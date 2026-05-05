  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о Малинине: «Чем быстрее человек признает, что творец своего неуспеха – только он сам, тем больше вероятность, что повторно на те же грабли он не наступит»
25

Вайцеховская о Малинине: «Чем быстрее человек признает, что творец своего неуспеха – только он сам, тем больше вероятность, что повторно на те же грабли он не наступит»

Вайцеховская: неприятно наблюдать за поиском виноватых в провале Малинина.

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова американского фигуриста Ильи Малинина о том, что на Олимпиаде-2026 на него оказывалось большое давление со стороны медиа. 

Малинин сорвал на Олимпиаде произвольную программу и занял только 8-е место в личном турнире. 

«Я всегда очень настороженно отношусь к спортсменам, которые пытаются списать свои неудачи на все, что угодно, но не на собственные действия. Речь об интервью Ильи Малинина, где он объясняет свой провал на Олимпиаде-2026 в Милане «серьезным давлением со стороны медиа».

Понятно, что субъективные ощущения у всех разные, но как по мне, главная ошибка самого Ильи и его тренерского штаба (а по факту – родителей) заключается в том, что в Милан и сам Илья приехал уже чемпионом, и родители – родителями чемпиона. Это считывалось на раз во всех тех интервью, на которые сейчас так сетует фигурист. Более того, всем героям истории совершенно очевидно нравилось находиться в статусе творцов великой предстоящей победы.

Ну а то, что победа обернулась сокрушительным поражением – увы, бывает. Опять же, не претендую на правоту суждений, но весь мой опыт говорит об одном: чем быстрее человек поймет и признает, что творец своего неуспеха только он сам, тем более велика вероятность, что повторно на те же грабли он уже не наступит. И наоборот. Собственно, как раз об этом сказал в Милане Рафаэль Арутюнян («Надо перестать принимать соболезнования и открыто признать ошибки, которые были допущены»).

Потому, собственно, мне так неприятно наблюдать за продолжением поиска виноватых в олимпийском провале Ильи», – написала Вайцеховская в телеграм-канале. 

Малинин о давлении медиа на Олимпиаде-2026: «Меня пытались выставить главной надеждой на золото. Это было неправильно»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вайцеховской
logoсборная США
logoмужское катание
logoОлимпиада-2026
Елена Вайцеховская
logoИлья Малинин
Рафаэль Арутюнян
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вайцеховская, конечно, далеко не всегда права, но в данном случае - факт.
И не только пресса его уже наградила, как он тут высказался. Он приехал уже с тремя золотыми олимпийскими наградами. Но вот только в уме.
Думаю, что это хороший урок, фигурист он, конечно, выдающийся.
Малинин слишком рано начал "раздавать стиль". Драгоценная концентрация ушла на выбор шубы и фасона юбки, а не на настройку на выступление на главных соревнованиях жизни.
Ответ Василий Феоктистович Огурцов
Малинин слишком рано начал "раздавать стиль". Драгоценная концентрация ушла на выбор шубы и фасона юбки, а не на настройку на выступление на главных соревнованиях жизни.
Ну шуба с юбкой всё-таки топ))
Ответ Ross-79
Ну шуба с юбкой всё-таки топ))
абсолютная безвкусица
В данном случае Елена права. Арутюнян тоже это понял, а вот Илья нет - он по-прежнему ищет виноватых
💯💯💯💯💯
факт, то как он выходил на свой первый прокат в короткой в команднике кривляясь, а потом упс - и ошибки в прокате, и не моргнули их
Ответ lika11
факт, то как он выходил на свой первый прокат в короткой в команднике кривляясь, а потом упс - и ошибки в прокате, и не моргнули их
да, а откатал бы в свою силу - глядишь и не пришлось бы катать произвольную
Ответ AAPolyansky
да, а откатал бы в свою силу - глядишь и не пришлось бы катать произвольную
Куда бы он делся? Даже если бы он и был бы первым был бы очень маленький задел в один бал. А Торгашев с Наумовым совсем слабые, с заменой золота бы не было у США
Вайцеховская задолго до Ои предвидела неудачу Малинина.
У нас тоже была одна БОЧ
Не один такой творец своего успеха в разных видах спорта набивал шишки наступая в очередной раз на те же грабли.
ну не только он сам - все-таки спортсмен себя не всегда хорошо видит со стороны, он сам+его папа
Комментарий удален пользователем
Ответ Сергей Горшт
Комментарий удален пользователем
А в чем её неуспех заключается? В том, что она один из самых авторитетных российских спортивных журналистов с шикарной карьерой?
Ответ Zbra
А в чем её неуспех заключается? В том, что она один из самых авторитетных российских спортивных журналистов с шикарной карьерой?
Комментарий скрыт
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»
вчера, 20:25
Ирина Роднина: «Думаю, возвращение российских фигуристов в следующем сезоне возможно. Надежда умрет последней, ждем конгресса ISU»
вчера, 20:11
Элизабет Турсынбаева: «В России между тренером и спортсменом – некая иерархия, ты смотришь на тренера снизу вверх. А в Канаде отношения больше на равных»
вчера, 19:37
Анна Карпук и Илья Миронов образовали спортивную пару
вчера, 18:35
Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»
вчера, 14:49
Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»
вчера, 14:44
Камила Валиева: «В дисквалификации можно найти свои плюсы. Меня перестали взвешивать, а каждодневное взвешивание навязывает тебе РПП, которые имелись»
вчера, 14:25
Ирина Роднина: «Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке»
вчера, 11:31
Федорченко поставил новую произвольную программу Дзепке
вчера, 11:13Видео
Татьяна Тарасова: «Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем