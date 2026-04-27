Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»
Российский фигурист Дмитрий Козловский назвал фигуристов, которых считает лучшими в прошедшем сезоне.
«Я бы назвал две фамилии – все равно выделил бы Илью Малинина и еще Гийома Сизерона.
Потому что в танцах на льду с первого совместного сезона выиграть все основные турниры, стать первым в истории партнером, который стал олимпийским чемпионом с разными партнершами – это правда невероятно», — сказал Козловский.
Малинин в сезоне-2025/26 победил в финале Гран-при, выиграл чемпионат мира и взял золото Олимпиады в команде. В личном турнире занял восьмое место.
Сизерон в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри победил на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Илья не просто олимпиаду завалил, он подошёл к главному старту неподготовленным, с хорошим перевесом.
Первые семь квадов в чистейшей программе.
А вот зачем вы со своего дивана это обесцениваете, непонятно. Еще указывая действующему топовому фигуристу, как ему фигурное катание оценивать. Смешно.
Особенно судейство на чм - портал в ад для мо.
На межнаре смотрю только мо и танцы, потому что там лидер реально сильнее наших спортсменов, хотя многие наши парни навязали бы борьбу за медали и даже за золото. Но про титулы Ильи и ФБС не скажешь что это титулы с припиской "в отсутствии", как можно смело говорить про золотых медалистов в жо и парном.
Илья и ФБС это лидеры 100%
Пишут, что Дима не назвал Петра. Но я думаю, он имел в виду спортсменов с международки.
А у нас в ру фк Петя конечно в этот сезоне показал фантастическую сложность и стабильность