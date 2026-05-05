ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал шкалу стоимости элементов в одиночном и парном катании на сезон-2026/27.
В новом документе повышена базовая стоимость непрыжковых элементов: например, дорожка шагов четвертого уровня по новым правилам стоит 4,1 балла, по старым – 3,9 балла. Стоимость хореодорожки повышена с 3 до 3,5 баллов.
Также опубликована базовая стоимость новых хореографических элементов. Стоимость хореовращения у одиночников и пар составит 3,5 балла, хореоподдержки – 4,5 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
Мне лично эти изменения нравятся, в основном мужчин коснутся, у девушек у всей элиты вращения и непрыжковые сейчас хорошие.
А вот мужчинам топам не помешает подтянуть это всё дело.
Все непрыжковые 4 уровня в ПП только.. у Юмы)) из всего протокола, из всех участников
Даже у Кевина одно вращение упало в базе , там V
https://results.isu.org/results/season2526/owg2026/FSKMSINGLES-----------FNL-000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf
Только Юма .. Ожидаемо
Свет очей в этом мраке , при его то плохом в остальном в плане прыжков прокате
Все остальные там и 2 уровни даже есть и 3
Юма Который пропускает следующий сезон
А у дев даже в верхушке протокола сразу несколько у кого все 4 уровень
Каори, Петросян, Чиба ,Петрыкина
https://results.isu.org/results/season2526/owg2026/FSKWSINGLES-----------FNL-000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf
Вот такая разница между полами в этом вопросе
Так что да, в основном эти изменения повлияют на мужское ФК
И дорожки 3-4
Тоже самое можно сказать про дорожки шагов - по текущим правилам 4 уровень не означает, что дорожка качественная и оригинальная. А оценка гое за дорожку выше у тех, кто больше и дольше на дорожке попляшет.
Тогда, думаю, что это изменение стоимости не ради повышения качества вращений и дорожек, а просто ради удобства манипуляции оценками, т.к. на непрыжковых крутить оценками полегче, чем на прыжках.
Ну вот например казахи у нас оба джамперы:
Самоделкина (третья по оценке за прыжки в ПП на Олимпиаде) самое очевидное: раздербанить каскад 2А+2Т, выкинуть 2Т, а 2А отправить во вторую половину после ойлерного. Это будет меньше балла потери по базе.
Шайдоров (первый с отрывом в оценке за прыжки на Олимпиаде) последний каскад 3Lz+2A, если выкинуть 3Lz, а 2A перецепить в другой каскад это -5.5 по базе минимальными усилиями (-6.5 за тройной лутц в бонусной зоне, +1 за четверной в бонусной зоне).
А если сдюжить ещё существенно усложнить каскады, то можно будет вообще избавиться только от дупеля, который тут 3.63 в базе - и потери будут совсем мизерными.