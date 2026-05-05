Бойкова о нарядах знаменитостей на Met Gala: «Больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн»

Фигуристка Бойкова оценила образы знаменитостей на Met Gala.

Трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова рассказала, какие образы на Met Gala ей понравились.

Met Gala – ежегодный бал для сбора средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Темой мероприятия в 2026 году было «Искусство костюма».

«Раз в чате родился вопрос про Met Gala и образы, которые в этом году мне понравились, я решила сделать пост.

В общем-то, больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн. Для меня она best dressed (ибо и теме соответствует, и выглядит это очень красиво).

А так, понравилось платье Кары от Ральф Лорен, Кендалл (вроде в Скиапарелли, но корсет под голую грудь вопросики вызывает, хотя отсылку к скульптуре Ники я, конечно, поняла). И понравился образ (в частности макияж!) Анок», – написала Бойкова в своем телеграм-канале.

