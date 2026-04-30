  • Климент Колесников: «На Олимпиаде понравились Лью и Кагияма. Алиса выглядела так, будто не просто исполняет программу, а импровизирует»
Климент Колесников: «На Олимпиаде понравились Лью и Кагияма. Алиса выглядела так, будто не просто исполняет программу, а импровизирует»

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников поделился впечатлениями от выступления фигуристов на Олимпийских играх в Милане.

— Вы смотрели зимнюю Олимпиаду?

— Да, но только фигурное катание.
 
— Почему именно его?

— Не знаю, просто, наверное, больше новостей было про этот вид спорта. Да еще появилось время посмотреть финал женского и мужского турниров. Понравилась спортсменка из США Алиса Лю и японец Юма Кагияма.

— Почему они?

— Было ощущение, что Алиса выглядела так, будто не просто исполняет программу, а импровизирует.
 
— Кайфовала.

— Да, именно. Делала то, что чувствовала. И, наверное, именно это привлекло больше всего внимания. Несмотря на то, что я не особо разбираюсь в фигурном катании с точки зрения элементов и судейства — хотя со временем начинаешь и в этом понимать.

— Как нам в российском спорте прийти к такому же отношению к турнирам? Когда я разговаривала с Дмитрием Губерниевым, он сказал, что наши спортсмены выходят на старт «как на казнь», а, например, американцы — как на праздник.

— Вспомните, как Майкл Фелпс выходил на старты, и его знаменитую фотографию перед 200 м баттерфляем с Чадом ле Кло. На самом деле все очень индивидуально. У нас никого не настраивают выходить с мрачным выражением лица или кислой миной. Просто сама система подготовки предполагает более высокий уровень ответственности. Есть стресс, и ты не хочешь, чтобы он на тебя влиял. Включается защитная реакция, и со стороны это может выглядеть как излишняя серьезность. Поэтому и кажется, что ребята не улыбаются на старте.

