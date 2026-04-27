  • Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Больше не могу тебя называть братом»
Александр Плющенко ответил старшему брату за критику отца.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) ответил старшему брату Егору Ермаку за слова об отце.

Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»

«А почему ты не рассказал, что тебе моя мама Яна (Рудковская) подарила последний телефон и последний компьютер по твоей просьбе? Ты разбил свой телефон, но моя мама тебе подарила и компьютер, и телефон. Помнишь такое? Конечно, помнишь. А почему ты это не рассказал? Рассказал только самое говно.

Мы с моим братом (Арсением) зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Мы знаем цену деньгам. А мои старшие братья, Коля и Андрей Батурины, выучились: у одного красный диплом, у другого – синий. Они – магистры. Выучились и сами зарабатывают деньги. Никогда не просят и не клянчат. А ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги. Поэтому папа тебе уже не отвечал.

Была у нас ситуация, когда у меня был лед, и Егор пришел на тренировку. Он пришел, и я подумал: «О, наконец-то Егор пришел посмотреть, как я катаюсь!» Это было года два назад. А он пришел за тем, чтобы спросить у папы, можно ли покататься ему на папиных коллекционных старинных мотоциклах, на которых папа ему уже сказал, что нельзя кататься. На которых папа сам даже редко катается.

Егор подошел и спросил: «Пап, можно мне покататься?» Хотя папа ему уже ответил, что нельзя. То есть, понимаете, да, насколько человек немного подлый?

Мне просто даже интересно, почему ж ты клянчишь-то деньги у папы. Ты клянчишь в 19 лет или сколько там тебе… А ты сам-то не пробовал заработать? Тебя то выгоняли, то ты сам уходишь. Ты сам-то деньги не пробовал заработать?

А в спорте-то ты кем стал? Я в принципе чего-то уже добился – небольших вершин. Тебя отец устроил в футбольную команду «Зенит»! А ты то хоккей бросишь, то «Зенит» бросишь, то бокс бросишь. Кем ты стал, скажи, пожалуйста?

Я посмотрел твое интервью. Больше не могу тебя называть братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак! Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак», – сказал Александр Плющенко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
Какой позор, это семейство Плющенко.
Взрослые люди побоялись сами ответить, попросили ребёнка с листочка прочитать.
Ответ Viktoria dek
Они ответили руками Саньки. Стиль и мысли Рудковской.
Ответ Viktoria dek
Отборная рудковщина.
Семейство Плющенко - просто какое-то ожившие воплощение алчности. Их не интересует ничего кроме денег и они даже не понимаю, насколько это все отвратительно. Все измеряется количеством денег.
Ответ fada
Комментарий скрыт
Ответ fada
на самом деле, их семейку уже давно написал великий классик) Это вылитая чета Тенардье из отверженных. Их в своё время блестяще воплотили в жизнь Саша Барон Коэн и Хелена Бонем Картер. А Гномыч у них вместо Козетты 🤣🤣🤣🤣

Хотя вкладывать в уста 12-летнему ребёнку слово на буку г. даже для поехавшей крутовато... Раньше вроде такого не было.
Каждый раз кажется, что семейство Плющенко не могут пробить дно ещё сильнее, но они с особым старанием умудряются делать это снова и снова
Ответ Влад Безруков
Каждый раз кажется, что семейство Плющенко не могут пробить дно ещё сильнее, но они с особым старанием умудряются делать это снова и снова
Был бы Рудковский умным, а не каблуком, то высказался бы о том, что действительно не был хорошим отцом для Егора, что очень сожалее и хотел бы наладить отношения. Но вместо этого зачем то заставили гнома читать с листика на камеру речь в стиле " а помнишь тебе купили..." Одни упрёки, грязно и мерзко. Рудковские никак не поймут, что не все можно купить за деньги. Нельзя игнорировать сына и потом отмазаться айфоном. Сами себя опозорили.
Ответ Lilia Sadykova
Рудковский уже высказался недавно, что его первый брак и его плоды это ошибка. Так что даже не знаю, может, лучше бы они коллективно промолчали, сошли бы за приличных))
Плющенко-старшему не стыдно воевать со своим ребенком через детей и Яну?
Просто позорище.
Абсолютное.
Были бы умнее, то просто промолчали, воевать с брошенным ребенком - верх цинизма и мерзости
Ответ Франческо Тотти
При этом ещё стравливают детей друг другом. Кто любимый сын, а кто просто «ошибка молодости»! Нормальные люди просто смолчали бы и за кулисами все эти вопросы решали бы. Но Рудковская даже из этого делает пиар. Ни один нормальный человек после этого даже здороваться с ними не стал бы.
Ответ Франческо Тотти
Да такое через раз бывает, но чтоб на публику...
Рудковским веры нет. Тем более 100% текст писал и не гном этот, а мама Яна.
Ответ DosSantosAveiro
Жаль, что гномыч не написал так: Да я олимпиаду выиграю если только я один буду выступать
Ответ DosSantosAveiro
один оборот " 19 лет или сколько там тебе…" - чего стоит... брату старшему )))
> Мы с моим братом (Арсением) зарабатываем сами с четырех лет. Катаемся в шоу постоянно. Мы знаем цену деньгам. А мои старшие братья, Коля и Андрей Батурины, выучились: у одного красный диплом, у другого – синий. Они – магистры. Выучились и сами зарабатывают деньги. Никогда не просят и не клянчат. А ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Постоянно. Деньги, деньги, деньги. Поэтому папа тебе уже не отвечал.

