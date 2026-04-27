Ирина Роднина: «Надеюсь, что в ISU поднимут вопрос возвращения не только юниоров, но и взрослых спортсменов»

Роднина: надеюсь, в ISU поднимут вопрос допуска всех российских фигуристов.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина надеется, что в Международном союзе конькобежцев (ISU ) обсудят допуск взрослых российских фигуристов.

Ранее РИА Новости сообщило, что совет ISU рассмотрит возвращение российских юниоров на заседании 9 июня. При этом отмечается, что вопроса допуска взрослых спортсменов в повестке нет.

«Мы видим, что во многих видах спорта эти вопросы решаются положительно. Не сразу и не везде: где-то допускают юниоров, где-то в нейтральном статусе, но процесс этот пошел.

Я надеюсь, что рассмотрят не только вопрос юниоров. Очень надеюсь, что поднимут вопрос возвращения взрослых спортсменов», – сказала Роднина.