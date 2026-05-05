Илья Малинин: «Я ем только один раз в день. Я люблю поесть, но всегда могу отвлечь себя от еды»

Фигурист Малинин заявил, что ест только один раз в день.

«Я ем только один раз в день. Конечно, я люблю поесть, но... Я всегда могу отвлечь себя от еды», – сказал Малинин в интервью для Nippon TV.

На Олимпиаде-2026 Малинин завоевал олимпийское золото в командном турнире, а в личном турнире занял 8-е место. Он является первым фигуристом в мире, исполнившим четверной аксель на соревнованиях.

