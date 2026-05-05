Мария Бутырская: «У меня нет сомнений, что Трусова вернется красавицей: с прыжками и более осознанным катанием»
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская взыскалась о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой).
«У Саши по-настоящему спортивный характер и, конечно, то, что у нее отсутствует золотая олимпийская медаль, мешает жить (смеется). Это в хорошем плане! И если она так целеустремленно после рождения ребенка показывает такие успехи, прыгая четверные, – это фантастическое достижение. А дальше – только больше.
У меня даже нет сомнений, что она вернется красавицей: с прыжками и уже более осознанным катанием. Так что она трудяга, и у нее еще все впереди. 21 год – это разве возраст? Нет! Сейчас у нее идет набор формы, поэтому следим за ней и желаем только удачи», – сказала Бутырская.
Трусова в программе вместе с вращениями и дорожкой не то что четверные, тройные не делала ни одной программы чисто после своих 18 лет, а сейчас то что .
Как по мне, сегодняшняя Трусова по любому должна быть выше сегодняшней Муравьёвой)))
Не вернется она и не собиралась, хайпует этими намеками уже с момента окончания олимпиады. Бегает от Плюща к ТШТ, попутно заглядывая к Соколовской.
Сейчас ей выгодно поднять волну этого псевдокамбэка, да и популярности шоу Тутберидзе прибавила этим. Да, вот так сложилось, что именно на прыжки ее тело потрясающе работает, вспомним, что она даже в прыжках в длину выступала на каких-то любительских шоу-соревнованиях. Ну вот заточена она на прыги и нравится ей, сама в интервью сказала, что ей на тренировках тупо скучно без квадов. Всю карьеру долбила их и не выиграла ничего.
Она строит дом, ей нужны деньги, очевидно, что добытчик в семье она, а не муж, поэтому ради денег хайпует на полную катушку, ничего святого, все на продажу-каждое шоу на лед вытаскивала младенца и мужа, вся беременность была под прицелом камер, спина не гнется, непрыжковые никогда и не умела, куда она вернется?)) то, что тшт ей подыграли, ну так прибыль общая)