133

Трусова об Олимпиаде-2022: «Решила, что если не сделаю пятый четверной, никогда не прощу себе этого»

Трусова рассказала, о чем думала перед пятым квадом на Олимпиаде.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала о мыслях перед пятым четверным прыжком в произвольной программе на Играх.

«На Олимпиаде мелькнула такая идея в моей голове перед последним четверным: что вот четыре я сделала, и, возможно, этого достаточно. А если я пойду сейчас в пятый и не сделаю, то это может мне стоить первого места.

Но и пяти недостаточно. Так что слава богу, что я решила, что никогда не прощу себе этого, и прыгнула пятый четверной прыжок», – сказала фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
logoженское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoОлимпиада-2022
logoсборная России
133 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главная проблема не в количестве квадов, а в чистоте. Во всех интервью после Пекина Саша упорно игнорирует тот факт, что она довольно сильно нагрязнила в первой половине, отдав порядка семи баллов на тулупе, приземленном в степ, и простейшем каскаде дупель-тулуп в тройки. Решение прыгать последний квад в итоге оказалось верным, так как чистый тройной лутц принес бы ей меньше баллов, чем недогруженный на четверть четверной. Но вот эти причитания в духе "но и пяти недостаточно" - ну потому что не было пяти по факту, было три плюс два, исполненных на минус, да еще косяк на тройном- а это большая разница, которую Саша отказывается замечать.
Ответ EmperorNazer
Главная проблема не в количестве квадов, а в чистоте. Во всех интервью после Пекина Саша упорно игнорирует тот факт, что она довольно сильно нагрязнила в первой половине, отдав порядка семи баллов на тулупе, приземленном в степ, и простейшем каскаде дупель-тулуп в тройки. Решение прыгать последний квад в итоге оказалось верным, так как чистый тройной лутц принес бы ей меньше баллов, чем недогруженный на четверть четверной. Но вот эти причитания в духе "но и пяти недостаточно" - ну потому что не было пяти по факту, было три плюс два, исполненных на минус, да еще косяк на тройном- а это большая разница, которую Саша отказывается замечать.
И падение в короткой!
Ответ EmperorNazer
Главная проблема не в количестве квадов, а в чистоте. Во всех интервью после Пекина Саша упорно игнорирует тот факт, что она довольно сильно нагрязнила в первой половине, отдав порядка семи баллов на тулупе, приземленном в степ, и простейшем каскаде дупель-тулуп в тройки. Решение прыгать последний квад в итоге оказалось верным, так как чистый тройной лутц принес бы ей меньше баллов, чем недогруженный на четверть четверной. Но вот эти причитания в духе "но и пяти недостаточно" - ну потому что не было пяти по факту, было три плюс два, исполненных на минус, да еще косяк на тройном- а это большая разница, которую Саша отказывается замечать.
Разумеется! Проката на уровне медалей, в мужской одиночке, недостаточно.

