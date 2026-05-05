Тарасова планирует на текущей неделе посетить каток впервые после выписки из больницы

Тарасова: чувствую себя нормально, мне уже лучше.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует посетить каток 7 или 8 мая.

15 апреля стало известно, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию – у нее возникли осложнения после сильной простуды и ОРВИ. Через пять дней ее выписали из больницы.

«Чувствую себя нормально. Мне лучше. Что касается моих планов, то скоро уже все пойдут в отпуска, но я планирую уже на этой неделе выйти [на каток], где-то в четверг или пятницу», – сказала Тарасова.