Бойкова о нарядах знаменитостей на Met Gala: «Больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн»
Трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова рассказала, какие образы на Met Gala ей понравились.
Met Gala – ежегодный бал для сбора средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Темой мероприятия в 2026 году было «Искусство костюма».
«Раз в чате родился вопрос про Met Gala и образы, которые в этом году мне понравились, я решила сделать пост.
В общем-то, больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн. Для меня она best dressed (ибо и теме соответствует, и выглядит это очень красиво).
А так, понравилось платье Кары от Ральф Лорен, Кендалл (вроде в Скиапарелли, но корсет под голую грудь вопросики вызывает, хотя отсылку к скульптуре Ники я, конечно, поняла). И понравился образ (в частности макияж!) Анок», – написала Бойкова в своем телеграм-канале.
Мнение можно иметь по любому поводу, особенно в искусстве. Вас в школе не спрашивали понравилась ли вам книга? Или вы отвечали: «Я не эксперт в литературе, вкусом у меня и не пахнет».
Саша всегда интересно одета, одна из немногих в фк