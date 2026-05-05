Вайцеховская о Малинине: «Чем быстрее человек признает, что творец своего неуспеха – только он сам, тем больше вероятность, что повторно на те же грабли он не наступит»
Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова американского фигуриста Ильи Малинина о том, что на Олимпиаде-2026 на него оказывалось большое давление со стороны медиа.
Малинин сорвал на Олимпиаде произвольную программу и занял только 8-е место в личном турнире.
«Я всегда очень настороженно отношусь к спортсменам, которые пытаются списать свои неудачи на все, что угодно, но не на собственные действия. Речь об интервью Ильи Малинина, где он объясняет свой провал на Олимпиаде-2026 в Милане «серьезным давлением со стороны медиа».
Понятно, что субъективные ощущения у всех разные, но как по мне, главная ошибка самого Ильи и его тренерского штаба (а по факту – родителей) заключается в том, что в Милан и сам Илья приехал уже чемпионом, и родители – родителями чемпиона. Это считывалось на раз во всех тех интервью, на которые сейчас так сетует фигурист. Более того, всем героям истории совершенно очевидно нравилось находиться в статусе творцов великой предстоящей победы.
Ну а то, что победа обернулась сокрушительным поражением – увы, бывает. Опять же, не претендую на правоту суждений, но весь мой опыт говорит об одном: чем быстрее человек поймет и признает, что творец своего неуспеха только он сам, тем более велика вероятность, что повторно на те же грабли он уже не наступит. И наоборот. Собственно, как раз об этом сказал в Милане Рафаэль Арутюнян («Надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены»).
Потому, собственно, мне так неприятно наблюдать за продолжением поиска виноватых в олимпийском провале Ильи», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.
И не только пресса его уже наградила, как он тут высказался. Он приехал уже с тремя золотыми олимпийскими наградами. Но вот только в уме.
Думаю, что это хороший урок, фигурист он, конечно, выдающийся.