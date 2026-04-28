  • Двоеглазова об изменениях в правилах: «Возможно, начинается какая-то новая эра фигурного катания. Посмотрим, к чему все это приведет»
Двоеглазова об изменениях в правилах: «Возможно, начинается какая-то новая эра фигурного катания. Посмотрим, к чему все это приведет»

31 марта были опубликованы требования к элементам программ одиночников на сезон-2026/27. В произвольной программе количество прыжковых элементов сократилось с 7 до 6: осталось четыре сольных прыжка и два каскада. 

«Уже ознакомилась с теми правилами, которые стали известны недавно. Естественно, ближе к началу нового сезона еще раз все будут более серьезно в них углубляться. Мне кажется, происходит что-то новое и, возможно, даже начинается какая-то новая эра фигурного катания. Посмотрим, к чему это все приведет.

Но вот без шестиминутных разминок будет трудновато – если говорить об этой идее. Понятно, что все будут все равно в одинаковых условиях, но для меня это уже станет больше похоже на какое-то шоу. Именно там обычно нет никаких разминок, такая ассоциация сразу приходит на ум.

Все мы, спортсмены и зрители, увидим нечто новое. Те же хореовращения, еще какие-то новые правила. Что ж, будем учить их и подстраиваться. Думаю, следующий сезон будет интересным», – сказала Двоеглазова. 

Идея с отменой разминок плохая. Фигуристам нужно размяться перед прокатом именно на льду.
А что разминки уже отменили официально ? Я думал только прыжки . если так то для меня это прямо трагедия , для меня разминка всегда была как важная часть особенно пп особенно последняя , вы смотрите ощущения когда вглядываешься в спортсменов в тренеров пытаешься что-то считать с их эмоций , следишь за прыжком и напряжение прямо оттуда передаётся неужели я один такой ).
Особенно на стадионе было невероятно интересно следить за разминкой. Очень жаль, что их отменяют
Да и у телевизора крупный план брал тренеров в моменте самих фигуристов и напряжение оно передавалось так сильно такая мощная энергетика особенно в пп в последней разминке когда борьба за медали . не понимаю какая мотивировка у этого изменения такое ощущение что ISU назначило менеджеров далёких от ФК и даже не зрителей этого вида спорта для улучшения коммерции и не знаю зачем рекламу что ли хотят гонять ?
Без 6- минутной разминки фигуристы быстро "остынут," что чревато травмами вовремя выступления, к сожалению.
Новой эры полагаю не будет, будет отброшен самый легкий каскад/секвенция, зато максимально усложнят оставшиеся два каскада/секвенции так что общая потеря в баллах не более 10, а то и меньше. Разминки (если будет измение) будут но будут проходить не в поле зрителей.
да
но с отменой разминки сто процентов фигуристы будут недовольные им надо выдать норм прокат а по итогу они спотыкаются или разминаются им так будет намного легче.
да нет никакой новой эры, два каскада уже было в эпоху 6.0, правда тогда можно было исполнять и 7, и 8 прыжковых элементов, североамериканцы как раз исполняли 8, а наши 7. 6 прыжковых элементов - это нечто новое, но есть возможности накрутить каскады секвенции зубодробительные, как, собсно, и было когда-то, когда Плющенко и Ягудин делали каскады 4-3-2, 4-3-3, Плющенко делал оба каскада с ультраси и пр. сейчас есть каскады 4-О-4, 4-3,5А, 4-3-3, так что в принципе есть где разгуляться
Ожидание, - "Ну вот сейчас буду прыгать тройные, кайфовать на льду и побеждать, даже в пары переходить не надо🥰". Реальность - что бы побеждать нужно будет прыгать каскад 4-3-3 во второй половине 😱
