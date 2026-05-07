Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»

Валиева рассказала, что удивило ее после прихода в группу Соколовской.

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что удивило ее в тренировках под руководством Светланы Соколовской .

В октябре 2025-го стало известно об уходе Валиевой из группы Этери Тутберидзе.

– Какими были твои первые впечатления в работе с новым тренером Светланой Владимировной? Может быть, что-то тебя удивило или ты не ожидала увидеть?

– Для меня, наверное, было все неожиданно. Правда, мы часто общались с ребятами, и я понимала, что там действительно отношения как у мамы, грубо говоря, с ребенком. Семейные отношения. Я не могла представить, что такое вообще может быть.

Я просто была в ступоре, когда со мной тренер начинал какие-то разговоры более личного характера. Тебя как будто бы психологически «обволакивают», пытаются тебя узнать – и действительно все в точку попадает.

На моей первой тренировке я очень напряженная была, очень боялась, все время оборачивалась на тренера – вдруг позовут, крикнут, еще что-то...

Светлана Владимировна мне доверяет. И для меня самое страшное – пошатнуть это доверие ко мне, как бы это ни звучало. Потому что человек доверяет мне, разговаривает, мы как-то выстраиваем тренировочный процесс, и мне не хочется подвести человека, тренера, – сказала Валиева в беседе с Марком Кондратюком на ютуб-канале «ДоброFON ».