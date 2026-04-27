Двукратная чемпионка СССР в парном катании Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет

Двукратная чемпионка СССР в парном катании Майя Беленькая умерла на 95-м году жизни, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Беленькая выиграла два чемпионата СССР в паре с Игорем Москвиным (1952, 1953). В 1956 году Беленькая и Москвин, а также пара Лидия Герасимова – Юрий Киселев, стали первыми советскими фигуристами, принявшими участие в чемпионате Европы.

После завершения спортивной карьеры Беленькая работала тренером. Среди ее учеников заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, серебряные призеры Олимпиады-1972 в парах Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.