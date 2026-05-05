Татьяна Тарасова: «Трусова – уникальный человек. Даже не думаю о том, исполнит ли она пятерной. Просто рада, что она вернулась»

Тарасова: Трусова – уникальный человек, мы все будем за нее болеть.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку Александру Трусову уникальным человеком.

Ранее серебряный призер Игр-2022 Трусова заявила журналистам, что хотела бы попробовать сделать прыжок в пять оборотов.

«Я даже не думаю об этом [желании Трусовой исполнить пятерной]. Я просто очень рада, что она вышла. Она уникальный человек, рада, что она вернулась и будет кататься, а мы все будем за нее болеть. Даже если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно. Она же все делает четверные. Уникальный человек!», – сказала Тарасова.

