Марк Кондратюк: «В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе»

Марк Кондратюк: в детстве хотел получить Нобелевскую премию по литературе.

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о своей детской мечте.

«В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе. Если писать рассказы, то с какой-то целью. Это кататься можно без цели, ха-ха.

Мне всегда учителя говорили, что я хорошо пишу сочинения, что у меня достаточно хорошее воображение, и это мне помогает. А если ты хорошо пишешь сочинения на какую-либо тему, то почему ты не можешь придумать эту тему сам.

В раннем возрасте мне подарили огромную книгу, где были все произведения про Шерлока Холмса, которые написал Артур Конан Дойл. Мне их либо бабушка перед сном читала, либо я сам. Тогда у меня появилась мечта оказаться в Лондоне, три раза я туда ездил. Я писал какие-то детективные рассказы, возможно, это было вдохновлено Шерлоком Холмсом», – сказал Кондратюк в интервью ДоброFON.