5

Бойкова о нарядах знаменитостей на Met Gala: «Больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн»

Фигуристка Бойкова оценила образы знаменитостей на Met Gala.

Трехкратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова рассказала, какие образы на Met Gala ей понравились.

Met Gala – ежегодный бал для сбора средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Темой мероприятия в 2026 году было «Искусство костюма».

«Раз в чате родился вопрос про Met Gala и образы, которые в этом году мне понравились, я решила сделать пост.

В общем-то, больше всего мне понравился образ ведущей дорожки – Эммы Чемберлейн. Для меня она best dressed (ибо и теме соответствует, и выглядит это очень красиво).

А так, понравилось платье Кары от Ральф Лорен, Кендалл (вроде в Скиапарелли, но корсет под голую грудь вопросики вызывает, хотя отсылку к скульптуре Ники я, конечно, поняла). И понравился образ (в частности макияж!) Анок», – написала Бойкова в своем телеграм-канале.

ФОТО

Наши люди на главной модной тусовке мира: Ирина Шейк, сестры Уильямс, Джорджина, Алиса Лью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Бойковой
logoсборная России
logoстиль
пары
logoАлександра Бойкова
logoКендалл Дженнер
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
зачем это на модном сайте?
Бойкова считает себя экспертом по моде? Очень зря, суд по «лукам», которые она регулярно публикует. Вкусом там и не пахнет
Ответ Raphanus
Бойкова считает себя экспертом по моде? Очень зря, суд по «лукам», которые она регулярно публикует. Вкусом там и не пахнет
Она отвечает на вопросы в своем ТГ канале. Ее спросили - она ответила. Тащить это сюда решила не Бойкова.
Мнение можно иметь по любому поводу, особенно в искусстве. Вас в школе не спрашивали понравилась ли вам книга? Или вы отвечали: «Я не эксперт в литературе, вкусом у меня и не пахнет».
У Эммы Чемберлейн действительно волшебное платье.
Саша всегда интересно одета, одна из немногих в фк
Ну не знаю. По мне так все лахудры были.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Угожаев: «MVP прошедшего сезона – Гуменник, Бойкова и Козловский. Из зарубежных фигуристов – Фурнье-Бодри и Сизерон»
1 мая, 11:17
Бойкова о четверном выбросе Павловой и Святченко: «Это лишний повод для ISU задуматься о повышении стоимости этого элемента»
27 апреля, 11:29
Дмитрий Козловский: «Ультра-си должны стоить дороже, ISU надо решить основную проблему, она является фактором, сдерживающим развитие фигурного катания»
27 апреля, 10:48
Рекомендуем
Главные новости
Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»
вчера, 20:25
Ирина Роднина: «Думаю, возвращение российских фигуристов в следующем сезоне возможно. Надежда умрет последней, ждем конгресса ISU»
вчера, 20:11
Элизабет Турсынбаева: «В России между тренером и спортсменом – некая иерархия, ты смотришь на тренера снизу вверх. А в Канаде отношения больше на равных»
вчера, 19:37
Анна Карпук и Илья Миронов образовали спортивную пару
вчера, 18:35
Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»
вчера, 14:49
Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»
вчера, 14:44
Камила Валиева: «В дисквалификации можно найти свои плюсы. Меня перестали взвешивать, а каждодневное взвешивание навязывает тебе РПП, которые имелись»
вчера, 14:25
Ирина Роднина: «Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке»
вчера, 11:31
Федорченко поставил новую произвольную программу Дзепке
вчера, 11:13Видео
Татьяна Тарасова: «Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем