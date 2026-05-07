Муравьева и израильская фигуристка Гринберг показали совместный танец.

Фигуристки Софья Муравьева и Габриэлла Гринберг показали, как исполняют совместный танец.

Видео выложила Гринберг в своем тиктоке.

Муравьева – двукратный призер чемпионатов России. В мае стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина. Ранее тренировалась у Евгения Плющенко.

Гринберг представляет Израиль на соревнованиях. Занимается в академии Плющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: тикток Габриэллы Гринберг
Нда)) Соня, прокомментируй переход, а то мы сейчас возведем теории, основываясь на стране-принадлежности спортсменов, с которыми ты танцуешь 🤣
Ответ Yasenka
Спортсменка из АП, танцуют в Москве. Можете продолжать гадать.
Ответ Delirium
То, что Плющенко может взять обратно сборницу, несмотря на...Так у супружницы каждая копеечка подсчитана...Дело за Соней, посмотрим...
Это всегда так тупо выглядит. Особенно от взрослых людей.
Таки тетя Соня решила осчастливить собой землю обетованную ?
Ответ Vasily Ivanov
Теоретически- пуркуа бы и не па, а на практике это означает, что процессом получения гражданства озаботились как минимум год назад.
Ответ Ir_rish
Там у нее конкуренток вроде нет . Так что по ЧМ и ОИ может вполне поездить...чем в России быть вечно четвертой сбоку.....
Будет смешно, если Муравьева вернётся в АП.
А это теперь называется танцем…
Мура этим « танцем « показывает всем, что у нее все хорошо . Этакий протест ситуации . В общем детский сад какой то для 20-летней девицы .
Ответ Arraches
Вы бы хоть до второй строчки в новости дошли: "видео выложила Гринберг в своём тиктоке", а не Соня.
Ответ Arraches
Видео снято в Москве, Соня сейчас на отдыхе, видео опубликовано не ей, но "Мура показывает танцем что-то там")
В общем детский сад для взрослой коментаторши.
Пока весь бомонд комментирует и размышляет о будущем , девчонка отрывается ) Удачи Соне
Ответ smoky eyes
Ну год назад после ухода она писала "злодействую по-маленьку", типа троллила прежний штаб, эдакая бравада была.
В этом году помалкивает, хватает ума помолчать или сказать нечего, пока танцует.
Вот он звёздный час.
Каждый шаг сейчас отслеживают.))
Танцы, танцы, танцы я отрываюсь от земли, лечу... А куда всем хочется узнать.
Вместо того, чтобы прояснить ситуацию - танец...) Ну в общем-то да, жизнь продолжается, куда всё это приведёт, думаю скоро узнаем, без пристанища Софья точно не останется. Лишь бы в пользу. Удачи.
