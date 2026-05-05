Тарасова о словах Малинина про давление медиа: «Журналисты помешали Илье на Олимпиаде. Его отец должен был уберечь его от журналистов»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Илью Малинина, который заявил, что на Олимпиаде-2026 на него оказывалось большое давление со стороны медиа. 

Малинин сорвал на Играх в Италии произвольную программу и занял только 8-е место в личном турнире.

«Мы обычно не подходим к медиа до и во время Олимпийских игр, вот после – без проблем, пожалуйста. У нас есть договоренности между тренерами и учениками. Я считаю, что это мешает.

Для него это была первая Олимпиада и было ясно, что это ему вредит. У его отца еще нет опыта в этих делах. Человека можно вывести из себя, помешать. Так вот ему помешали, не желая этого сделать.

Кто именно помешал Малинину? Те, кто брали интервью. Журналисты не хотели этого, но это так. Например, я до финальных результатов не общаюсь с прессой. Его папа должен был уберечь его от журналистов», – сказала Тарасова. 

Вайцеховская о Малинине: «Чем быстрее человек признает, что творец своего неуспеха – только он сам, тем больше вероятность, что повторно на те же грабли он не наступит»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Понтоваться меньше надо, вот и все.
по-моему он был просто слишком самоуверенным и расслабился, типа итак у всех выиграет
Журналисты подключились уже под конец, а началось всё с самого Ильи и его менеджера. Все эти титулы quadgod в соцсетях и пр. начались еще с юниорского периода, потом пошли фотосессии, появление на разных мероприятиях в странных нарядах и т.д. Илья делал всё, чтобы максимально привлечь внимание к своей персоне. Цель достигнута - привлёк.
Сыночка-корзиночка, мама с папой не досмотрели))
Вообще-то, парню 21 год, и он совершенно осознанно пиарился перед ОИ.
Папа с мамой там основные тренеры, так что спрос со всех сторон с них.
Шнурки золотые вплели ему тайно в коньки, шантажом заставили плясать в ночных клубах, взломали соц сети и назвали quadgod...😆
Я читала ранние интервью Тарасовой об олимпиаде 2002 в слс.Она рассказывала что привезла с собой психолога для Ягудина не столько для оказания ему какой-то помощи сколько для сопровождения.У нее не было входа в мужскую раздевалку и с ним должен был находиться кто-то кто не допустил бы лишнего контакта.Никакой прессы,никаких слухов,ничего ...перед прокатами спортсмен должен находиться в вакууме

А то что команда Ильи позволила по отношению к своему парню уму непостижимо.Мало того что они не отбили его от командника,они ещё и журналистов не могли послать подальше.Телевизионщикам были нужны рейтинги и для их роста они использовали главную свою надежду на золото.И ничему ведь опыт не научил,как-будто не было истории со срывом главной американской звезды Мишель Кван которую вот также довели.Не было истории с Нейтаном Ченом
+1000
ТАТ бы грудью легла, но не допустила бы участия Ильи в команднике в двух программах за пару дней до лички. И уж совершенно точно настроила бы его на победу. Ну и не пролетела бы с выходом на пик формы за пару месяцев до ОИ.
В случае с Ильёй все почему-то забывают, что он не сам себя тренирует такой весь из себя уникальный. Он уникален как спортсмен, но это ни разу не делает его опытным тренером.
благодаря команднику он стал олимпийским чемпионом хотя бы в команде. не надо множить мифы про командник - командник вреден спортсменам, которым тяжело ловить концентрацию, это не было случаем Малинина. кроме того, в команднике совершенно необязательно было катать копию своих программ на индивидуальных соревнованиях, можно прокатать более простые варианты, или наоборот пойти на максимальный набор, чтобы лучше почувствовать свои возможности. и третье - не будь расхлябанного проката в КП в команднике - не пришлось бы катать ПП и не пришлось бы в истерике готовиться к личным. то есть ключевая проблема - готовность к стартам на олимпиаде
Каждый делает свою работу: Малинин катается, журналисты о нем пишут. Это задача Малинина и его команды оградить себя от назойливых журналистов, алкоголя, чипсов, ночных дискотек и не знаю чего еще. Он же не конь в вакууме. Всегда будет что-то мешать.
Профессиональный спорт не прощает такого самоуверенного подхода к ОИ, самолюбования и понтов, а у Ильи этого было с избытков.
Профессиональный спорт и не такое прощает))
и нарушения режима
Ересь какая, он не дите малое, сам знал где клубился.
А он хоть кого-то слушает? По идее отец еще когда он напялил на себя юбку, должен был ему сказать - сынок, окстись, что ты творишь?! 😁
Арутюняна слушает. Видно, что он для Ильи авторитет.
Арутюнян Малинина максимум консультирует, его основным тренером, к сожалению, остается папа
