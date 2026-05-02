«Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть». Липински сообщила, что потеряла второго ребенка

Олимпийская чемпионка Тара Липински сообщила, что потеряла второго ребенка.

В 2023 году у Липински родилась дочь Джорджи – от суррогатной матери.

«Я не думала, что готова этим поделиться.

Если вы часть этого сообщества, вы знаете, как важно делиться своими чувствами в моменте. Иногда просто записать это или произнести вслух делает все гораздо реальнее. Нужно очень много сил, чтобы подняться и начать все сначала – и продолжать двигаться вперед. Иногда кажется, что проще закрыть глаза на происходящее, а публичное выступление всегда пугает.

Но я сделала это однажды, и я могу сделать это снова. Я сидела в самолете, возвращаясь из Вашингтона после выступления перед законодателями на Капитолийском холме, где я отстаивала доступность ЭКО для всех, и поняла, что должна это сделать. Я плакала, читая сообщения от женщин, которые делились своими историями и страхами, и просто поняла, что сейчас самое время.

Несколько месяцев назад мы потеряли нашего ребенка во втором триместре.

Мы уже два года находимся на пути к суррогатному материнству. Наша первая суррогатная мать, которая вынашивала Джорджи, не получила медицинского разрешения на продолжение нашего пути к появлению брата или сестры.

Я пережила это, и мы начали все сначала. От долгого пути к поиску суррогатной матери до проблем с медицинским освидетельствованием, неудачной попытки переноса эмбриона и теперь этой потери… это был нелегкий путь.

Я невероятно благодарна женщине, которая выносила нашего ребенка (нашего ангела), которая всегда будет занимать особое место в моем сердце. И за нашу первую суррогатную мать, которая продолжала поддерживать меня издалека на протяжении всего этого второго пути. Мы навсегда будем связаны.

Потеря во втором триместре была опустошительной. Еще одно горе, которое добавилось к длинному списку наших душевных ран на этом пути к зачатию. Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть.

Тот визит к врачу навсегда останется в моей памяти, как и все последующие шаги, когда беременность находится на таком сроке. Мое сердце сочувствует всем, кто пережил выкидыш, потерю ребенка и мертворождение. Вы – настоящие воины.

Чтение ваших историй напомнило мне, как важно делиться опытом – даже когда это тяжело. Особенно когда это тяжело», – написала Липински.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Тары Липински
Идиотская формулировка заголовка. Просто уберите слово "второго" хотя бы.
Потеряла ребенка от суррогатной матери?
Генетически это был ее ребенок. Так что это настоящая утрата. Сил Таре
Так у нее есть хотя бы один ребенок?
Есть, родила тоже сурмама
В этом сумбуре я ничего не поняла. Так есть всё-таки у Тары ребёнок или нет? Дай Бог ей здоровья.
У Тары есть дочь.
Её родила суррогатная мать
С этой девочкой все хорошо.
Тара захотела второго ребенка.
Но суррогатной матери ее первого ребёнка врачи не дали добро на роды второго ребенка для Тары.
Тогда она нашла другую суррогатную мать
Долго искала, потом не с первого раза удалась подсадка
И вот во втором триместре беременности, суррогатная мать второго ребенка Тары потеряла этого ребенка
Тара не хотела про это рассказывать.
Но однажды, возвращаясь с мероприятия, где Тара отстаивала доступность ЭКО для всех, она поняла, что должна рассказать эту свою историю с потерей второго ребенка
Ну, вот так и появился этот пост
обязательно это сообщать всей планете?
Вон оно как. Не знала, что у Тары первый ребенок от суррогатной матери, она писала про ЭКО, но я думала, что она сама вынашивала.
Сколько же стоит суррогатное материнство? Это должны быть миллионы долларов, чтобы согласиться на подобное...
