Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Больше не могу тебя называть братом»
Александр Плющенко (Гном Гномыч) ответил старшему брату Егору Ермаку за слова об отце.
«А почему ты не рассказал, что тебе моя мама Яна (Рудковская) подарила последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе? Ты разбил свой телефон, но моя мама тебе подарила и компьютер, и телефон. Помнишь такое? Конечно, помнишь. А почему ты это не рассказал? Рассказал только самое говно.
Мы с моим братом (Арсением) зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Мы знаем цену деньгам. А мои старшие братья, Коля и Андрей Батурины, выучились: у одного красный диплом, у другого – синий. Они – магистры. Выучились и сами зарабатывают деньги. Никогда не просят и не клянчат. А ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги. Поэтому папа тебе уже не отвечал.
Была у нас ситуация, когда у меня был лед, и Егор пришел на тренировку. Он пришел, и я подумал: «О, наконец-то Егор пришел посмотреть, как я катаюсь!» Это было года два назад. А он пришел за тем, чтобы спросить у папы, можно ли покататься ему на папиных коллекционных старинных мотоциклах, на которых папа ему уже сказал, что нельзя кататься. На которых папа сам даже редко катается.
Егор подошел и спросил: «Пап, можно мне покататься?» Хотя папа ему уже ответил, что нельзя. То есть, понимаете, да, насколько человек немного подлый?
Мне просто даже интересно, почему ж ты клянчишь-то деньги у папы. Ты клянчишь в 19 лет или сколько там тебе… А ты сам-то не пробовал заработать? Тебя то выгоняли, то ты сам уходишь. Ты сам-то деньги не пробовал заработать?
А в спорте-то ты кем стал? Я в принципе чего-то уже добился – небольших вершин. Тебя отец устроил в футбольную команду «Зенит»! А ты то хоккей бросишь, то «Зенит» бросишь, то бокс бросишь. Кем ты стал, скажи, пожалуйста?
Я посмотрел твое интервью. Больше не могу тебя называть братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак! Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак», – сказал Александр Плющенко.
Взрослые люди побоялись сами ответить, попросили ребёнка с листочка прочитать.
Хотя вкладывать в уста 12-летнему ребёнку слово на буку г. даже для поехавшей крутовато... Раньше вроде такого не было.
Просто позорище.
Абсолютное.
Были бы умнее, то просто промолчали, воевать с брошенным ребенком - верх цинизма и мерзости
Взрослый, который посвящает мелкого ребенка в запросы его старшего, который вообще даже от другой жены, просто дно. Это дела отца и сына, и решать их должен отец самостоятельно. Казалось бы дно, но с него постучал Гном Гномыч.
Ишь какой подлый, своими делами интересовался, а не рукоплескал мне за 27 место из 26 на соревнованиях!
Он без денег и шагу не сделает, за все требовал заплатить - за то что с матерью на камеру прошелся для инстаграм, за то что пошел на мероприятие, за любые съемки, за прыжки
Даже просто посидеть спокойно и улыбаться на камеру не хотел бесплатно
Яна так этим гордилась, что сын предприимчивый растет
И Мама Ира как то говорила, что ему за тренировки платят) чтобы он туда ходил
Вот такая там атмосфера в семье - За деньги да!