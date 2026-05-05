ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал шкалу стоимости элементов в одиночном и парном катании на сезон-2026/27.

В новом документе повышена базовая стоимость непрыжковых элементов: например, дорожка шагов четвертого уровня по новым правилам стоит 4,1 балла, по старым – 3,9 балла. Стоимость хореодорожки повышена с 3 до 3,5 баллов.

Также опубликована базовая стоимость новых хореографических элементов. Стоимость хореовращения у одиночников и пар составит 3,5 балла, хореоподдержки – 4,5 балла.