Господи, люди до сих пор не понимают, о чем они говорят. 5 четверных, без единого даунгрейда, с двумя лутцами во второй половине.
Сколько можно это перетирать? Себя убеждать? Что если бы ..., было бы золото. Всё было сделано грязновато. Если не сказать больше. Из 5 прыжков чисто были исполнены 3 (без особой компонентности), на четверном тулупе был степ-аут, на лутце - недокрут в четверть. Так что ... не надо наводить тень на плетень и упорно повторять, что было сделано 5 квадов. Была попытка их сделать. Безумству храбрых ...
Ответ orlitza
Сколько можно это перетирать? Себя убеждать? Что если бы ..., было бы золото. Всё было сделано грязновато. Если не сказать больше. Из 5 прыжков чисто были исполнены 3 (без особой компонентности), на четверном тулупе был степ-аут, на лутце - недокрут в четверть. Так что ... не надо наводить тень на плетень и упорно повторять, что было сделано 5 квадов. Была попытка их сделать. Безумству храбрых ...
Вот в этом вся Трусова. Пиар, пустой пиар.
Спасибо китайцам что вообще провели эту олимпиаду.
Ведь олимпийские игры проводят не только для спортсменов, но и для граждан принимающей олимпиаду страны и для туристов.
Как обидно должно было быть китайцам, когда в твоей стране олимпиада, а ты не можешь ни одно соревнование посетить.
Молодцы они, что в ущерб себе, все-таки не только провели олимпиаду, но и организовали все на высшем уровне безопасности
Отложи они эту олимпиаду, как отложили летнюю олимпиаду в Японии, никуда бы наша сборная не поехала
Саша сделала на ОИ то, чего сам Малинин не смог на своих ОИ)
Ответ Sincere
Саша сделала на ОИ то, чего сам Малинин не смог на своих ОИ)
ну да. Малинин все же не истерил на весь мир. Трусова же прославила себя как неадекватная истеричка
Ответ Татьяна Васильева
ну да. Малинин все же не истерил на весь мир. Трусова же прославила себя как неадекватная истеричка
Она и есть неадекватная ужасно закомплексованная истеричка. Может, разве что сейчас, с материнством, какие-то моменты выровнялись, стала менее дерганой штоле. Видимо, успокоилась, потому что знает, что Игнатов теперь навсегда связан с ней ребенком
Надо же, какое самомнение к Трусовой. Откуда такая самоуверенность, если она всю карьеру проигрывала Щербаковой, Валиевой и Косторной? Откуда она могла знать, что Камила допустит ошибки? А Аню видимо вообще за конкурентку не считала?
Ответ Jessi
Надо же, какое самомнение к Трусовой. Откуда такая самоуверенность, если она всю карьеру проигрывала Щербаковой, Валиевой и Косторной? Откуда она могла знать, что Камила допустит ошибки? А Аню видимо вообще за конкурентку не считала?
Справедливости ради я пятью сделанными черверными на одном старте до ОИ Саша с Аней не встречались. Как и с Валиевой
Ответ Каролина!
Справедливости ради я пятью сделанными черверными на одном старте до ОИ Саша с Аней не встречались. Как и с Валиевой
Это не мешало Саше сесть и нормально проанализировать базовую стоимость своей программы и программ соперниц, а не сводить все просто к количеству квадов. Это какой-то дилетантский подход. Математика ведь там очень простая. Сашина программа по базе была на 16 баллов дороже Аниной, из которых с учетом отставания в КП оставалось 10. Далее учитываем разрыв в компонентах в пользу Ани и получается, что Саша имела пространство для ошибок в размере около шести баллов. И в этот диапазон она попросту не уложилась, так как на первом же тулупе в степ потеряла порядка пяти, а далее последовало еще два элемента на минус.
Щербакова (лучший результат на ОИ)
SP - 42,87+37,33=80,2
PS - 100.49+75,26=175,75
Итого: 255,95
Трусова (лучший результат на ОИ)
SP - 40,12+35,48=75,6
PS – 106,16+70,97=177,13
Итого: 251,73
И для сравнения Косторная без четверных (лучший результат на ФГП)
SP – 49,48+35.97=85,45
PS – 88,87+73,27=162,14
Итого: 247,59

