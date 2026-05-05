Тарасова о словах Малинина про давление медиа: «Журналисты помешали Илье на Олимпиаде. Его отец должен был уберечь его от журналистов»

Тарасова: журналисты помешали Малинину на Олимпийских играх.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Илью Малинина, который заявил, что на Олимпиаде-2026 на него оказывалось большое давление со стороны медиа.

Малинин сорвал на Играх в Италии произвольную программу и занял только 8-е место в личном турнире.

«Мы обычно не подходим к медиа до и во время Олимпийских игр, вот после – без проблем, пожалуйста. У нас есть договоренности между тренерами и учениками. Я считаю, что это мешает.

Для него это была первая Олимпиада и было ясно, что это ему вредит. У его отца еще нет опыта в этих делах. Человека можно вывести из себя, помешать. Так вот ему помешали, не желая этого сделать.

Кто именно помешал Малинину? Те, кто брали интервью. Журналисты не хотели этого, но это так. Например, я до финальных результатов не общаюсь с прессой. Его папа должен был уберечь его от журналистов», – сказала Тарасова.

