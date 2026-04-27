19

Ирина Роднина: «Надеюсь, что в ISU поднимут вопрос возвращения не только юниоров, но и взрослых спортсменов»

Роднина: надеюсь, в ISU поднимут вопрос допуска всех российских фигуристов.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина надеется, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) обсудят допуск взрослых российских фигуристов.

Ранее РИА Новости сообщило, что совет ISU рассмотрит возвращение российских юниоров на заседании 9 июня. При этом отмечается, что вопроса допуска взрослых спортсменов в повестке нет.

«Мы видим, что во многих видах спорта эти вопросы решаются положительно. Не сразу и не везде: где-то допускают юниоров, где-то в нейтральном статусе, но процесс этот пошел.

Я надеюсь, что рассмотрят не только вопрос юниоров. Очень надеюсь, что поднимут вопрос возвращения взрослых спортсменов», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoISU
отстранение и возвращение России
logoИрина Роднина
logoсборная России
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поднимать этот вопрос должны мы в лице ФФККР, напрягать ISU, обращаться в САS. А 9 июня на заседании ISU рассмотрят только один вопрос по допуску на МС наших юниоров.
То она не интересуется российским фигурным катанием, то вдруг "надеется"... Не надеяться надо, а заставлять ФФККР подавать в САS на беспредел ISU с недопуском взрослых фигуристов России на международные соревнования, - а то сидит она в ГД и лишь на кнопки давит вместо конкретной работы по спорту, с которым всю жизнь была связана...
Ну по хорошему, выдающиеся спортсмены, известные всему миру ( а она без дураков выдающаяся), могли бы не только интервьюшечки раздавать , а конкретно впрягаться за россиян на уровне ИСУ. Где её прекрасно знают. Правда всё портит её депутатство, принадлежность к правящей верхушке. Медведева, помнится, перед той своей олимпиадой выступала перед ИСУ с пламенной речью, когда тоже были проблемы с допуском, но по другой причине.
Вся жизнь впереди, надейся и жди! Поумнее ничего Роднина не придумала!
Ответ Kira Smirnova
Вся жизнь впереди, надейся и жди! Поумнее ничего Роднина не придумала!
Надеяться никто не запрещает.. Хорошо бы,конечно,но как-то не очень верится в положительный результат.. А жаль...
Сама сидит и мечтает, чтоб не допустили. 100℅
Ответ Беглый*
Сама сидит и мечтает, чтоб не допустили. 100℅
Точно! За 4 года , если бы не бан, у нас столько Чемпионов было бы, баушку никто бы и не вспомнил!
"Надежды юношей питают"... Но в возрасте Родниной пора бы соображать, что под лежачий камень вода не течёт...
Был бы у Родниной хоть какой-нибудь авторитет в той же ИСУ, может и прислушались бы к ней, так нет, одни понты и пустые слова раскидывает, сидя в Госдуме безвылазно. Никакой пользы для фигурного катания от неё
надеюсь? надеяться можем мы, простые смертные, а она деятельница федерации и депутат - она должна работать над этим
Ответ AAPolyansky
надеюсь? надеяться можем мы, простые смертные, а она деятельница федерации и депутат - она должна работать над этим
Следующий ответ от Родниной будет в духе:- Я здесь не для того, что бы соответствовать вашим ожиданиям =))
Ахах, а тебе то какая разница 😅🤭🤣
Если женщина в Калифорнии и в Москве была остановлена за нетрезвое вождение -это случайное совпадение, или она всегда пьяная?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
