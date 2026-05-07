Вайцеховская о Муравьевой: «Единственный вариант, который выглядит реально перспективным – сменить гражданство и выступать под другим флагом»

Вайцеховская о Муравьевой: перспективный вариант для нее – сменить гражданство.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась об уходе фигуристки Софьи Муравьевой из группы Алексея Мишина .

«Единственный вариант, который выглядит реально перспективным, – сменить спортивное гражданство и выступать под другим флагом. Очень похоже, кстати, что этот шаг Муравьева и обдумывала, отправившись в отпускном режиме в Париж вместо того, чтобы продолжить работу с Мишиным на сборах его группы в Армении.

Если идея смены спортивного гражданства всерьез рассматривается (а пример Софьи Самоделкиной, с которой Муравьева дружит много лет, наверняка заставил фигуристку задуматься о подобном повороте), у такого решения есть масса плюсов.

Олимпийский цикл только начинается, есть время для того, чтобы отбыть карантин, вернуться на международную арену и малой кровью отобраться на Игры‑2030. Вполне возможно, что отсутствие жесткой конкуренции станет тем самым фактором, который поможет Софье уйти из‑под непрерывного стресса и полностью раскрыть собственный потенциал.

Вопрос только в том, найдется ли на существующей карте фигурного катания страна, готовая полностью взять на себя все расходы на содержание фигуристки столь высокого класса: оплачивать ей тренера, постановки, костюмы, сборы, обеспечивать медицинское обслуживание и, что немаловажно, гарантировать фигуристке должное количество международных турниров.

Есть и другая проблема. Для того, чтобы продолжить подготовку у специалиста, нацеленного на реально высокий результат (неважно, под флагом какой страны это будет происходить), нужно, прежде всего, заинтересовать собой нового наставника, заставить поверить в серьезность собственных намерений. Сумеет ли это сделать Муравьева с несколько пошатнувшейся рабочей репутацией – вопрос открытый.

Хотя очень хочется, чтобы смогла. Не так много в нашем мире фигуристок, способных своим катанием вовлекать зал в собственные переживания», – написала Вайцеховская в колонке для RT.

