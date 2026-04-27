Трусова об Олимпиаде-2022: «Решила, что если не сделаю пятый четверной, никогда не прощу себе этого»

Трусова рассказала, о чем думала перед пятым квадом на Олимпиаде.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала о мыслях перед пятым четверным прыжком в произвольной программе на Играх.

«На Олимпиаде мелькнула такая идея в моей голове перед последним четверным: что вот четыре я сделала, и, возможно, этого достаточно. А если я пойду сейчас в пятый и не сделаю, то это может мне стоить первого места.

Но и пяти недостаточно. Так что слава богу, что я решила, что никогда не прощу себе этого, и прыгнула пятый четверной прыжок», – сказала фигуристка.

