Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»

Козловский назвал Сизерона и Малинина лучшими фигуристами сезона.

Российский фигурист Дмитрий Козловский назвал фигуристов, которых считает лучшими в прошедшем сезоне.

«Я бы назвал две фамилии – все равно выделил бы Илью Малинина и еще Гийома Сизерона .

Потому что в танцах на льду с первого совместного сезона выиграть все основные турниры, стать первым в истории партнером, который стал олимпийским чемпионом с разными партнершами – это правда невероятно», — сказал Козловский .

Малинин в сезоне-2025/26 победил в финале Гран-при, выиграл чемпионат мира и взял золото Олимпиады в команде. В личном турнире занял восьмое место.

Сизерон в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри победил на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.