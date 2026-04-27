Макар Игнатов: «Планы на межсезонье – отдохнуть. В направлении постановок пока не думал»

Игнатов: в направлении постановок пока не думал.

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о планах на межсезонье.

Сейчас Игнатов с супругой Александрой (Трусовой) выступает в туре команды Этери Туберидзе.

– Есть ли планы на межсезонье?

– Отдохнуть. Конкретный отдых нужен.

– Куда отправитесь в отпуск?

– На Мальдивы хотим, дней на 10.

– Постановка программ начнется уже после отпуска?

– Посмотрим, честно говоря, пока не думал в этом направлении, – сказал Игнатов.

Также фигурист объяснил , почему сын Михаил не присутствовал на шоу с родителями.

«Он остался дома. Все-таки тяжеловато, когда много перелетов, в первую очередь ему. Поэтому на Казань с Питером решили дать ему отдохнуть», – сказал Игнатов.