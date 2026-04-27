Макар Игнатов: «Планы на межсезонье – отдохнуть. В направлении постановок пока не думал»
Игнатов: в направлении постановок пока не думал.
Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о планах на межсезонье.
Сейчас Игнатов с супругой Александрой (Трусовой) выступает в туре команды Этери Туберидзе.
– Есть ли планы на межсезонье?
– Отдохнуть. Конкретный отдых нужен.
– Куда отправитесь в отпуск?
– На Мальдивы хотим, дней на 10.
– Постановка программ начнется уже после отпуска?
– Посмотрим, честно говоря, пока не думал в этом направлении, – сказал Игнатов.
Также фигурист объяснил, почему сын Михаил не присутствовал на шоу с родителями.
«Он остался дома. Все-таки тяжеловато, когда много перелетов, в первую очередь ему. Поэтому на Казань с Питером решили дать ему отдохнуть», – сказал Игнатов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жена пока не разрешила думать
Жена пока не разрешила думать
Ну отдых-то на деньги жены, так что все справедливо)
Ну отдых-то на деньги жены, так что все справедливо)
Думаете, что Макар на отдых не заработал? А в туре Тутберидзе он задаром катается и прыгает?
У Миши тоже отпуск.
У Миши тоже отпуск.
Заработал уже себе на памперсы, как реквизит на льду))
А по другим городам они его возили? Повезло Игнатовым. Малыш железобетонный, если все это выдерживает.
А по другим городам они его возили? Повезло Игнатовым. Малыш железобетонный, если все это выдерживает.
Комментарий скрыт
А по другим городам они его возили? Повезло Игнатовым. Малыш железобетонный, если все это выдерживает.
Судя по видео, Миша активный и это он ещё не пошёл и говорить не начал.
Что-то мне подсказывает, что Макар может и не ставить проги на новый сезон. В его возрасте продолжать карьеру, когда ты стал 11 на ЧР и первый раз за долгие годы не в топе - это надо быть прям фанатом. А так, Сашу поддержит, за Мишей присмотрит, пока мама на тренировках, шоу от него никуда не уйдут, опять же.
Что-то мне подсказывает, что Макар может и не ставить проги на новый сезон. В его возрасте продолжать карьеру, когда ты стал 11 на ЧР и первый раз за долгие годы не в топе - это надо быть прям фанатом. А так, Сашу поддержит, за Мишей присмотрит, пока мама на тренировках, шоу от него никуда не уйдут, опять же.
Я все же надеюсь,что продолжит соревноваться.сейчас,возможно,просто устал ..Перезагрузится и еще порадует нас своими выступлениями.Красивый молодой мужчина,4-е при нем,даже если и не все получается-приятно на него смотреть.
Я все же надеюсь,что продолжит соревноваться.сейчас,возможно,просто устал ..Перезагрузится и еще порадует нас своими выступлениями.Красивый молодой мужчина,4-е при нем,даже если и не все получается-приятно на него смотреть.
Да я тоже буду рада) мне симпатичен Макар:) Просто если он решит закончить, я пойму.
Странно, что не привезли внука к бабушке с дедушкой, которые живут в Петербурге. Можно было не тащить ребенка в далекие города и приехать порадовать родственников со стороны Макара. Но молодым, конечно, виднее.
Странно, что не привезли внука к бабушке с дедушкой, которые живут в Петербурге. Можно было не тащить ребенка в далекие города и приехать порадовать родственников со стороны Макара. Но молодым, конечно, виднее.
Может быть виднее как раз не молодым, а тем самым родственникам, которых по вашему мнению непременно должны были осчастливить?
Странно, что не привезли внука к бабушке с дедушкой, которые живут в Петербурге. Можно было не тащить ребенка в далекие города и приехать порадовать родственников со стороны Макара. Но молодым, конечно, виднее.
Возможно, что родственники работающие люди
Мама, пап, я - спортивна семья! Молодцы Игнатовы-Трусовы, приятно на них смотреть.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем