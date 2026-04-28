Экс-российские фигуристки Акопова и Сенюк выставили на продажу смартфоны, полученные в подарок на Олимпиаде-2026

Фигуристки Карина Акопова и Мария Сенюк выставили на продажу смартфоны Samsung Galaxy Z Flip7, полученные в подарок на Олимпиаде-2026.

Samsung – спонсор Олимпийских игр – выдает телефоны спортсменам, которые участвуют в Олимпийских и Паралимпийских играх. Это новинки с эксклюзивным дизайном, гравировкой с олимпийскими кольцами и специальным ПО.

Акопова выступает в парном катании за Армению, Сенюк – в женском одиночном катании за Израиль. Обе фигуристки начинали карьеру в России.

Российским и белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, смартфоны на Играх-2026 не выдали из-за действующего законодательства о санкциях.

Акопова продает свой смартфон за 200 тысяч рублей, Сенюк – за 210 тысяч. 

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Акопова выступает за Армению, Сенюк – за Израиль, поэтому Акопова продает свой смартфон за 200 тысяч рублей, Сенюк – за 210 тысяч
Ответ AntonIQ
В итоге продадут друг другу по 300 и будут хвастаться, что даже денег подняли)
Ответ Winterburn
великий анекдот про увеличение ввп и два созданных рабочих места)))
Это их право,что хотят с ними,пусть то и делают.
Ответ Сергей Круг
Комментарий скрыт
Ответ Алексaндр Молодкин
Брюлики не устареют через год-два, как телефон Самсунг, а на что они потратят деньги не вам знать, может на подготовку к сезону или на что-то для них по-настоящему важное.
Сильно сомневаюсь, что коллекционеры будут охотиться за этими олимпиадными самсунгами спустя 10 лет, эта Олимпиада не была чем-то особо примечательной. Это же не медаль золотая олимпийская, а просто спонсорский телефон не лучшего качества.
Выступают за Армению и Израиль, а продают на авито за рубли
Ответ Dr. Andy
Живут то они в России, так что в России и продаёт. Молодцы, девчёнки!
Кому-то память об Олимпиаде, а кому-то всего лишь вещь для продажи.
Может зря? Со временем могут и подорожать, коллекционерам может быть интересно.
Ответ Angelgirl
Молодые девчонки, деньги нужны здесь и сейчас, а не через 10 лет.
Ответ Gilonjon862
Родители должны подсказать.
Аделии и Петру не дали телефоны, потому что в Россию ввозить нельзя
Но несколько спортсменов, выступающих за другие страны, но живущие в России спокойно завезли, еще и продают за рубли
Ответ nina1212
Нет. Аделии и Петру не дали телефоны из-за их гражданства.
«Месье, же не манж па сис жур... Господа! Я не ел 6 дней! Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной думы!» (с) Ильф. Петров. «12 стульев»
А мне понравился телефон. И невестка им пользуется и довольна. Может на самом деле деньги очень нужны? Ведь обычно такие вещи не продают, а хранят как память.
У Пети и Аделии есть шанс )
Ну когда iPhone 17 pro max в распоряжении для чего им еще флип от самсунга? Мах на него чтоли устанавливать?)))
Гуменник заработал 11,5 млн рублей призовых в сезоне-2025/26, Петросян – 4,27 млн
8 апреля, 16:49
Карина Акопова: «Рады, что у нас получилось перейти в другую страну. Безумно благодарны России»
28 марта, 13:00
⛸️ Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и
26 марта, 21:03
Чикмарева рассказала, что ее били тренеры: «Было дело. Но не в парном»
вчера, 19:11
Чикмарева о травме, из-за которой они с Янченковым пропустили сезон-2024/25: «Матвей проехался мне по колену лезвием. Крови было достаточно»
вчера, 18:46
Александра Трусова: «С появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно»
вчера, 17:48Фото
Бывшая фигуристка, обвинившая Соренсена в изнасиловании, раскрыла свою личность
вчера, 17:12
Роднина о Малинине: «То, что он русский, никак не влияет на его умения»
вчера, 15:07
Илья Авербух: «Удивлен, что про Тарасову до сих пор нет фильма. У меня самого были мысли снять фильм про нее, но у меня нет таких больших возможностей»
вчера, 14:58
Трусова о том, почему не хочет ехать в Корею: «Боюсь, что мы вернемся с собачкой. И дай бог, если с одной»
вчера, 14:46Видео
В Ленинградской области возбудили дело о развратных действиях тренера Лоскутова в отношении несовершеннолетнего фигуриста
вчера, 14:16
Мария Захарова: «Могу провести в торговом центре хоть целый день. Зайти утром и выйти уже под закрытие. Для меня это работает как терапия»
вчера, 13:34
Мария Захарова: «На льду не люблю перчатки и длинные юбки — мне в них неудобно прыгать. Комбинезоны — просто не мое, так сложилось»
вчера, 13:24
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
