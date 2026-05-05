Мария Бутырская: «У меня нет сомнений, что Трусова вернется красавицей: с прыжками и более осознанным катанием»

Бутырская: не сомневаюсь, что Трусова вернется с прыжками и осознанным катанием.

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская взыскалась о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой).

«У Саши по-настоящему спортивный характер и, конечно, то, что у нее отсутствует золотая олимпийская медаль, мешает жить (смеется). Это в хорошем плане! И если она так целеустремленно после рождения ребенка показывает такие успехи, прыгая четверные, – это фантастическое достижение. А дальше – только больше.

У меня даже нет сомнений, что она вернется красавицей: с прыжками и уже более осознанным катанием. Так что она трудяга, и у нее еще все впереди. 21 год – это разве возраст? Нет! Сейчас у нее идет набор формы, поэтому следим за ней и желаем только удачи», – сказала Бутырская.

