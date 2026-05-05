  • Татьяна Тарасова: «Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма»
8

Тарасова: не согласна со словами Трусовой, что фигурное катание становится легче.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не согласилась с высказыванием Александры Трусовой о том, что фигурное катание становится проще.

«Фигурное катание становится легче, и большее количество людей могут достичь результатов, по сути, не обладая уникальными качествами», – заявила серебряный призер Олимпиады-2022.

«Я не согласна с утверждением Александры, потому что у нее есть же уникальные качества, но при этом есть четко прописанные правила.

Фигурное катание не становится легче. Сейчас его уровень только растет за счет технических возможностей, артистизма. Вторая оценка тоже имеет значение, как и первая, и все взаимосвязано», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Конечно ТАТ права, одни прыжки с сальто и кантилевер это не ФК.
Надо еще много, что уметь.
Только ,,команда’’ рудиков на уровне 30-летней давности. Прыг-скок, километровая пробежка с одновременным маханием рук в разные стороны, прыг-скок, круглая физиономия, пробежка, поворот пятой точкой туда-сюда. Стоп.
