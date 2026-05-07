Гербольдт о Трусовой: «Саша очень сильна с технической стороны, но, к сожалению, со стороны артистизма и катания уступает другим девушкам»

Гербольдт: Трусова очень сильна с технической стороны, но уступает в артистизме.

Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила перспективы возвращения призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой на соревнования.

«Саша очень сильна с технической стороны, но, к сожалению, со стороны артистизма и катания все же уступает другим девушкам. Но чтобы не получилось ситуации как на Олимпиаде, ей решать, на что сделать акцент в ее подготовке.

Я приятно удивлена тем, как быстро она восстанавливает прыжки. Я сама рожала ребенка, и после этого даже просто выйти на лед и сделать элементарные вещи было не так просто. Хотя у меня не было цели что-то прыгнуть. Стремление Саши достойно уважения и восхищения», – сказала Гербольдт.