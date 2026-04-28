Двоеглазова об изменениях в правилах: «Возможно, начинается какая-то новая эра фигурного катания. Посмотрим, к чему все это приведет»

Двоеглазова о новых правилах в фигурном катании: возможно, начинается новая эра.

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась об изменении правил в фигурном катании.

31 марта были опубликованы требования к элементам программ одиночников на сезон-2026/27. В произвольной программе количество прыжковых элементов сократилось с 7 до 6: осталось четыре сольных прыжка и два каскада.

«Уже ознакомилась с теми правилами, которые стали известны недавно. Естественно, ближе к началу нового сезона еще раз все будут более серьезно в них углубляться. Мне кажется, происходит что-то новое и, возможно, даже начинается какая-то новая эра фигурного катания. Посмотрим, к чему это все приведет.

Но вот без шестиминутных разминок будет трудновато – если говорить об этой идее. Понятно, что все будут все равно в одинаковых условиях, но для меня это уже станет больше похоже на какое-то шоу. Именно там обычно нет никаких разминок, такая ассоциация сразу приходит на ум.

Все мы, спортсмены и зрители, увидим нечто новое. Те же хореовращения, еще какие-то новые правила. Что ж, будем учить их и подстраиваться. Думаю, следующий сезон будет интересным», – сказала Двоеглазова.

