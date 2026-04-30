В Канаде за межсезонье распались четыре спортивные пары и два танцевальных дуэта
О прекращении совместных выступлений в парном катании объявили Джулия Кватрокки и Этьен Лакасс, Келли-Энн Лорин и Лукас Этье, Фиона Бомбардье и Бенжамин Мимар.
Чемпион мира Максим Дешам после Олимпиады объявил о завершении спортивной карьеры, его партнерша Деанна Стеллато-Дудек еще не приняла решение о будущем.
В танцах на льду распались дуэты Алисии Фаббри и Пола Айера, Лили Хенсен и Нейтана Ликерса.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Сильные спортсмены, но их задвигают
А чего не хотеть-то? Если они самая оригинальная танцевальная пара? Единственный, кто могут в сюжет без пантомимы
Вполне могла бы покататься ещё хотя бы 1-2 сезона, раз этот получился обидно скомканным из-за травмы.