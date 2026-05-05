Мария Бутырская: «У меня нет сомнений, что Трусова вернется красавицей: с прыжками и более осознанным катанием»

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская взыскалась о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой).

«У Саши по-настоящему спортивный характер и, конечно, то, что у нее отсутствует золотая олимпийская медаль, мешает жить (смеется). Это в хорошем плане! И если она так целеустремленно после рождения ребенка показывает такие успехи, прыгая четверные, – это фантастическое достижение. А дальше – только больше.

У меня даже нет сомнений, что она вернется красавицей: с прыжками и уже более осознанным катанием. Так что она трудяга, и у нее еще все впереди. 21 год – это разве возраст? Нет! Сейчас у нее идет набор формы, поэтому следим за ней и желаем только удачи», – сказала Бутырская.

«Я не отвечаю за ожидания людей». Трусова о возвращении в другую фигурку

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
достали уже с этой Трусовой и ее пиаром. пусть выходит на соревнования, тогда и посмотрим.
Да никуда она не вернется, только в шоу. Сейчас еще подняли стоимость непрыжковых очень сильно, каждое вращение 4 уровня на 0.5 в стоимости поднялось а прыжки не поднялись.
Трусова в программе вместе с вращениями и дорожкой не то что четверные, тройные не делала ни одной программы чисто после своих 18 лет, а сейчас то что .
Ну так и Муравьёва--точно так же (хоть и не рожала и квады не пробовала даже). И что? Это не помешало ей стать 5-ой на ЧР,--и даже без трикселя.
Как по мне, сегодняшняя Трусова по любому должна быть выше сегодняшней Муравьёвой)))
Трусова кататься не умеет) И не умела никогда. У Муравьевой ее компонентного катания хватает даже с ошибками на прыжках чтобы быть высоко.
Да хватит уже!
Не вернется она и не собиралась, хайпует этими намеками уже с момента окончания олимпиады. Бегает от Плюща к ТШТ, попутно заглядывая к Соколовской.
Сейчас ей выгодно поднять волну этого псевдокамбэка, да и популярности шоу Тутберидзе прибавила этим. Да, вот так сложилось, что именно на прыжки ее тело потрясающе работает, вспомним, что она даже в прыжках в длину выступала на каких-то любительских шоу-соревнованиях. Ну вот заточена она на прыги и нравится ей, сама в интервью сказала, что ей на тренировках тупо скучно без квадов. Всю карьеру долбила их и не выиграла ничего.
Она строит дом, ей нужны деньги, очевидно, что добытчик в семье она, а не муж, поэтому ради денег хайпует на полную катушку, ничего святого, все на продажу-каждое шоу на лед вытаскивала младенца и мужа, вся беременность была под прицелом камер, спина не гнется, непрыжковые никогда и не умела, куда она вернется?)) то, что тшт ей подыграли, ну так прибыль общая)
Подумаешь чего-то там сказал: "земля крестьянам, власть народу", "каждому жильё к 2010" и т. д. 😁
Пошли по пятому кругу
Ну уж не Сашка в этом виновата
А в каком месте Трусова осознала фигурное катание?
Болельщики альтернативных фигуристов изощряются как могут. Одна перед другим)
осознала, что популярность упала, вот и пыжится, старается вернуть.
Осознание-то с чего вдруг возьмется-то
кто только придумал эту осознанность, ее нет в оценках
Татьяна Тарасова: «Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма»
5 мая, 14:15
Татьяна Тарасова: «Трусова – уникальный человек. Даже не думаю о том, исполнит ли она пятерной. Просто рада, что она вернулась»
5 мая, 09:44
Александра Трусова: «Раньше хотела попробовать сальто. Но мне рассказали страшную историю про человека, который приземлился на голову, и я решила, что не буду»
4 мая, 17:11
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
