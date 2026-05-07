Мама Костылевой о новой короткой программе: «Это будет абсолютно новый стиль для Лены»
Фигуристке Костылевой поставили короткую программу в новом для нее стиле.
Об этом сообщила мама 14-летней спортсменки Ирина Костылева.
«Короткая программа Лены уже поставлена, идея музыки была у нас еще с прошлого первенства России. Это будет абсолютно новый стиль для Лены, Сейчас решается вопрос по произвольной», – сказала Ирина Костылева.
Имя хореографа не называется.
Елена Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниорок.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Какая музыка, о чем программа, кто хореограф - не скажу, угадайте сами...
ИМХО, но это абсолютно дурацкий подход. Неужели кто-то сплагиатит программу например Костылевой или Гуменника, если дать информацию в межсезонье? Уверена, что такого не будет, зачем другим спортсменам эти сравнения?
Препарат всё равно, что там да программа готовится. Когда выйдет и выполнит, тогда и обсудить можно будет
Ее программы до перехода в Ангелы были насыщены и сложными связками, и продуманными образами, и она всегда укладывалась в тайм-лимит.