Турсынбаева об Олимпиаде-2026: «У спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими, потому что они не выступали на международной арене»
Серебряный призер ЧМ-2019, казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева считает, что россиянам не обеспечили равных условий перед Олимпиадой-2026 в Милане.
– Вы же следили за Олимпиадой этого года? Как вы считаете, поменялось ли женское фигурное катание в этом году? Если в целом взять портрет фигурного катания, уровень.
– Просто была Олимпиада без россиян.
– Сильно влияет? Видно, что нет конкуренции?
– Если сравнивать с Олимпиадой 2022 года, то, конечно, разница есть. В плане того, что не было четверных прыжков – вот и вся разница.
– Из России же девушка выступала без флага.
– Да, Аделия Петросян (заняла 6-е место – Спортс’’).
Она сильная спортсменка, но в целом у спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими спортсменами, потому что они не выступали на международной арене, не смогли заработать тот рейтинг, как у других спортсменов. Изначально понятно было, что будет, скорее всего, так.
– Как вы считаете, правильно ли все это? Должны ли санкции касаться спортсменов?
– Жалко, конечно, спортсменов, которые всю жизнь с детства тренируются ради этого, ради того, чтобы выигрывать медали на международной арене, и многие… Не многие, а все они ни при чем, они не связаны с политикой. Они просто занимаются любимым делом. Поэтому, конечно, обидно, наверное, – сказала Турсынбаева в подкасте на ютуб-канале kana beisekeyev.
