ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал шкалу стоимости элементов в одиночном и парном катании на сезон-2026/27.

В новом документе повышена базовая стоимость непрыжковых элементов: например, дорожка шагов четвертого уровня по новым правилам стоит 4,1 балла, по старым – 3,9 балла. Стоимость хореодорожки повышена с 3 до 3,5 баллов.

Также опубликована базовая стоимость новых хореографических элементов. Стоимость хореовращения у одиночников и пар составит 3,5 балла, хореоподдержки – 4,5 балла.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
Там почти каждое вращение 4 уровня на полбалла поднялось, забыли написать.

Мне лично эти изменения нравятся, в основном мужчин коснутся, у девушек у всей элиты вращения и непрыжковые сейчас хорошие.

А вот мужчинам топам не помешает подтянуть это всё дело.
Глянула для интереса олимпийский протокол

Все непрыжковые 4 уровня в ПП только.. у Юмы)) из всего протокола, из всех участников

Даже у Кевина одно вращение упало в базе , там V

https://results.isu.org/results/season2526/owg2026/FSKMSINGLES-----------FNL-000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf

Только Юма .. Ожидаемо
Свет очей в этом мраке , при его то плохом в остальном в плане прыжков прокате
Все остальные там и 2 уровни даже есть и 3
Юма Который пропускает следующий сезон

А у дев даже в верхушке протокола сразу несколько у кого все 4 уровень

Каори, Петросян, Чиба ,Петрыкина

https://results.isu.org/results/season2526/owg2026/FSKWSINGLES-----------FNL-000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf

