Эван Бейтс: «Когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства об Олимпиаде»

Эван Бейтс: в будущем у нас останутся только самые лучшие чувства об Олимпиаде.

Серебряные призеры Милана-2026 в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Италии.

Американцы подошли к Играм в статусе трехкратных чемпионов мира. Они выиграли золото в командном турнире, но в личном уступили французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону, которые проводили первый совместный сезон.

Бейтс: Иногда мы возвращаемся мыслями к Милану, и, честно говоря, так много воспоминаний — сугубо положительные. Думаю, это главное чувство: это все равно был большой успех

Когда ты так занят, как мы сейчас, это помогает проработать те, возможно, менее позитивные эмоции, которые мы испытали. Думаю, когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства о Милане и обо всем, что мы сделали.

Чок: Мы действительно позволили себе некоторое время и пространство, прежде чем остановиться на чем-то конкретном. Фигурное катание было огромной частью нашей жизни, и мы хотим по-настоящему дать этому время. Позволить себе немного свободного пространства, просто чтобы как бы перенастроиться и понять, какой будет наша следующая страсть и как мы продолжим участвовать в жизни фигурного катания.

Было очень круто видеть, как много людей смотрели фигурное катание на Олимпиаде, как сильно они были вовлечены и воодушевлены. Это очень важно для нашего спорта. Приятно чувствовать себя частью чего-то, что так положительно повлияло на стольких людей.