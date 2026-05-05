  • Марк Кондратюк: «В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе»
16

Марк Кондратюк: «В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе»

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о своей детской мечте.

«В детстве у меня не было никакой мечты, связанной со спортом, но я хотел получить Нобелевскую премию по литературе. Если писать рассказы, то с какой-то целью. Это кататься можно без цели, ха-ха.

Мне всегда учителя говорили, что я хорошо пишу сочинения, что у меня достаточно хорошее воображение, и это мне помогает. А если ты хорошо пишешь сочинения на какую-либо тему, то почему ты не можешь придумать эту тему сам.

В раннем возрасте мне подарили огромную книгу, где были все произведения про Шерлока Холмса, которые написал Артур Конан Дойл. Мне их либо бабушка перед сном читала, либо я сам. Тогда у меня появилась мечта оказаться в Лондоне, три раза я туда ездил. Я писал какие-то детективные рассказы, возможно, это было вдохновлено Шерлоком Холмсом», – сказал Кондратюк в интервью ДоброFON.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Марк всесторонне талантлив и умён, очень достойный молодой человек.
Ответ
несмотря на юный возраст, а ему только 22 года, он очень образованный и глубокий человек. Его любимый роман " Сто лет одиночества" Маркеса!
Ответ
Полностью согласна с Вами!
Чтение детективов - интересный способ "усыпить" ребенка))
