35

Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»

Козловский назвал Сизерона и Малинина лучшими фигуристами сезона.

Российский фигурист Дмитрий Козловский назвал фигуристов, которых считает лучшими в прошедшем сезоне. 

«Я бы назвал две фамилии – все равно выделил бы Илью Малинина и еще Гийома Сизерона.

Потому что в танцах на льду с первого совместного сезона выиграть все основные турниры, стать первым в истории партнером, который стал олимпийским чемпионом с разными партнершами – это правда невероятно», — сказал Козловский

Малинин в сезоне-2025/26 победил в финале Гран-при, выиграл чемпионат мира и взял золото Олимпиады в команде. В личном турнире занял восьмое место.

Сизерон в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри победил на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoГийом Сизерон
logoДмитрий Козловский
logoсборная Франции
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoсборная США
logoсборная России
пары
logoИлья Малинин
logoмужское катание
танцы на льду
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А я влюбилась в Сизерона в этом сезоне. Раньше вообще танцы не смотрела, а ФБС показали мне душу танца на льду.
Ответ Маргарита В Сафронова
А я влюбилась в Сизерона в этом сезоне. Раньше вообще танцы не смотрела, а ФБС показали мне душу танца на льду.
Ну вот и я! Смотрела фигурное всегда, но танцы так, фоном! А теперь оторваться не могу!
А я бы выделила Петра. То, что он показывал в сезоне, я даже ещё не осмыслила как следует. Просто пересматриваю прокаты Пети, включая показательные номера и на шоу. Хорош необыкновенно. Даже не ожидала.
Дмитрий, зачем выделять Малинина?

Илья не просто олимпиаду завалил, он подошёл к главному старту неподготовленным, с хорошим перевесом.
Ответ Юра Плисецкий
Дмитрий, зачем выделять Малинина? Илья не просто олимпиаду завалил, он подошёл к главному старту неподготовленным, с хорошим перевесом.
Затем, что Илья установил исторический рекорд в ПП и в технике.
Первые семь квадов в чистейшей программе.

А вот зачем вы со своего дивана это обесцениваете, непонятно. Еще указывая действующему топовому фигуристу, как ему фигурное катание оценивать. Смешно.
Ответ Tucha23pixei
Затем, что Илья установил исторический рекорд в ПП и в технике. Первые семь квадов в чистейшей программе. А вот зачем вы со своего дивана это обесцениваете, непонятно. Еще указывая действующему топовому фигуристу, как ему фигурное катание оценивать. Смешно.
Ни капли не смешно.
Особенно судейство на чм - портал в ад для мо.
Абсолютно согласна.
На межнаре смотрю только мо и танцы, потому что там лидер реально сильнее наших спортсменов, хотя многие наши парни навязали бы борьбу за медали и даже за золото. Но про титулы Ильи и ФБС не скажешь что это титулы с припиской "в отсутствии", как можно смело говорить про золотых медалистов в жо и парном.
Илья и ФБС это лидеры 100%

Пишут, что Дима не назвал Петра. Но я думаю, он имел в виду спортсменов с международки.
А у нас в ру фк Петя конечно в этот сезоне показал фантастическую сложность и стабильность
Правильно, Гийомчик зе бест!
Как много стало БК. К чему бы это))))
Ответ Ir2019
Как много стало БК. К чему бы это))))
Ну и хорошо 👌
Ответ Ir2019
Как много стало БК. К чему бы это))))
Просто разбивают одно интервью на кучу статей.
Сизерон, однозначно, лучший.
У Сизерона вообще то партнёрша есть 😂
Зачем нам мнение Козловского?
Ну к сожалению, это никак не Малинин.
Ответ miladoc1
Ну к сожалению, это никак не Малинин.
А кто? Вечно второй Кагияма? Или может быть Миша Шайдоров?
Ответ miladoc1
Ну к сожалению, это никак не Малинин.
Кто и в каком сезоне приземлил всю линейку квадов в одной программе установив несколько рекордов,напомните?
