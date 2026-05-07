Мама Костылевой о новой короткой программе: «Это будет абсолютно новый стиль для Лены»

Новая короткая программа фигуристки Елены Костылевой поставлена в новом для нее стиле.

Об этом сообщила мама 14-летней спортсменки Ирина Костылева.

«Короткая программа Лены уже поставлена, идея музыки была у нас еще с прошлого первенства России. Это будет абсолютно новый стиль для Лены, Сейчас решается вопрос по произвольной», – сказала Ирина Костылева.

Имя хореографа не называется.

Елена Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниорок.