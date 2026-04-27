Двукратная чемпионка СССР в парном катании Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет

Двукратная чемпионка СССР в парном катании Майя Беленькая умерла на 95-м году жизни, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
Беленькая выиграла два чемпионата СССР в паре с Игорем Москвиным (1952, 1953). В 1956 году Беленькая и Москвин, а также пара Лидия Герасимова – Юрий Киселев, стали первыми советскими фигуристами, принявшими участие в чемпионате Европы.
После завершения спортивной карьеры Беленькая работала тренером. Среди ее учеников заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, серебряные призеры Олимпиады-1972 в парах Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А если серьезно, то молодец. Длинную жизнь после ФК-пенсии прожила.
Светлая память, хотя её и не знаю. Просто ФК и 94 года - это антонимы.
Всем фигуристам желаю долголетия!
Вот так, уходит известная фигуристка, а, сказать нечего. И, время ушло и не раскручивалась в СМИ.
Помню как тихо ушла в апреле 2019 великая Ирина Бржевская, так даже в прессе почти никакой информации не было. В том же месяце умерла какая-то затрапезная певичка (правда, в более молодом возрасте), в данную секунду не вспомню как ее зовут, так орали-кричали из каждой трубы.
Не слышала такой фамилии, но Википедию пока никто не отменял. И это хорошо.
Красивая была фигуристка.
Любила свой вид спорта, всю жизнь отдала ФК.
Во-первых не Качалова, а Началова, видимо вы о ней. Во-вторых «носились» с ней, потому что умерла молодая, красивая женщина в расцвете лет и у неё были свои поклонники. Если бы она не представляла ни для кого интереса, никто бы и не писал. Если вам она не нравилась, это не значит, что нужно походя пнуть в трагедию другой семьи. Я не поклонница Юлии, но она у многих вызывала добрые чувства, поклонники переживали о случившемся. Странно, зачем я вам объясняю элементарные приличия. Зачем вы её вообще приплели к человеку из другой сферы и прожившему очень длинную и, надеюсь, прекрасную жизнь. Светлая память обеим.
Ну уж а то, что вы закрыли доступ к ответу, ещё и глупо с вашей стороны, Ида Минкус-Чабакова.