоброFON».
Может не семья нужна, а адекватные рабочие отношения?
Даже у взрослых спортсменов с тренером.
Это панибратство.
Отношения должны быть рабочими.
Кстати, "мамочка" Соколовская только для избранных парней
Как она Колесникову на КПК сказала, что в приоритете у нее только Марк.
А Трусову с Самоделкиной быстро от семьи отлучила
Не верю, что у них с Камилой что то годное получится
Программ штучных точно не будет
Но , если спортсмену такая атмосфера по душе или даже необходима , почему бы нет ? Каждый выбирает по себе .
прям навевает - добрая мама Света, и злая мачеха Этери)
Если честно, я не желаю ТШТ ТАКИХ учеников-перебежчиков... Последний, кого моя душа приняла обратно, был Колесников, даже к Трусовой душа не лежит... Как по мне: уходя,--уходи
Это очень тонкое замечание. Сразу видно образованного человека, хорошо знакомого с Притчами Соломона и со 2-м посланием Петра.