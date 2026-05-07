Александр Лакерник: «Учитывая характер Трусовой, она может вернуться и сильно заявить о себе»
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ответил на вопрос о шансах Александры Игнатовой (Трусовой) на успешное возвращение.
«Так и думал, что полноценное возвращение она планирует в следующем сезоне. Ее форма? Дело не в родах, а в характере спортсменки. Учитывая ее характер, она может вернуться и сильно заявить о себе.
За этим будет очень интересно понаблюдать. Про шансы говорить не хочу, давайте просто подождем. Это интересный проект», – сказал Лакерник.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Пока так и выглядит, куда доедет, увидим осенью.
"Я стараюсь и вращения сделать, хотя у меня уже не гнется спина вообще никуда."
Вот это проблема - если есть травма спины, тогда шансов на полноценное возвращение, увы, просто нет.