Но сейчас ситуация меняется. Не сказать, что на последнем чемпионате все выходили на старт с тяжелыми лицами. У каждого свой настрой и это никак не влияет на результат. Кому-то нравится шоу, сейчас многим важно именно это — эмоции, зрелищность. Но по факту всем будет абсолютно все равно, как ты выходишь, если ты стабильно выигрываешь, — сказал Колесников.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Прицепи Сакамото одинарный тулуп и никто бы не рассказывал о том, как надо кайфовать и импровизировать. Уже тошнит от этого искусственного восхваления кайфования.
Он говорит о визуальном впечатлении, а не о том, кто выиграл. Благодаря безобразному судейству в команднике Кагияма остался без золотой медали, но запомнился всем именно его прокат.
Прицепи бабушке член....
Уже столько написано об этом, и об Алисе, что я решила тоже пойти посмотреть. Что же там за чудо такое. Посмотрела и... ничего, никаких эмоций. Не поняла, наверное, сходу, красоты постановки, и красоты катания тоже не поняла. Просто ездит, размахивая руками и всё. Причёска очень странная и Алису вообще не красит. А от слова кайф, если честно, уже немного воротит. Но понятно, что главное, она всё отпрыгала, тут Алиса молодец.
Она отпрыгала сильно ниже своего прошлого потенциала, когда были ультра си. То есть по факту ей заложила базу та самая стрессовая система, которая из спортсменов все соки выжимает. На одних хи-хи ха-ха она бы даже до Олимпиады не доехала.
На одних хи-хи и ха-ха даже Алиса не доехала бы до Олимпиады. Там тоже стоит немалый труд, а не импровизация и легкомысленное отношение к тренировкам, как нам пытаются внушить - если захочет, может не прийти на тренировку. Ага, как же верим.
Какой-то шаблонный подход, все как попугаи говорят шаблонными фразами о кайфе и импровизации. Кто-то первым брякнул, другие подхватили🥴 А Юма надеюсь понравился в короткой программе, а не в проваленной произвольной?
Ну, в науке разваливать прокаты на важнейшем старте Юме далеко до Малинина, этот японец с Игр ещё без личных медалей не возвращался. Да и бог с ней, с произвольной Кагиямы. Как Вам, например, произвольная олимпийского чемпиона Ханю в Сочи? Где все учились - Юзик преподавал ;) А мнение Колесникова как раз непредвзятое и объективное - лучшие, чемпионские выступления на этих ОИ были у Кагиямы в короткой командника (да и в личке он её хорошо откатал, не считая степаута) и у Алисы в произвольной в личке. Очевидно, что Колесников говорит об этих прокатах.
Мы не знаем какие программы смотрел Климент, он не уточнил, и может вы правы, что Колесников видел только кп Юмы и пп Алисы, но надоело это бесконечно повторяющееся клише про кайф и импровизацию, как будто люди описывают навязанные им впечатления, а не свои личные. А так-то я согласна, что Алиса чисто прокатала свои программы, все выполнила, потому и победила. И джаз Юмы я считаю лучшей кп сезона, но это никак не отменяет провала в пп. Вот на ЧМ Кагияма был очень хорош в произвольной. Я бы сказала лучший. И причем здесь Малинин или Ханю, если речь идет об Алисе и Юме?
Хорошо отрепетированная импровизация
Новый стиль - льюизм
А почему остальные не могут отрепетировать так чтобы кататься как Алиса? А не музыка отдельно, прыжки отдельно. Алиса впервые показала что такое танец на льду в одиночке, остальное было одноразовой имитацией.
Может, не всем нравится такое исполнение, как у Алисы
"Но по факту всем будет абсолютно все равно, как ты выходишь, если ты стабильно выигрываешь"
Вот это самое главное.
"— Как нам в российском спорте прийти к такому же отношению к турнирам? Когда я разговаривала с Дмитрием Губерниевым, он сказал, что наши спортсмены выходят на старт «как на казнь», а, например, американцы — как на праздник."
Угу, особенно Малинин вышел "как на праздник" - отлично покайфовал в ПП лички)) Да и в прокатах Эмбер и Изабо особого праздника не было.
На них всех было давление, они хотели медали. А Алиса просто хотела показать себя на большую аудиторию. Она называет лед сценой а себя артисткой.
Щас тебе объяснят)
Что-то все закайфовали от Алисы и по большей части без повода. То, что катается свободно, с улыбкой, легко прыгает свой контент у неё не отнять, но от чего кайфовать зрителям ?
Потому что в программе отлично сочетается отличная песня Донны Саммер , эта "импровизационная" синхронная хореография и заразительная улыбка Алисы. Это можно пересматривать сто раз как клип на любимую песню, в комментариях на ютубе люди делятся этим феноменом, "типа почему они пересматривают этот прокат в сотый раз но до сих пор плачут от радости".
Чтобы как-то расширить ваш горизонт, а вам не зацикливаться на одном [сотом] просмотре проката, лучше пересмотрите прокат Алисы с чемпионата мира 2025 года из Бостона. Тот прокат был лучше чем в Милане. К вашему сведению, Лью катает эту программу уже два года. Поднаторела в «импровизации»😄
Так... Фк-бомонд о том, как "кайфовала" Алиса Лю, уже опросили целиком, похоже... В ход пошли интервью на эту тему от пловца, - интересно, кто будет следующим: боксёр, прыгун с шестом или же шахматист?..
В том и феномен Алисы что она популяризирует ФК среди обычных людей, а не только среди душных считателей недокрутов. Я например фанат хоккея и здесь только благодаря Алисе.
А вы кто по профессии? Фигурист? ))) Однако, мнение имеете. Почему пловец не может его иметь? С вашим не совпадает, по этому неправильное?
Спроси его через полгода и он фамилии не вспомнит....
