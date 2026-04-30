Эван Бейтс: «Когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства об Олимпиаде»
Серебряные призеры Милана-2026 в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Италии.
Американцы подошли к Играм в статусе трехкратных чемпионов мира. Они выиграли золото в командном турнире, но в личном уступили французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону, которые проводили первый совместный сезон.
Бейтс: Иногда мы возвращаемся мыслями к Милану, и, честно говоря, так много воспоминаний — сугубо положительные. Думаю, это главное чувство: это все равно был большой успех
Когда ты так занят, как мы сейчас, это помогает проработать те, возможно, менее позитивные эмоции, которые мы испытали. Думаю, когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства о Милане и обо всем, что мы сделали.
Чок: Мы действительно позволили себе некоторое время и пространство, прежде чем остановиться на чем-то конкретном. Фигурное катание было огромной частью нашей жизни, и мы хотим по-настоящему дать этому время. Позволить себе немного свободного пространства, просто чтобы как бы перенастроиться и понять, какой будет наша следующая страсть и как мы продолжим участвовать в жизни фигурного катания.
Было очень круто видеть, как много людей смотрели фигурное катание на Олимпиаде, как сильно они были вовлечены и воодушевлены. Это очень важно для нашего спорта. Приятно чувствовать себя частью чего-то, что так положительно повлияло на стольких людей.
Еще и двукратные ОЧ.
А например прекрасные канадцы ГП даже не чемпионы мира.
Как не стыдно
Ну какая пыль, Эван. У вас уже есть два золота ОИ. Причем самое интересное, что в этом году командник должны были брать японцы, а не вы - вот кого засудили. Лоло и Гийом по праву забрали золото в личке
Поэтому я тоже не понимаю набросов от них - у них уже и так есть все, что можно. А вот с Пайпер, конечно, полностью согласна, что их задвигали в угоду ЧБ
Вот недавно достали Сочи 14г, уже быльем поросло, но нет. У каждого своя боль
Но ФБС реально лучше по всем параметрам.
А у ЧБ итак прекрасная карьера, титулы ЧМ, и два золота ОИ, хоть и в команде
Но самое главное, это их любовь. В спорте они нашли друг друга и создали семью.
Это же здорово!
А какие должны получиться красивые дети у Эвана и Мэдисон
Поживём, увидим. Некоторые по сей день отпустить не могут, и всё о своём серебре при любой возможности рефлексируют.