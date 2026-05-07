  • Турсынбаева об Олимпиаде-2026: «У спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими, потому что они не выступали на международной арене»
44

Турсынбаева об Олимпиаде-2026: «У спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими, потому что они не выступали на международной арене»

Серебряный призер ЧМ-2019, казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева считает, что россиянам не обеспечили равных условий перед Олимпиадой-2026 в Милане.

– Вы же следили за Олимпиадой этого года? Как вы считаете, поменялось ли женское фигурное катание в этом году? Если в целом взять портрет фигурного катания, уровень.

– Просто была Олимпиада без россиян.

– Сильно влияет? Видно, что нет конкуренции?

– Если сравнивать с Олимпиадой 2022 года, то, конечно, разница есть. В плане того, что не было четверных прыжков – вот и вся разница.

– Из России же девушка выступала без флага.

– Да, Аделия Петросян (заняла 6-е место – Спортс’’).

Она сильная спортсменка, но в целом у спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими спортсменами, потому что они не выступали на международной арене, не смогли заработать тот рейтинг, как у других спортсменов. Изначально понятно было, что будет, скорее всего, так.

– Как вы считаете, правильно ли все это? Должны ли санкции касаться спортсменов?

– Жалко, конечно, спортсменов, которые всю жизнь с детства тренируются ради этого, ради того, чтобы выигрывать медали на международной арене, и многие… Не многие, а все они ни при чем, они не связаны с политикой. Они просто занимаются любимым делом. Поэтому, конечно, обидно, наверное, – сказала Турсынбаева в подкасте на ютуб-канале kana beisekeyev.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Смешно, включая ваш nickname, не надо идеализировать ситуацию - оба российских спортсмена не выступили “выше всех на голову», это факт.
__________________
Причем здесь мой никнейм?
Петр выступил однозначно круче что серебряного, что бронзового призеров.
И имей наши спортсмены рейтинг, они не катались бы в первой разминке.

Пока я ответ писала, уже в чс меня отправили🤣🤣🤣
Ну, что за смелая женщина🤣🤣🤣
Ответ murzzzzzilka
У нас на футбольной ветке сплошная антисоветчина и хейт в сторону наших мальчиков - футболистов !
А на фигурке - нормальные ребята собрались
Да, изначально у наших не было того, что было у всех. Это, конечно, неравные условия, и это тоже повлияло.
Ответ olvl
Пора привыкать, так будет каждые 4 года
Будет ли об этом отдельная тема на спортсе, не факт, но Лиза в данном подкасте также сказала, что когда она тренировалась у Тутберидзе, то на соревнованиях чувствовала тыл за своей спиной. А в Канаде у неё не было чувства единой сильной команды за спиной.
Ответ Ягун Ягунини
Лиза тренировалась у Тутберидзе? Когда? И какая Лиза?
Ответ Татьяна Васильева
Лиза это ЭЛИЗАбет Турсынбаева. Вы серьезно не знаете, что она тренировалась у Тутберидзе?
