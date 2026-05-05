Тарасова о словах Малинина про давление медиа: «Журналисты помешали Илье на Олимпиаде. Его отец должен был уберечь его от журналистов»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Илью Малинина, который заявил, что на Олимпиаде-2026 на него оказывалось большое давление со стороны медиа.
Малинин сорвал на Играх в Италии произвольную программу и занял только 8-е место в личном турнире.
«Мы обычно не подходим к медиа до и во время Олимпийских игр, вот после – без проблем, пожалуйста. У нас есть договоренности между тренерами и учениками. Я считаю, что это мешает.
Для него это была первая Олимпиада и было ясно, что это ему вредит. У его отца еще нет опыта в этих делах. Человека можно вывести из себя, помешать. Так вот ему помешали, не желая этого сделать.
Кто именно помешал Малинину? Те, кто брали интервью. Журналисты не хотели этого, но это так. Например, я до финальных результатов не общаюсь с прессой. Его папа должен был уберечь его от журналистов», – сказала Тарасова.
Вообще-то, парню 21 год, и он совершенно осознанно пиарился перед ОИ.
А то что команда Ильи позволила по отношению к своему парню уму непостижимо.Мало того что они не отбили его от командника,они ещё и журналистов не могли послать подальше.Телевизионщикам были нужны рейтинги и для их роста они использовали главную свою надежду на золото.И ничему ведь опыт не научил,как-будто не было истории со срывом главной американской звезды Мишель Кван которую вот также довели.Не было истории с Нейтаном Ченом
ТАТ бы грудью легла, но не допустила бы участия Ильи в команднике в двух программах за пару дней до лички. И уж совершенно точно настроила бы его на победу. Ну и не пролетела бы с выходом на пик формы за пару месяцев до ОИ.
В случае с Ильёй все почему-то забывают, что он не сам себя тренирует такой весь из себя уникальный. Он уникален как спортсмен, но это ни разу не делает его опытным тренером.