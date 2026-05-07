Александр Лакерник: «Учитывая характер Трусовой, она может вернуться и сильно заявить о себе»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ответил на вопрос о шансах Александры Игнатовой (Трусовой) на успешное возвращение.

«Так и думал, что полноценное возвращение она планирует в следующем сезоне. Ее форма? Дело не в родах, а в характере спортсменки. Учитывая ее характер, она может вернуться и сильно заявить о себе.

За этим будет очень интересно понаблюдать. Про шансы говорить не хочу, давайте просто подождем. Это интересный проект», – сказал Лакерник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Может не может гадают на ромашке.
Может не может, но давайте дождёмся нового сезона..
"Это интересный проект"
Пока так и выглядит, куда доедет, увидим осенью.
Надеюсь, она успешно вернётся, это будет красивая история. Но одна её фраза звучит тревожно:
"Я стараюсь и вращения сделать, хотя у меня уже не гнется спина вообще никуда."
Вот это проблема - если есть травма спины, тогда шансов на полноценное возвращение, увы, просто нет.
Не страшно. Туктамышева тоже последние годы не делала бильман, тем не менее со своими трикселями серебро ЧМ получила. Так что Трусова с квадами обязательно будет призах.
Не страшно. Туктамышева тоже последние годы не делала бильман, тем не менее со своими трикселями серебро ЧМ получила. Так что Трусова с квадами обязательно будет призах.
Тоже не понимаю - если проблемы со спиной, то мощные прыжки их ещё больше усугубят.
Тоже не понимаю - если проблемы со спиной, то мощные прыжки их ещё больше усугубят.
Учитывая характер Трусовой она может вернуться и устроить сильную истерику... )
Может и передумать, как в прошлый раз.
Может и передумать, как в прошлый раз.
Учитывая характер Саши всё возможно как при прогнозе погоды.
Куда заявить, если никуда не пускают!!!
Если получится, будет здорово. Я желаю Саше побед и квадов.
Дедушку Лакерника совсем из ИСУ выперли, он теперь в росФК комментирует каждую новость.
Никуда она не вернётся...максимум в шоу кататься будет.