Взрослый, который посвящает мелкого ребенка в запросы его старшего, который вообще даже от другой жены, просто дно. Это дела отца и сына, и решать их должен отец самостоятельно. Казалось бы дно, но с него постучал Гном Гномыч.
Ответ pavrinas
Причем Коля и Андрей Батурины никаким боком к Плющу не относятся😂
Ответ pavrinas
Так с самого начала образования этой, так называемой семьи, было понятно, что плющ это тряпка которую пользуют по сей день. Мерзопакостный чел.
Г-споди, какая же грязь. Ну какая грязь.:(
> Егор подошел и спросил: «Пап, можно мне покататься?» Хотя папа ему уже ответил, что нельзя. То есть, понимаете, да, насколько человек немного подлый?

Ишь какой подлый, своими делами интересовался, а не рукоплескал мне за 27 место из 26 на соревнованиях!
Ответ pavrinas
Не там лучше часть, то есть он пришел попросить папу, а не посмотреть, как я катаюсь
как то Яна снимала материал про свою семью, там ГГ еще мелкий был
Он без денег и шагу не сделает, за все требовал заплатить - за то что с матерью на камеру прошелся для инстаграм, за то что пошел на мероприятие, за любые съемки, за прыжки
Даже просто посидеть спокойно и улыбаться на камеру не хотел бесплатно
Яна так этим гордилась, что сын предприимчивый растет
И Мама Ира как то говорила, что ему за тренировки платят) чтобы он туда ходил
Вот такая там атмосфера в семье - За деньги да!
Ответ nina1212
У этого семейства всë измеряется деньгами, этому и детей с малых лет учат
Ответ nina1212
Ну не за горами время, когда он пошлет маму и папу забрав все переведенные на него миллионы
У 19-летнего пацана со злостью спрашивают, кем он стал. Хм. Я в свои 19 плевал в потолок студенческой общаги и даже не задумывался о таких серьезных категориях.
Ответ travis76
"вот я - Гном Гномыч! А чего добился ты?" ©
Ответ travis76
Ну так гном то уже на три квартиры на патриках накатал вообще-то 😌💅
Яна Рудковская: «Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен»
25 апреля, 13:45
Плющенко проводит сборы в Азербайджане. На них присутствует Жилина
25 апреля, 09:01
«Хотелось бы, чтобы Плющенко понимал, как мне было #####». Ковтун и его боль по Сочи-2014
24 апреля, 14:05
Малинин о давлении медиа на Олимпиаде-2026: «Меня пытались выставить главной надеждой на золото. Это было неправильно»
53 минуты назад
Календарь соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/27: юниорский Гран-при стартует в Китае в августе, взрослый Гран-при – в октябре во Франции
сегодня, 06:06
Короткая программа Ами Накаи поставлена в стиле танго
вчера, 19:15
Распалась спортивная пара Зои Ковязиной и Артемия Мохова (РИА Новости)
вчера, 19:00
Мама Гуменника об уходе от Мишина: «Были спортсмены, которым он уделял основное внимание. Нельзя прийти и сказать: «Отодвиньте Туктамышеву и занимайтесь с Петей»
вчера, 18:37
Отец Гуменника: «Если хочешь, чтобы ребенок был верующим, нужно не заставлять, а прививать. Объяснять, как устроен мир»
вчера, 17:39
Александра Трусова: «Раньше хотела попробовать сальто. Но мне рассказали страшную историю про человека, который приземлился на голову, и я решила, что не буду»
вчера, 17:11
Александра Трусова: «Фигурное катание становится легче, и большее количество людей могут достичь результатов, по сути, не обладая уникальными качествами»
вчера, 16:57
Александра Трусова: «Я считаю, что надо понимать, о чем ты катаешь. А не просто тебе сказали сделать брови домиком и открыть рот»
вчера, 16:47
Александра Трусова: «Один из немногих стартов, когда я получала удовольствие, это короткая на Олимпиаде»
вчера, 16:40
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
вчера, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
