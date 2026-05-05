19

Тарасова планирует на текущей неделе посетить каток впервые после выписки из больницы

Тарасова: чувствую себя нормально, мне уже лучше.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует посетить каток 7 или 8 мая.

15 апреля стало известно, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию – у нее возникли осложнения после сильной простуды и ОРВИ. Через пять дней ее выписали из больницы. 

«Чувствую себя нормально. Мне лучше. Что касается моих планов, то скоро уже все пойдут в отпуска, но я планирую уже на этой неделе выйти [на каток], где-то в четверг или пятницу», – сказала Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoТатьяна Тарасова
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем вам каток в таком возрасте?
Самое главное будьте здоровы и следите за собой.
Ответ wxvnpc5psr
Зачем вам каток в таком возрасте? Самое главное будьте здоровы и следите за собой.
К сожалению, ТАТа в этом плане непоседа. Хочет всё увидеть своими глазами, не заботясь о своём здоровье.
Ответ Док Аксель
К сожалению, ТАТа в этом плане непоседа. Хочет всё увидеть своими глазами, не заботясь о своём здоровье.
Если может, лучше ездить на каток, чем сидеть сиднем дома. Это эмоции, ощущение причастности, это всегда помогает. А дома и закиснуть можно очень быстро, тем более если всю жизнь до этого вести активный образ жизни
Человек, на самом деле живущий своим делом! Здоровья и сил! И долгих плодотворных лет!
Татьяне Анатольевне здоровья и удачи!
Ответ Дядя Коля 026
Татьяне Анатольевне здоровья и удачи!
Это да, но с другой стороны, чтобы обычная простуда (ОРВИ) вот так тяжело проходила - сомневаюсь. Очень похоже на что-то типа гриппа или иного подобного вируса
А не рановато ли на катки ездить? - ведь её совсем недавно выписали из больницы... нужно поберечь себя хотя бы с месяц, полностью исключив из планов всяческие поездки...
ТАТ конечно здоровья и долгих лет, но такой звоночек случился недавно...Без особой необходимости и ожиданий кого бы то ни было видеть её срочно на катках, не дав себе оклематься?... Понятно что интересно, и не хочет чахнуть дома в одиночестве и болячках, но ведь всему своё время...как бы не оправдывали это её безграничной любовью к фк.
Какая необходимость торопиться на каток после болезни, тем более, что сейчас все уже в отпусках?
Чот -то эта дама напоминает Трусову. " И жить торопится, и чувствовать спешит."
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Трусова – уникальный человек. Даже не думаю о том, исполнит ли она пятерной. Просто рада, что она вернулась»
5 мая, 09:44
Дмитрий Губерниев: «Чтобы фильм про Тарасову имел самый громкий успех, там должен сыграть я. Естественно, самого себя»
4 мая, 06:45
Татьяна Тарасова: «В последнее время самочувствие нормальное. Есть ощущение, что болезнь уходит»
2 мая, 17:06
Рекомендуем
Главные новости
Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»
вчера, 20:25
Ирина Роднина: «Думаю, возвращение российских фигуристов в следующем сезоне возможно. Надежда умрет последней, ждем конгресса ISU»
вчера, 20:11
Элизабет Турсынбаева: «В России между тренером и спортсменом – некая иерархия, ты смотришь на тренера снизу вверх. А в Канаде отношения больше на равных»
вчера, 19:37
Анна Карпук и Илья Миронов образовали спортивную пару
вчера, 18:35
Валиева о группе Соколовской: «Я понимала, что там семейные отношения. Не представляла, что такое вообще может быть – была в ступоре, когда тренер начинал разговоры более личного характера»
вчера, 14:49
Тарасова о продлении отстранения российских спортсменов: «Ужасные новости. Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами»
вчера, 14:44
Камила Валиева: «В дисквалификации можно найти свои плюсы. Меня перестали взвешивать, а каждодневное взвешивание навязывает тебе РПП, которые имелись»
вчера, 14:25
Ирина Роднина: «Когда я вижу мое катание сейчас, начинаю хохотать в голос. Думаю: «Хорошо, что я каталась в прошлом веке»
вчера, 11:31
Федорченко поставил новую произвольную программу Дзепке
вчера, 11:13Видео
Татьяна Тарасова: «Продлить наше отстранение могут только люди без совести и чести. Это будет полным безобразием»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Рекомендуем