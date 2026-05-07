Александр Лакерник: «Учитывая характер Трусовой, она может вернуться и сильно заявить о себе»

Лакерник: учитывая характер Трусовой, она может вернуться.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ответил на вопрос о шансах Александры Игнатовой (Трусовой) на успешное возвращение.

«Так и думал, что полноценное возвращение она планирует в следующем сезоне. Ее форма? Дело не в родах, а в характере спортсменки. Учитывая ее характер, она может вернуться и сильно заявить о себе.

За этим будет очень интересно понаблюдать. Про шансы говорить не хочу, давайте просто подождем. Это интересный проект», – сказал Лакерник.