У Трусовой были грязные прокаты и ей еще много дали за них. В короткой с падением она получает за компоненты также как и Косторная, которая идеально исполнила свою программу.
Ответ Вертухай98
Щербакова (лучший результат на ОИ) SP - 42,87+37,33=80,2 PS - 100.49+75,26=175,75 Итого: 255,95 Трусова (лучший результат на ОИ) SP - 40,12+35,48=75,6 PS – 106,16+70,97=177,13 Итого: 251,73 И для сравнения Косторная без четверных (лучший результат на ФГП) SP – 49,48+35.97=85,45 PS – 88,87+73,27=162,14 Итого: 247,59 У Трусовой были грязные прокаты и ей еще много дали за них. В короткой с падением она получает за компоненты также как и Косторная, которая идеально исполнила свою программу.
В дополнение к вашему комментарию: Трусову с падением в короткой поставили выше чистой Вакабы Хигучи, которая свой триксель исполнила. Это к вопросу о грибах, которых у Трусовой никогда не было, как говорят трусоботы)
Ответ Вертухай98
Щербакова (лучший результат на ОИ) SP - 42,87+37,33=80,2 PS - 100.49+75,26=175,75 Итого: 255,95 Трусова (лучший результат на ОИ) SP - 40,12+35,48=75,6 PS – 106,16+70,97=177,13 Итого: 251,73 И для сравнения Косторная без четверных (лучший результат на ФГП) SP – 49,48+35.97=85,45 PS – 88,87+73,27=162,14 Итого: 247,59 У Трусовой были грязные прокаты и ей еще много дали за них. В короткой с падением она получает за компоненты также как и Косторная, которая идеально исполнила свою программу.
Что такое PS?
Жаль, конечно, что из 5 квадов только 1,5 получились чисто, но шурики всë равно, не взирая ни на что, получили право делать пальцами козу и рассказывать про пятиквадку. Впервые в истории, первопроходица, гинесс, гравитация и всë такое... Факты в наше время перекричать очень просто
Ответ Беглый*
Жаль, конечно, что из 5 квадов только 1,5 получились чисто, но шурики всë равно, не взирая ни на что, получили право делать пальцами козу и рассказывать про пятиквадку. Впервые в истории, первопроходица, гинесс, гравитация и всë такое... Факты в наше время перекричать очень просто
Совсем не просто перекричать факты, уже пятый год тужишься.
После проката Щербаковой и до выставления оценок ей, улыбка Саши до ушей в кик, она была уверена на 110%, что Аня ее не обойдет, как выставили оценки - земля ушла из под ног, было 15 минут счастья у нее на ОИ, а дальше были сопли и слезы.
Ответ Виктор Воробьев
После проката Щербаковой и до выставления оценок ей, улыбка Саши до ушей в кик, она была уверена на 110%, что Аня ее не обойдет, как выставили оценки - земля ушла из под ног, было 15 минут счастья у нее на ОИ, а дальше были сопли и слезы.
Комментарий скрыт
Ответ Шубина
Комментарий скрыт
Ох уж эти шурики-фантазёры... Где ж все те миллионеры, сделавшие ставки на Щербакову?!!
Всадник без головы, за всю её карьеру ни одного золота во взрослых потому что никого не слушала и кто ей теперь доктор? 😏
Ответ Westmoreland
Всадник без головы, за всю её карьеру ни одного золота во взрослых потому что никого не слушала и кто ей теперь доктор? 😏
А как это имеет отношение к новости? Если бы она вместо пятого квада сделала тройной, было бы даже поменьше баллов, все б кричали, что надо было на пять идти
Ответ Westmoreland
Всадник без головы, за всю её карьеру ни одного золота во взрослых потому что никого не слушала и кто ей теперь доктор? 😏
По факту золото чемпионата России есть и выступала она в эру ТЩК, когда конкуренция была запредельная. Потом появилась Валиева и конкуренция стала еще мощнее. Это не умаляет никак того факта, что Саша отличная спортсменка. Скучаю по тем временам. Сейчас как-то не так и не то) при всем уважении к ныне соревнующимся
Как сказала ее тренер Тутберидзе « Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения». . Лучше никто не скажет .
Ответ Lapo Elkann
Как сказала ее тренер Тутберидзе « Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения». . Лучше никто не скажет .
А дикие позорные вопли на весь мир тоже заслуживают уважения, Этери Георгиевна?
Ответ Татьяна Васильева
А дикие позорные вопли на весь мир тоже заслуживают уважения, Этери Георгиевна?
Вы когда уже успокоитесь?
У кого есть дети и внуки, те пониимают Александру.... включая Тутберидзе
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем