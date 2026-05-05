Меган Дюамель отстранена от тренерской деятельности на две недели из-за «травли и домогательств» в адрес другого тренера

Канадка Меган Дюамель отстранена от тренерской деятельности.

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отстранена от тренерской деятельности на две недели.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) отстранила Дюамель за «травлю и домогательства» в адрес другого тренера.

Отстранение последовало за жалобой, поданной другим тренером через систему федерации Skate-Safe в ноябре 2025 года.

