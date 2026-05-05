  • Татьяна Тарасова: «Трусова – уникальный человек. Даже не думаю о том, исполнит ли она пятерной. Просто рада, что она вернулась»
16

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку Александру Трусову уникальным человеком. 

Ранее серебряный призер Игр-2022 Трусова заявила журналистам, что хотела бы попробовать сделать прыжок в пять оборотов. 

«Я даже не думаю об этом [желании Трусовой исполнить пятерной]. Я просто очень рада, что она вышла. Она уникальный человек, рада, что она вернулась и будет кататься, а мы все будем за нее болеть. Даже если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно. Она же все делает четверные. Уникальный человек!», – сказала Тарасова. 

«Я не отвечаю за ожидания людей». Трусова о возвращении в другую фигурку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Не вижу поводов для восторгов. Опять она будет делать ставку на квады, падая с них через раз, снова еë будут обходить более чистые и компонентные девочки, а еë фанаты ныть и орать: „Засудилиии, купилиии!"...
Давайте дождемся. Я буду рада увидеть Сашу на соревнованиях
Пока будут речи в духе "если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно", то Трусова так и будет считать, что кроме прыжков ничего больше не требуется. Хотя та же ТАТ, помнится, на ЛП, видя воочию Сашу вблизи, как раз много некомплиментарных комментариев высказывала относительно её катания
"...рада, что она вернулась и будет кататься, а мы все будем за нее болеть", - Тарасова, по привычке, отвечает на очередной обзвон (вот уж кто точно вернулась), не желая понимать, что "вернулась" - это когда уже готовы две соревновательные программы, когда эти программы продемонстрированы на контрольных прокатах и когда фигуристка проходит полный спортивный сезон, как и все её соперницы; а бежать впереди паровоза в начале межсезонья есть всего лишь желание, а не действительность, - пока что Александра справилась очень хорошо с некоторыми ультра-си в рамках турне-шоу...
"Даже если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно. Она же все делает четверные", - пусть Тарасова хорошенько вспомнит, когда Александра последний раз чисто исполнила триксель в соревновательном режиме (про её квад-риттбергер можно вообще промолчать, ибо в число "все" он у неё не входит)...
Не все. Риттбергер у нее так и не получился. :)
Рада, как и все мы , адекватные болельщики и любители ФК! Такие, как Саша, двигают спорт вперед!
ей бы четверные докрутить и приземлить в прокате на соревнованиях для начала, но и этого не будет так как она уже подписалась на Янкины шоу
