Макрон вручил государственные награды Фурнье-Бодри и Сизерону

Олимпийские чемпионы Милана-2026 Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон получили государственные награды от президента Франции Эммануэля Макрона.

Церемония награждения прошла в Елисейском дворце в Париже.

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Сизерон получил звание офицера ордена Почетного легиона, олимпийская чемпионка Фурнье-Бодри стала кавалером ордена. 

«Прекрасно получить признание Республики. Для нас, атлетов, очень важно это чувство — мы представляем свою страну, представляем флаг. Поэтому такая демонстрация признания со стороны государства — это очень красиво. Это нечто особенное», — сказал Сизерон.

Наград также были удостоены биатлонисты Кентен Фийон-Майе, Камиль Бене, Жюлия Симон, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Эрик Перро, а также члены паралимпийской сборной Франции.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Progres
А мне вот уже 5-й год некоторые граждане рассказывают, что только в России спорт связан с политикой, и встреча с президентом и принятие госнаград означает поддержку проводимой политики. Как же так?!!
Кто они? Ведь у него 146% поддержки?
"Прекрасно получить признание Республики" .
Казахи тоже своего наградили. И это естественно.
Чего можно им, то запрещают нам. У них военнослужащие, полицейские, пожарные участвуют в составе сборных своих стран на МС. Встречаются с руководством страны, получают госнаграды и звания. А для наших спортсменов это политическое табу и не получение нейтрального статуса. Двойные и тройные стандарты.
А они тоже на СВО от сердца к солнцу дают?
Ну им-то - можно. Это нашим все нельзя об президента мараться.
А также представлять страну и флаг.
Ну, это абсолютно заслуженно, от всей души желаю Гийому и Ло золота на домашней Олимпиаде
А Габи таки исчезла. Не помогло ничего. Мерзкий пасквиль. Гийом на этой ои в личке стартовал с подвала. И никто не отнял у него его золота. Белый лебедь, пролетая сквозь черную тучу, не становится черным. Как я боялась, что они проиграют КП ЧБ. Нет, этого не случилось.
Тем не менее наследие у Ги именно с Габи - они исполнили несколько танцев, которые изменили этот вид фк. С Лоранс качественная пара, где оба скользят, феноменально быстро скатались, выиграли заслуженно, но революцию в танцах пока не произвели. Нужно больше новых постановок.
"Кто обзывается..." (с)
Заслужили. Поздравления.
Полностью заслужили. Поздравления и всего самого наилучшего всем этим прекрасным спортсменам. И конечно новых побед👍.
Надеюсь, Кацалапов поздравит Сизерона с высокой наградой.
Да, лучшие танцоры своих поколений должны поздравлять друг друга. Кстати, всегда думала, что если бы Никита продолжал танцевать с Леной Ильиных, они стали бы чемпионами всего, а Гийом с Габи части своих ранних медалей не досчитались бы)
Я думаю, да, почему нет? Ведь Гийом никак не причастен к тому, что Кацалапов не может иметь эти награды. Золото Гийома - честное
Заслуженные награды! Мои поздравления и апплодисменты Лоранс и Гийому и всем ребятам биатлонистам - они очень здорово выступили на ОИ. Только не совсем поняла, Лу Жан-Моно и Осеан Мишлон наград не дали или их просто не перечислили в статье?
Не перечислили. И это очень странно. Лу Жанмонно всяко известней и титулованней Бене, которую не забыли упомянуть.
Согласна, очень странно! Да и на тех же ОИ у девочек медали не только в эстафете (у Лу так в двух), но и в индивидуальных дисциплинах.
Да нет, не исчезла, она с соцсетях светится довольно часто. Поездила по городам и весям с шоу (дяди и тети немалого размера скользят красиво; сама Габи очень сильно укрупнилась), теперь поет и играет (не Лара Фабиан, но старается). Это из ее постов в нельзяграме.
