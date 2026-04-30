В Канаде за межсезонье распались четыре спортивные пары и два танцевальных дуэта

В Канаде четыре спортивные пары и два танцевальных дуэта прекратили существование.

О прекращении совместных выступлений в парном катании объявили Джулия Кватрокки и Этьен Лакасс, Келли-Энн Лорин и Лукас Этье, Фиона Бомбардье и Бенжамин Мимар.

Чемпион мира Максим Дешам после Олимпиады объявил о завершении спортивной карьеры, его партнерша Деанна Стеллато-Дудек еще не приняла решение о будущем.

В танцах на льду распались дуэты Алисии Фаббри и Пола Айера, Лили Хенсен и Нейтана Ликерса.