В Канаде за межсезонье распались четыре спортивные пары и два танцевальных дуэта

О прекращении совместных выступлений в парном катании объявили Джулия Кватрокки и Этьен Лакасс, Келли-Энн Лорин и Лукас Этье, Фиона Бомбардье и Бенжамин Мимар.

Чемпион мира Максим Дешам после Олимпиады объявил о завершении спортивной карьеры, его партнерша Деанна Стеллато-Дудек еще не приняла решение о будущем.

В танцах на льду распались дуэты Алисии Фаббри и Пола Айера, Лили Хенсен и Нейтана Ликерса.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Максим ожидаемо, а Деанне будет сложно найти партнёра с неизвестными перспективами.
Ответ Katerina Sunny
учитывая необходимое время на скатку-притирку - оно, как анекдот, выглядит...
Им вкладываться надо сейчас в Гоголева и Лажуа/Лага.
Сильные спортсмены, но их задвигают
Деанна молодая ишшо. Найдёт себе в пару какого-нить паренька и будет выступать до следующих ОИ.
Ответ I. Bryzgalov
Ага, иди ка найди себе в пару "паренька", с которым на Олимпиаде можно выступать. Алена Савченко выдрессировала щенка, так на то она - Алена Савченко. А много ли каких пареньков нашли другие девочки?
Ответ .,
Ничо, выберет кого-нибудь из русских. У нас их хоть соли, и все хотят поучаствовать в "престижных международных стартах".
Кстати, а вы в курсе, что Пайпер и Поль то не заканчивают? Они идут в сезон. Будем еще смотреть танцы 40+. Уже им судьи в этом сезоне как ни намекали..... Не, они хотят ещё.
Ответ .,
Ура!
А чего не хотеть-то? Если они самая оригинальная танцевальная пара? Единственный, кто могут в сюжет без пантомимы
Ответ Ostinato
Не знаю, что Вы в них находите. Зингасы уже сейчас опережают их на примерно много. Вы трясущиеся колени Поля на поддержках видите?
Нонеймы какие-то. Кроме Деаны и Максима
Спортивные пары, надо признать, не так жалко, но Алисия и Пол действительно классные, катучие, должны бы были стать третьим или после завершения Пайпер и Поля даже вторым дуэтом Канады в танцах, а так у Канады намечается провал в танцах, при том что и Лажуа и Лагу не очень-то высоко ценят, только если в Монреале не готовят бомбу в виде Ханны Лим с новым крутым канадским партнёром.
Ответ Mariaku
Ответ Mariaku
Мне кажется, что ЛЛ в след сезоне будут активно поддерживать. Просто в прошедшем сезоне надо было все силы укладывать в ГП и на ЛЛ не хватило ресурса. Я думаю, канадская федра отлично понимает, что ЛЛ - это их будущее. Однако же им пока очень-очень не хватает своего лица, узнаваемого стиля. Очень хочу, чтобы тренерский штаб в них вложился на 100%
Кто все эти люди? 🤔
Диане есть из кого выбрать, столько партнёров освободилось)
Вполне могла бы покататься ещё хотя бы 1-2 сезона, раз этот получился обидно скомканным из-за травмы.
Горевать не будем, если уж честно. А если откровенно, то вообще побоку.
Деанна, велком к нам, посмотри на чемпиона мира, каков наш парень!
Ответ Vesna krasna
Ну и нафик она нам впёрлась? Даже если её устраивает перспектива занимать десятые места на наших "водокачках"?
Ответ Anna Stefan
да не у нас выступать, а парня какого нибудь в пару взять.