Вот такая разница между полами в этом вопросе

Так что да, в основном эти изменения повлияют на мужское ФК
А ещё забыли написать, что 4 уровень теперь стало получить легче.
ИСУ "послушали" Игнатову и сделали наоборот.
Пусть спину гнет теперь😁
Комментарий скрыт
Плющенко можно закрывать свой ангар)), он же только прыжкам учит. Сейчас мамИра его задолбит с непрыжковыми
За него не переживай, за свой стеклянный думай.
Ну это если кота Фунтика использовать. У него то хорео в порядке
А, так вот почему Малинин начал плакаться в интервью 😄 осознал, что на одних прыжках уже не выехать, придётся учить что-то ещё.
у Ильи вращения почти всегда 4 уровня, посмотрите внимательно
И дорожки 3-4
Ему лучше уходить рожать
вот и на улице Джейсона Брауна праздник)
Во вращениях важнее всего скорость, центровка, качество группировки и эстетический вид позиции, но уровень, что странно, в основном зависит от другого - от количества позиций и количества оборотов в каждой. Вот и получается, что корявые, медленные, деревянные вращения получают часто максимальный уровень и это вполне по правилам, и так уже который сезон подряд, но ISU это не заботит, они поднимают стоимость, в том числе, для таких вращений.
Тоже самое можно сказать про дорожки шагов - по текущим правилам 4 уровень не означает, что дорожка качественная и оригинальная. А оценка гое за дорожку выше у тех, кто больше и дольше на дорожке попляшет.
Тогда, думаю, что это изменение стоимости не ради повышения качества вращений и дорожек, а просто ради удобства манипуляции оценками, т.к. на непрыжковых крутить оценками полегче, чем на прыжках.
Так за "корявое, медленное, деревянное" вращение судьи не поставят высокие GOE, а уровень по правилам можно получить также за счёт захода, выезда, умения вращаться в обе стороны, явного ускорения - черт сложности много, есть из чего выбрать. Не всегда, кстати, самая креативная, уникальная позиция или, например, "качалочка", которую хочется видеть чаще, принесёт 4 уровень. В технических дорожках уровень определяет всё же чистота сложных шагов и поворотов, ещё важно работать всем корпусом, а экспрессия, когда чуть не сносят бортик, как Торгашев, влияет больше на GOE. Если где-то получилось нечётко по уровню, конечно, желательно стараться компенсировать отжигом.
Скорость, центровка и качество группировки это субъективно, а обороты можно посчитать
Вот еще вспомнил Гутманн. Эта девушка явно освоится на подиуме ЧЕ. Т.к. она очень заморачивается на креативных вращениях.
Введение хореогравщения ей очень на руку
Главное что ISU должно сделать - это поставить ИИ оценивать технику и уровни. Сейчас беспредел какой то с подсуживанием, фальшивыми недокрутами, здесь вижу-там не вижу. Петруша не даст соврать.
Вот поэтому они будут биться до последнего, чтоб ИИ на это дело не ставить. Ведь это ж какой простор для манипуляций тогда похерится))))
Не создан ещё тот ИИ, который сможет увидеть все так как человек. Затея практически нулевая, ю ну разве что денег по рубить...
Это шаг в правильном направлении, но поднимать стоимость надо куда больше, на мой взгляд. Я давно ратую за то, что непрыжковые 4 уровня должны стоить около 7-8 баллов, при этом разрыв между уровнями тоже должен быть гораздо больше, нежели сейчас. Например, дорожка 4-го уровня - 8 баллов, 3-го - 6, 2-го - 4 и так далее. Потому что при нынешней системе непрыжковые высокого уровня стоят абсурдно мало: четвертую дорожку способна откатать в лучшем случае одна сильнейшая разминка на ЧМ, а тройной тулуп может прыгнуть любой из сорока участников - при этом тулуп дороже. Более того, у фигуристов нет особой мотивации отрабатывать элементы на четвертый уровень, так как за третий они получат на какие-то крохотные десятые меньше, что в 99% случаев роли не сыграет.
Так и есть. Выросло поколение акробатов-прыгунов, а теперь схватились, как это расхлёбывать. Поднимать вращения и дорожки однозначно надо выше и прописывать чётче критерии сложности по ним.
А вы увеены , что дорожки 4 уровня ставят только сильнейшей разминке потому, что они лучше эти дорожки выкатывают? Лично у меня складывается, впечатление, что зачастую все наоборот. Ноунеймам не ставят высокие гое даже за шикарные элементы, не ставят высокие компоненты, не ставят высокие уровни и далеко не всегда это бывает справедливо. Везде стереотипы. Спортсмен в топе получает баллы и уровни существенно выше даже при посредственном исполнении элементов.
На самом деле это очень серьезные изменения, потому что вместе с базовой стоимостью в процентном соотношении на непрыжковых вырастут и джои. Теперь за те же дорожки и вращения четвертого уровня можно будет набирать суммарно на 3-4 балла больше. Если учесть, что убрали седьмой прыжок, то теперь у женщин ультра-си будет заменять не двойной тулуп, как раньше, а уже двойной аксель или даже какой-то тройной. Это еще потеря 2-3 баллов для джамперов по базе программы. В целом, мне нравятся изменения концептуально, акцент на вращения точно пойдет на пользу смотрибельности фк, но не нравится простор для манипуляций. Например, я абсолютно против повышения стоимости хореодорожки, поскольку в ней нет чётких критериев. Плюс у меня часто большие вопросы по оцениванию дорожек шагов. По трансляции из-за ракурсов съёмки иногда очень сложно понять, какие шаги сделаны чисто, а какие нет. Поэтому по-большому счету судьи могут ставить что хотят, никто не докажет, что это не честно. Если их будет оценивать ИИ то прекрасно
Действительно пересчет с ГОЕ +4 дает выигрыш 3.76 на непрыжковых. Потеря одного из каскадов/секвенций примерно -10 баллов, правда джамперы могут усложнить два оставшихся каскада/секвенций и сократить потерю до например -8.
Да нет, -8 это многовато вы насчитали
Ну вот например казахи у нас оба джамперы:
Самоделкина (третья по оценке за прыжки в ПП на Олимпиаде) самое очевидное: раздербанить каскад 2А+2Т, выкинуть 2Т, а 2А отправить во вторую половину после ойлерного. Это будет меньше балла потери по базе.
Шайдоров (первый с отрывом в оценке за прыжки на Олимпиаде) последний каскад 3Lz+2A, если выкинуть 3Lz, а 2A перецепить в другой каскад это -5.5 по базе минимальными усилиями (-6.5 за тройной лутц в бонусной зоне, +1 за четверной в бонусной зоне).
А если сдюжить ещё существенно усложнить каскады, то можно будет вообще избавиться только от дупеля, который тут 3.63 в базе - и потери будут совсем мизерными.
