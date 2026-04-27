Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Больше не могу тебя называть братом»

Александр Плющенко (Гном Гномыч) ответил старшему брату Егору Ермаку за слова об отце.

Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»

«А почему ты не рассказал, что тебе моя мама Яна (Рудковская) подарила последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе? Ты разбил свой телефон, но моя мама тебе подарила и компьютер, и телефон. Помнишь такое? Конечно, помнишь. А почему ты это не рассказал? Рассказал только самое говно.

Мы с моим братом (Арсением) зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Мы знаем цену деньгам. А мои старшие братья, Коля и Андрей Батурины, выучились: у одного красный диплом, у другого – синий. Они – магистры. Выучились и сами зарабатывают деньги. Никогда не просят и не клянчат. А ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги. Поэтому папа тебе уже не отвечал.

Была у нас ситуация, когда у меня был лед, и Егор пришел на тренировку. Он пришел, и я подумал: «О, наконец-то Егор пришел посмотреть, как я катаюсь!» Это было года два назад. А он пришел за тем, чтобы спросить у папы, можно ли покататься ему на папиных коллекционных старинных мотоциклах, на которых папа ему уже сказал, что нельзя кататься. На которых папа сам даже редко катается.

Егор подошел и спросил: «Пап, можно мне покататься?» Хотя папа ему уже ответил, что нельзя. То есть, понимаете, да, насколько человек немного подлый?

Мне просто даже интересно, почему ж ты клянчишь-то деньги у папы. Ты клянчишь в 19 лет или сколько там тебе… А ты сам-то не пробовал заработать? Тебя то выгоняли, то ты сам уходишь. Ты сам-то деньги не пробовал заработать?

А в спорте-то ты кем стал? Я в принципе чего-то уже добился – небольших вершин. Тебя отец устроил в футбольную команду «Зенит»! А ты то хоккей бросишь, то «Зенит» бросишь, то бокс бросишь. Кем ты стал, скажи, пожалуйста?

Я посмотрел твое интервью. Больше не могу тебя называть братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак! Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак», – сказал Александр Плющенко.