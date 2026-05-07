Вайцеховская о Муравьевой: «Единственный вариант, который выглядит реально перспективным – сменить гражданство и выступать под другим флагом»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась об уходе фигуристки Софьи Муравьевой из группы Алексея Мишина.

«Единственный вариант, который выглядит реально перспективным, – сменить спортивное гражданство и выступать под другим флагом. Очень похоже, кстати, что этот шаг Муравьева и обдумывала, отправившись в отпускном режиме в Париж вместо того, чтобы продолжить работу с Мишиным на сборах его группы в Армении.

Если идея смены спортивного гражданства всерьез рассматривается (а пример Софьи Самоделкиной, с которой Муравьева дружит много лет, наверняка заставил фигуристку задуматься о подобном повороте), у такого решения есть масса плюсов.

Олимпийский цикл только начинается, есть время для того, чтобы отбыть карантин, вернуться на международную арену и малой кровью отобраться на Игры‑2030. Вполне возможно, что отсутствие жесткой конкуренции станет тем самым фактором, который поможет Софье уйти из‑под непрерывного стресса и полностью раскрыть собственный потенциал.

Вопрос только в том, найдется ли на существующей карте фигурного катания страна, готовая полностью взять на себя все расходы на содержание фигуристки столь высокого класса: оплачивать ей тренера, постановки, костюмы, сборы, обеспечивать медицинское обслуживание и, что немаловажно, гарантировать фигуристке должное количество международных турниров.

Есть и другая проблема. Для того, чтобы продолжить подготовку у специалиста, нацеленного на реально высокий результат (неважно, под флагом какой страны это будет происходить), нужно, прежде всего, заинтересовать собой нового наставника, заставить поверить в серьезность собственных намерений. Сумеет ли это сделать Муравьева с несколько пошатнувшейся рабочей репутацией – вопрос открытый.

Хотя очень хочется, чтобы смогла. Не так много в нашем мире фигуристок, способных своим катанием вовлекать зал в собственные переживания», – написала Вайцеховская в колонке для RT.

Источник: RT
Вайц в своём репертуаре, несёт ахинею, но с претензией на серьёзную аналитику. Какой переход под другой флаг? Муравьева в сборной, без двухлетнего карантина её не отпустят. И на что она будет жить и тренироваться всё это время? Содержать её как Рудковские Жилину, в надежде на выгоды от совместного бизнеса с Азербайджаном, никто не будет. А Муравьевой уже 20 лет и запаса времени, как у той же Жилиной, чтобы высидеть карантин, у неё нет.
Если хочет на ОИ, то это единственный способ.
Это понятно. Вопрос в том как этот способ на практике реализовать? За чей счет будет банкет? Настолько богатого спонсора как у Загитовой, у Муравьевой пока на горизонте не видно и вряд ли он появится. В альтруизм федры условного Таджикистана тоже не верится.
Впервые слышу, что Муравьёва дружит с Самоделкиной
Они тоже
Чтобы отсиживать карантин для перехода, нужно найти спонсора, который будет оплачивать тренировки во время карантина. И чтобы ФФКР не запрещала тренироваться в России, как было в случае Самойлова.
И кто будет оплачивать тренировки на государственном катке?
"Фигуристка столь высокого класса"? Эта фигуристка уже несколько лет мимо пьедестала, о каком "высоком классе" говорит Вайцеховская? И кто её отпустит, она входит в сборную...
и то с грибами..
Да класс там есть, мало в мире стран, где Муравьёва не стала бы чемпионкой.
Начиталась чатов и слепила очередную хрень. Вайц вообще не напрягается, лишь пискнуть из норы.
Ну да, Муре двух годов карантина только и не хватало. А там, видимо, попрет.
Это вариант Самоделкиной. Посидит два года и потом будет 10е места занимать.
Самоделкина, как и Губанова, Володин, Титова и др. переходила до "отмены Юрьева дня", когда условия перехода были проще. К примеру Самоделкина не отсиживала двухлетний карантин, только год она пропускала турниры, участвуя в это время в шоу Плющенко. А потом лавочку прикрыли. К тому же у Самоделкиной есть казахские корни, её родители родом оттуда, а её родная сестра, которая занимается фехтованием, так же соревнуется за Казахстан. Поэтому далеко не самая бедная федра Казахстана не просто согласилась финансово вложиться в Самоделкину, но даже оказалась готова оплатить ей Арутюняна. Потребовав, что она послала лесом Плющенко, отчего тот, по его же словам, испытал шок)
А согласится ли кто то хоть сколько нормально финансировать Муравьева, да ещё с перспективой отбывания ею двухлетнего карантина?
И Самоделкиной на момент её последнего появления на российских турнирах было 16 лет, а Муравьевой сейчас уже 20. Что будет с ней через два года, да ещё при отсутствии соревновательной практики, большой вопрос.
Поэтому это точно не вариант Самоделкиной и перспективы Муравьевой по переходу под другой флаг очень туманные.
Всего по Вайц найти страну, которая все оплатит, фигня какая😜
Совершенно непонятно в чём именно перспективность смены страны для Муравьёвой? Да, она может стать чемпионкой какой-то там страны, таких много на карте, где ФК слабое. Но на международке там ничего не светит, ведь основные проблемы Муравьёвой не в "недооценённости" на Родине, а в ней самой, она сама уже который год не может под давлением чисто откатать даже без ультраси. И локальное чемпионство тут не поможет, потому как на международке давление будет больше. Кому вообще есть смысл вкладываться в фигуристку 20+ лет, которой нужно будет отсидеть карантин, и всё ради чего? Скататься туристом на пару-тройку ЧМ и одни ОИ после? Потому как никаких перспектив выиграть ни ЧМ ни ОИ там не проглядывается.
Кататься" туристом"-тоже неплохо,наверное,чем сидеть здесь без возможных перспектив МС,Соня " в очереди" не 1 и даже не 3. И что считать "туристом"?Для какой-нибудь страны 10-20 место,может,тоже "подарок".. Вдруг к Арутюняну или еще к кому поедет тренироваться?Ничего неизвестно Пока ,может,уже и страна нашлась,что "приютит" и будет помогать. Пока никто не знает,вдруг и по карантину как-то решится..
Просто поездит по соревнованиям международным, что в этом плохого
Сначала админресурсом обеспечиваются термоядерные грибы, потом фигуристка начинает верить в собственную гениальность.
А по факту ни разу за сезон две проги без трикселя не смогла откатать.
Вот так и живём.
Никто Соню не отпустит увы, даже если она об этом думает.
А вариантов рабочих много и в России.
