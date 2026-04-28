Алиса Двоеглазова: «Пока не могу представить себя на Олимпийских играх, но очень верю в лучшее»

Двоеглазова: пока не могу представить себя на Олимпийских играх.

Фигуристка Алиса Двоеглазова оценила, как сложился сезон, а также заявила, что пока не может представить себя участницей Олимпиады.

В сезоне-2025/26 Двоеглазова завоевала серебро чемпионата России и стала победительницей финала Гран-при России.

«Считаю, что для меня сезон прошел очень хорошо. Очень рада, что все сложилось именно так. Знаю, что я еще не реализовала то, что планировала. Но если смотреть конкретно на результаты, то очень довольна.

После выхода во взрослый сезон чувствуется, что у меня появляются новые болельщики, это очень приятно. Конечно, и в соцсетях мои аккаунты тоже набирают обороты... Что также мотивирует продолжать кататься. Многие пишут приятные пожелания, комментарии, появляется мотивация кататься ради людей, это сильные эмоции.

Олимпийские игры, разумеется, я смотрела. Пока никак не могу себя там представить, но очень верю в лучшее», – сказала Двоеглазова.