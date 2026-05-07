  • Камила Валиева: «В дисквалификации можно найти свои плюсы. Меня перестали взвешивать, а каждодневное взвешивание навязывает тебе РПП, которые имелись»
65

Фигуристка Камила Валиева назвала отсутствие взвешиваний положительным моментом в период допинговой дисквалификации.

Об этом она высказалась в беседе с Марком Кондратюком на ютуб-канале «ДоброFON».

– Ты говорила, что твой переходный возраст совпал по времени с твоим отсутствием на соревнованиях и тебе это даже пошло на пользу, помогло. Было время, чтобы спокойно все это пережить, переждать и вернуться обновленной – с новыми силами и новыми возможностями. Можешь чуть подробнее рассказать об этом?

– Да. Я считаю, что если нужно искать во всем плюсы, то в дисквалификации тоже можно найти свои плюсы. За два года [отстранения от турниров] первые полгода у меня были прям суперские, скажем так, в плане любого объема. И физического, и любого другого.

Почему это плюс? Потому что меня перестали взвешивать. Любое каждодневное взвешивание навязывает тебе различные расстройства пищевого поведения, которые имелись. Об этом нужно всегда говорить. Потому что для большинства девушек в фигурном катании – это очень острая тема.

Конечно, тут я выдохнула. У меня не было взвешивания, не было тренировок, не было какого-то последовательного расписания. Плюс гормональные изменения, и я поправилась на энное количество килограммов, так серьезно.

Потом уже со временем у меня и голова пришла в норму. Не было таких заскоков, которые происходят в данном «сознании». Как будто бы я уже поняла, для чего держу вес, для чего я хочу хорошо выглядеть, почему это так важно...

Это не навязанная сторона, что [лишние] 200 грамм – и ты не доедешь, не прыгнешь и так далее. Нет, прыгнешь ты всегда. А вот это самовнушение, которое работает каждодневно, что 100 грамм тебе мешают, лишь навязывает психологические комплексы и различные расстройства.

У нас условный триггер – это взвешивание. У девочек – это всегда взвешивание, и считают, что это важно. Как по мне – может быть, я человек такой – мне не нужно сто раз напоминать на дню, что я какая-то не такая. Я знаю это, я вижу это. Я понимаю, что у меня есть, условно, лишний вес.

Но в этот момент важно, чтобы семья внутри хотя бы дома ничего не говорила: «Ты куда пошла? Чай пьешь c сахаром? Нельзя сахар пить!» Нет, пожалуйста, оставьте дом уютным местом, где безопасно. Хотя бы хоть какое-то место должно быть безопасным.

Ну и взвешивание... С этим триггером очень сложно побороть это. Все наши легенды – девушки – проходили этот момент, когда тело меняется. Все были overweight (с перевесом – Спортс’’), скажем так, для фигурного катания и в принципе для людей. Потому что все любили очень писать: а вот эта какая-то не такая, у нее руки большие, у этой ноги большие и так далее...

Но потом это проходит, потому что и триггер ушел, – сказала Валиева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
А если завершить карьеру то вообще больше взвешиваться не надо
Ответ Алеся Ткаченко
А она не завершает. Вам от этого грустно?
Ответ Ира Полубоярова
Это же у нее триггеры по поводу взвешивания,а не у меня,это ей должно быть грустно
Ежедневное взвешивание и на этом фоне откровенное враньё, что она ела пирожное накануне соревнований и закусывала мороженым на соревнованиях.
Вообщем-то только подтвердила, что такого быть не могло.
Ответ Katerina Sunny
Мороженое она ела в прямом эфире. То, что они говорят публично надо делить на 2, никто там не голодает
Ответ MarinaEst
На очередном шоу, когда отстранили от международных соревнований после открытого допингового дела? Не сравнивайте с отбором на ОИ.
Нельзя сахар пить! (С) Загитову сожрали бы за такое
Чемпионка наших весов ❤️
Ответ Joe Burrow
Комментарий скрыт
Ответ Black&White
Это спорт, что поделать. В футболе голова страдает, в баскетболе колени, в шахматах спина, в фигурке психика.
И что дали эти взвешивания в последние годы в ТШТ? Судя по всему никто ее от тренировок не отстранял, и не ругал. Этери с ней возилась как с дочкой, на каждом старте холила и лелеяла, обнимала и целовала
А вес там был такой, что редко у кого можно такой скачок наблюдать
И результаты были не плохие
ЭГ может даже гордится таким кейсом - девочка в жестком пубере с резким набором веса и высоким ростом сохранила свои результаты, заняла 2 и потом 3 место на ЧР
Ответ nina1212
Она ещё и весила кг на 10 больше, чем сейчас, для тренера это очень сложно, и заставить худеть не может насильно, и отстранить от тренировок не может, а любые нагрузки в таком весе увеличивают риск травм. И вот я ни разу не верю, что Валиева сейчас не держит вес и не сидит на диете, похудела она очень прилично за последние полгода
Ответ nina1212
Сохранением результатов может гордится сама Камила потому что по совокупности причин Этери не могла давить и по весу/форме, и вообще по тренировочному процессу. Она тренировалась по мере своего хотения и настроя, которая была далека от мерок сборной и тем более Этери.
По понятным причинам и пристальном внимании от журналюг до главы МОК Этери вынуждена была показывать соответствующее отношение к Камиле. Но истинное отношение показал факт того что они поставили программу и выпустили на соревнования даже не проверив контент на соответствие изменениям в правилах.
«в дисквалификации можно найти свои плюсы»

Есть у меня чуй, что пятикратная олимпийская чемпионка наших сердец с четвертой попытки дочитала-таки рассказ Антона Павловича Чехова "Жизнь прекрасна!".

"...Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.
Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»
Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству..."

(с)
Ответ линия Мажино
"И так далее. Послушай, человече, моего совета, и жизнь твоя будет полна сплошного ликования" )))
Ответ линия Мажино
Пятикратная это кто?
Правильный подход, а взвешивание и жевать корку хлеба целый день это садизм и путь к РПП.
Весы Валиевой. Где они сейчас?
Да уж, так себя отпустила, что до сих пор, при наличии серьезных тренировок, не может показать даже десятой доли того, что было. Конечно, здоровье важнее.
Ответ Theodor Dobzhansky
А ей оно надо? Ей уже не 15 лет. А 19-20. Она же не чокнутая Трусова
Так первые 2 года после ОИ даже ежедневные взвешивания не помешали ей быть в теле, именно в эти 2 года она сильно изменилась, но продолжала быть в лидерах, КП в красном платье была просто супер.
Ответ Sentyabrina20
Она говорит о том, что вышла из под системы контроля веса, набрала столько, сколько нужно, дала организму время, а потом уже спокойно, без спешек, похудела. Это важно
Ответ Ира Полубоярова
Иногда, этого времени нет, соревнования ждать не будут.
