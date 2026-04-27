Трусова об Олимпиаде-2022: «Решила, что если не сделаю пятый четверной, никогда не прощу себе этого»
Трусова рассказала, о чем думала перед пятым квадом на Олимпиаде.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала о мыслях перед пятым четверным прыжком в произвольной программе на Играх.
«На Олимпиаде мелькнула такая идея в моей голове перед последним четверным: что вот четыре я сделала, и, возможно, этого достаточно. А если я пойду сейчас в пятый и не сделаю, то это может мне стоить первого места.
Но и пяти недостаточно. Так что слава богу, что я решила, что никогда не прощу себе этого, и прыгнула пятый четверной прыжок», – сказала фигуристка.
Как там Трусова через 3 месяца после камбэка? Кажется, она фаворит нового сезона
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Александры Трусовой
Господи, люди до сих пор не понимают, о чем они говорят. 5 четверных, без единого даунгрейда, с двумя лутцами во второй половине.
Ведь олимпийские игры проводят не только для спортсменов, но и для граждан принимающей олимпиаду страны и для туристов.
Как обидно должно было быть китайцам, когда в твоей стране олимпиада, а ты не можешь ни одно соревнование посетить.
Молодцы они, что в ущерб себе, все-таки не только провели олимпиаду, но и организовали все на высшем уровне безопасности
Отложи они эту олимпиаду, как отложили летнюю олимпиаду в Японии, никуда бы наша сборная не поехала
SP - 42,87+37,33=80,2
PS - 100.49+75,26=175,75
Итого: 255,95
Трусова (лучший результат на ОИ)
SP - 40,12+35,48=75,6
PS – 106,16+70,97=177,13
Итого: 251,73
И для сравнения Косторная без четверных (лучший результат на ФГП)
SP – 49,48+35.97=85,45
PS – 88,87+73,27=162,14
Итого: 247,59
У Трусовой были грязные прокаты и ей еще много дали за них. В короткой с падением она получает за компоненты также как и Косторная, которая идеально исполнила свою программу.
У кого есть дети и внуки, те пониимают Александру.... включая Тутберидзе