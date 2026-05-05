Илья Малинин: «Я ем только один раз в день. Я люблю поесть, но всегда могу отвлечь себя от еды»

«Я ем только один раз в день. Конечно, я люблю поесть, но... Я всегда могу отвлечь себя от еды», – сказал Малинин в интервью для Nippon TV. 

На Олимпиаде-2026 Малинин завоевал олимпийское золото в командном турнире, а в личном турнире занял 8-е место. Он является первым фигуристом в мире, исполнившим четверной аксель на соревнованиях.

Не понимаю как столько тренируясь и будучи проф спортсменом можно есть раз в день.
Ответ Manatusik
Думаю, Илья говорит непосредственно о приёме твердой пищи, так сказать, а разные протеиновые коктейли, предтрены, гейнеры и т.д. не считает.
Ответ Manatusik
Комментарий удален модератором
Я ем только один раз в день...
Я тоже ем один раз в день..но этот раз длится весь день...
Поправился в ои сезон, видимо не сильно отвлекался
Ответ Элен Карташова
Наверно шоколадки и кока не считаются едой.
А у нас на заводе трёхразовое питание, можем себе позволить в отличии от НИХ.
Ответ Федя Букин
понедельник, среда, пятница )
Ответ Федя Букин
Где так любят людей?))
Тоже тиран Этери мучает и терроризирует мальчика?
Он ест раз в день а остальные разы просто перекусывает.
Ответ Inna Iyhmina
классика )))
Судя по его формам - не смог
Ответ i-l
Если честно, не понимаю оголтелого желания сидельцев спортса сделать из него анорексика. У него здоровое европеоидное мужское нормостеническое тело. Где есть много мышц. Которые, к слову, помогают ему прыгать такой контент, который больше никто не может повторить. Включая миниатюрных и тощих пацанов.

Может, пора протереть глаза и понять, что Илья никогда не станет малышатиной, Ченом или даже Гуменником? Тем более что технически он сильнее них всех.
Ответ Tucha23pixei
Гуменник выше на 10 см, как Малинин может им стать)
Я тоже ем один раз, но с утра до вечера 😁
Это очень странно со всех сторон - это и не полезно, и не сбалансированно, и не во время какого-то сложного возраста, и не соответствует нагрузкам.

Ни за что не поверю, что у спортсмена такого уровня нет рядом диетолога/нутрициолога/врача/адекватного советчика😁😁😁
Если бы ел как нормальный человек 3 раза в день, выиграл бы олимпиаду!😂😂😂
