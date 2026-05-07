Муравьева и израильская фигуристка Гринберг показали совместный танец.

Фигуристки Софья Муравьева и Габриэлла Гринберг показали, как исполняют совместный танец.

Видео выложила Гринберг в своем тиктоке.

Муравьева – двукратный призер чемпионатов России. В мае стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина. Ранее тренировалась у Евгения Плющенко.

Гринберг представляет Израиль на соревнованиях. Занимается в академии Плющенко.