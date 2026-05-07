Фото
33

Александра Бойкова отдыхает в Лондоне

Фигуристка Бойкова поделилась фото из отпуска в Лондоне.

Трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова проводит отпуск в Лондоне.

«Добавим и сюда немного London Vibes❤️», – написала фигуристка в своем телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России и финал Гран-при страны.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Бойковой
Нормально. Не мы придумали традиции зарабатывать дома ,а тратить за бугром. И не нам судить Сашу.
А то одни недра продают,живя в Лондонах и тратя там,а вот спортикам нельзя!
Отличного Саше отдыха.
Красивущие ноги у Саши! И обувь огонь!
Лол. На помойке отдыхает.
Русскую тетку в Лондоне определить не сложно. Кэблы, понты, а народ по погоде одет.
Все в шортах, а я один сИрожа.
Визу выгуливать чтоли поехала, чтоб не закончилась?
Ну так британскую мультивизу на полгода получить в Москве по-прежнему можно без проблем. А если уже была, то можно попросить и на 2-10 лет. А вот шенгены в РФ уже полгода как только однократные. Так что в ближайшие год-два многие потянутся изучать достопримечательности Лондона, природу и замки Шотландии
Ох, круто как. Тоже бы хотела поездить по миру )
Тьфу ты. Вот куда не посмотри на эту красавицу, ни секунды понимания. Все больше порицания.
Саше идет этот наряд, стрижка и цвет волос. Фото очень красивое и контраст прекрасен.
Лондон наоборот не в центре в определённых районах очень хорошо смотрится, но эти места надо знать, впрочем как и в любом огромном городе)
