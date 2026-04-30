Эван Бейтс: «Когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства об Олимпиаде»

Серебряные призеры Милана-2026 в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс поделились впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Италии. 

Американцы подошли к Играм в статусе трехкратных чемпионов мира. Они выиграли золото в командном турнире, но в личном уступили французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону, которые проводили первый совместный сезон. 

Бейтс: Иногда мы возвращаемся мыслями к Милану, и, честно говоря, так много воспоминаний — сугубо положительные. Думаю, это главное чувство: это все равно был большой успех

Когда ты так занят, как мы сейчас, это помогает проработать те, возможно, менее позитивные эмоции, которые мы испытали. Думаю, когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства о Милане и обо всем, что мы сделали.

Чок: Мы действительно позволили себе некоторое время и пространство, прежде чем остановиться на чем-то конкретном. Фигурное катание было огромной частью нашей жизни, и мы хотим по-настоящему дать этому время. Позволить себе немного свободного пространства, просто чтобы как бы перенастроиться и понять, какой будет наша следующая страсть и как мы продолжим участвовать в жизни фигурного катания.

Было очень круто видеть, как много людей смотрели фигурное катание на Олимпиаде, как сильно они были вовлечены и воодушевлены. Это очень важно для нашего спорта. Приятно чувствовать себя частью чего-то, что так положительно повлияло на стольких людей.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: USA Today
Вам и серебра слишком много.
Еще и двукратные ОЧ.
А например прекрасные канадцы ГП даже не чемпионы мира.
Как не стыдно
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Честно говоря, они не такие уже и прекрасные, уже колени дрожат в поддержках у прекрасного. Уже пора заканчивать, честно говоря
> Думаю, когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства о Милане и обо всем, что мы сделали

Ну какая пыль, Эван. У вас уже есть два золота ОИ. Причем самое интересное, что в этом году командник должны были брать японцы, а не вы - вот кого засудили. Лоло и Гийом по праву забрали золото в личке
Так они еще и недовольные. Им еще за это барахтанье в юбке золото отдайте. Они еще и поддержали публично эту позорную петицию на оспаривание судейства, которую их фанатье написало. Какая наглость.
Я очень люблю Чок-Бейтс, но в этом сезоне не цепляли вообще, к сожалению. Как и костюмы подкачали - видимо, Мэдисон слишком хотела идеальности, чтобы достичь золота, а в итоге это все и сыграло злую шутку

Поэтому я тоже не понимаю набросов от них - у них уже и так есть все, что можно. А вот с Пайпер, конечно, полностью согласна, что их задвигали в угоду ЧБ
Да ну эту пыль от Бейтса... Давайте лучше поздравим Лизу Пасечник, которой сегодня исполнился 21 год: с Днём Рождения, Пчёлка!..
проходили про пыль, не уляжется, каждые ОИ повторяется, в разных дисциплинах.
Вот недавно достали Сочи 14г, уже быльем поросло, но нет. У каждого своя боль
Ха-ха, не случайно их именно испанский судья поставил на 7 место, ему наверное была вообще не в кайф такая интерпретация корриды))))))
Одни минусы, и ноль комментариев. Давайте, расскажите чем вам так понравился испанский танец ЧБ в этом сезоне и как вам совсем не мешало беспрестанное нервическое одергивание юбки Мэдди, как вам оно совсем не мешало восприятию танца. Ну примерно так же не мешало, как одергивание перчаток у Костылевой после второго круга захода на квадсальхов
Целый сезон барахтанья в задирающейся юбке - эта пыль не скоро уляжется
У ЧБ много классных программ, которые я пересматриваю. И, если бы не возвращение ФБС, я бы порадовалась их золоту олимпиады.
Но ФБС реально лучше по всем параметрам.
А у ЧБ итак прекрасная карьера, титулы ЧМ, и два золота ОИ, хоть и в команде
Но самое главное, это их любовь. В спорте они нашли друг друга и создали семью.
Это же здорово!
А какие должны получиться красивые дети у Эвана и Мэдисон
Кто-ты пыли наглотался, а кому-то она не помешала успешно выступить на ОИ.
>Думаю, когда пыль уляжется и мы оглянемся назад, у нас останутся только самые лучшие чувства о Милане и обо всем, что мы сделали.

Поживём, увидим. Некоторые по сей день отпустить не могут, и всё о своём серебре при любой возможности рефлексируют.
Кацалапов о Фурнье-Бодри и Сизероне: «Соперников даже близко не вижу, кто такое же качество может на льду показывать. Качество всего абсолютно»
7 апреля, 12:33
Наталья Бестемьянова: «Нет практически ни одного спортсмена, за которым бы не было русского следа в фигурном катании. Сейчас куда ни ткни пальцем – он будет везде»
19 марта, 06:30
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
8 марта, 06:30
⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – большой видеовыпуск о героях олимпийского сезона
сегодня, 15:00Видео
Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке
сегодня, 11:33Видео
Новая произвольная программа Угожаева поставлена под музыку Coldplay
сегодня, 08:44Видео
Федорченко поставил произвольную программу Захаровой для нового сезона
сегодня, 06:51Видео
Татьяна Тарасова: «В последнее время самочувствие нормальное. Есть ощущение, что болезнь уходит»
вчера, 17:06
Дмитрий Алиев: «Давно я не чувствовал такой поддержки. Этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя»
вчера, 13:47
Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»
вчера, 08:40
Евгений Плющенко: «Проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира. Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики»
вчера, 08:17
Миура и Кихара объявили о создании собственного ледового шоу
вчера, 07:56
«Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть». Липински сообщила, что потеряла второго ребенка
вчера, 06:24
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
