  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гербольдт о Трусовой: «Саша очень сильна с технической стороны, но, к сожалению, со стороны артистизма и катания уступает другим девушкам»
73

Гербольдт о Трусовой: «Саша очень сильна с технической стороны, но, к сожалению, со стороны артистизма и катания уступает другим девушкам»

Гербольдт: Трусова очень сильна с технической стороны, но уступает в артистизме.

Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила перспективы возвращения призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой на соревнования.

«Саша очень сильна с технической стороны, но, к сожалению, со стороны артистизма и катания все же уступает другим девушкам. Но чтобы не получилось ситуации как на Олимпиаде, ей решать, на что сделать акцент в ее подготовке.

Я приятно удивлена тем, как быстро она восстанавливает прыжки. Я сама рожала ребенка, и после этого даже просто выйти на лед и сделать элементарные вещи было не так просто. Хотя у меня не было цели что-то прыгнуть. Стремление Саши достойно уважения и восхищения», – сказала Гербольдт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoженское катание
Катарина Гербольдт
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Александра - заслуженный МС, серебряный призёр Олимпиады. Это весомые достижения. Хотелось бы услышать от Катарины имена компонентных и артистичных девушек, якобы хуже которых катается Александра Игнатова, иначе будет голословный оговор спортсменки
Ответ Летняя снежинка
Александра - заслуженный МС, серебряный призёр Олимпиады. Это весомые достижения. Хотелось бы услышать от Катарины имена компонентных и артистичных девушек, якобы хуже которых катается Александра Игнатова, иначе будет голословный оговор спортсменки
Открываете протокол международных соревнований последнего сезона Саши на международке, смотрите оценки за компоненты. Видите, что у Щербаковой, Косторной, Сакомото, Валиевой. В чем тут голосновность, если судьи оценивали ее по компонентам и катанию ниже всегда на взрослом уровне, чем у ее основных конкуренток. Если посмотреть на компоненты лидеров последних сезонов, то Саша не получала никогда таких баллов, как у Лью и Сакомото, даже у Чибы побольше бывает. У Саши где-то чуть выше Изабо Левито.
Ответ Роман Цыренков
Открываете протокол международных соревнований последнего сезона Саши на международке, смотрите оценки за компоненты. Видите, что у Щербаковой, Косторной, Сакомото, Валиевой. В чем тут голосновность, если судьи оценивали ее по компонентам и катанию ниже всегда на взрослом уровне, чем у ее основных конкуренток. Если посмотреть на компоненты лидеров последних сезонов, то Саша не получала никогда таких баллов, как у Лью и Сакомото, даже у Чибы побольше бывает. У Саши где-то чуть выше Изабо Левито.
Вы сравниваете Сашу из прошлого с катальщицами уже завершившими карьеру, в основном.
Не очень логично
Александра сейчас катается гораздо лучше, чем раньше.
Не так много в ЖО осталось девушек, которым она может проиграть - все на пенсии.
Ответ Happy_Ness
Александра сейчас катается гораздо лучше, чем раньше. Не так много в ЖО осталось девушек, которым она может проиграть - все на пенсии.
Комментарий скрыт
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Никто ещё не видел программы ни той, ни другой, а уже делят шкуру не убитого медведя.
Пошли на пятый круг
Ответ Александр Шульгин
Пошли на пятый круг
Похоже, они над нами издеваются. Ни дня без Трусовой.
Началось...Ни разу не видела двух одинаковых спортсменок, чтобы умели всё, и на отлично. У каждой свои сильные стороны, слабые обычно маскируются, обыгрываются и благодаря этому не так бросаются в глаза. Всё у Саши нормально смотрится, ровно настолько, насколько она может выдать на льду....А вообще смешно конечно...Человек просто в шоу катал, готовясь к возвращению, говорили: у-си нет, ей будет сложно...Начала восстанавливать своё сложнейшее, даже экспериментируя с трикселем, едва выйдя из роддома, и не в 17 лет: нет артистизма и катания, ей будет сложно...) Капец...
Ответ Тайга86
Началось...Ни разу не видела двух одинаковых спортсменок, чтобы умели всё, и на отлично. У каждой свои сильные стороны, слабые обычно маскируются, обыгрываются и благодаря этому не так бросаются в глаза. Всё у Саши нормально смотрится, ровно настолько, насколько она может выдать на льду....А вообще смешно конечно...Человек просто в шоу катал, готовясь к возвращению, говорили: у-си нет, ей будет сложно...Начала восстанавливать своё сложнейшее, даже экспериментируя с трикселем, едва выйдя из роддома, и не в 17 лет: нет артистизма и катания, ей будет сложно...) Капец...
alt3r. eg0 артистичнее намного, а уж как половинки может морщить, вообще отпад 😁
Чтобы не получилось "как на Олимпиаде" надо стабильно прокатывать обе программы. Если бы Саша не сорвала там короткую, была бы 100% чемпионкой.
Ответ Санитар-волк
Чтобы не получилось "как на Олимпиаде" надо стабильно прокатывать обе программы. Если бы Саша не сорвала там короткую, была бы 100% чемпионкой.
Нет ) Анюта просто прыгнула бы еще 4 лутц в ПП...ну и все...) Там все было без шансов.
Ответ Санитар-волк
Чтобы не получилось "как на Олимпиаде" надо стабильно прокатывать обе программы. Если бы Саша не сорвала там короткую, была бы 100% чемпионкой.
Саша не с Щербаковой соревновалась, а с Валиевой... которая уже ±90 за кп набирала...
Костылева со стороны артистизма и постановок уступает вообще всем. Но это не мешает судьям ставить ей компоненты выше всех.
Много кто много кому в чём-то уступает. Например, Саше многие уступают в прыжках. А Катарине, получается надо было только цель поставить и все бы прыгнула)..
А, почему вае все спрашивают у Гербольт? Она и фигуристка то была так себе, а уж эксперт из неё, как из меня физик квантовой механики
Новый сезон покажет кто на что готов и способен.
Другие девушки сильны со стороны артистизма и катания , но, к сожалению, все же уступает Саше с технической стороны.
Ответ Marina Gunbina
Другие девушки сильны со стороны артистизма и катания , но, к сожалению, все же уступает Саше с технической стороны.
однако ни разу - ОЧ, ни разу - ЧМ и ни разу - ЧЕ...
Ответ Wayfaring Stranger
однако ни разу - ОЧ, ни разу - ЧМ и ни разу - ЧЕ...
И что? Есть те, кого помнят даже без медалей любого достоинства.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»
вчера, 19:35
Группа Федченко поедет на сборы Ришо
вчера, 16:22
Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»
вчера, 15:59
Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»
вчера, 14:34
Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
вчера, 13:22
Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой
вчера, 12:51
Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер
вчера, 12:09
Ришо о смене формы на Олимпиаде: «Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше»
вчера, 11:48
Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»
вчера, 11:40
Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»
вчера, 11:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
вчера, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем