Макрон вручил государственные награды Фурнье-Бодри и Сизерону

Фурнье-Бодри и Сизерон получили государственные награды от Макрона.

Олимпийские чемпионы Милана-2026 Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон получили государственные награды от президента Франции Эммануэля Макрона.

Церемония награждения прошла в Елисейском дворце в Париже.

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Сизерон получил звание офицера ордена Почетного легиона, олимпийская чемпионка Фурнье-Бодри стала кавалером ордена.

«Прекрасно получить признание Республики. Для нас, атлетов, очень важно это чувство — мы представляем свою страну, представляем флаг. Поэтому такая демонстрация признания со стороны государства — это очень красиво. Это нечто особенное», — сказал Сизерон.

Наград также были удостоены биатлонисты Кентен Фийон-Майе, Камиль Бене, Жюлия Симон, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Эрик Перро, а также члены паралимпийской сборной Франции.