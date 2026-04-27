Алиев расстался с девушкой, когда лечился от туберкулеза: «Отношения закончились в этот период. Было непросто»

«Я был асоциальным. Но тут я, наверное, могу похвалить себя сам. Потому что я чувствовал ответственность за других людей, за мое окружение, все, связанное с миром фигурного катания. Я не появлялся на глазах очень долго. Чтобы кого-то не подставить. Я боялся просто, потому что не знал, как это все передается. Я перестраховывался.

Потому что олимпийский сезон, а у меня есть друзья, которые выступали на Олимпийских играх. Я не хотел подвести и тренеров, своих в том числе. Было непросто, и я закрылся. Мне в какой-то момент помог друг Евгения Рукавицына – Леша Моторин. Я занимался с детьми онлайн.

И все тогда в моей жизни начало меняться. У меня были отношения какие-то, которые случились в этот период, и они закончились в этот период. Тоже было много всего. Было непросто», – сказал Алиев в интервью Первому каналу.

«Туберкулезом часто болеют лирики, писатели. Я тоже «избранный». Рассказ Алиева о болезни

Вообще конечно странная и грустная история, ведь они с Ариной казались такой счастливой и влюблённой парой.
Как непрочно все оказалось на деле.
Очередной роман из инстаграма 💔
Надо поменьше впечатляться фоточками в инстаграме
Аа, ну пасиб за совет! даже не знаю, что бы без него делала )))
Арина не поддержала Диму???? Вот так раз ((( что ж, Дима, считай, что тебе повезло. Она на ранней стадии отношений не прошла проверку, дальше было бы только хуже. Любовь в первую очередь проверяется в болезни и горести.
Что значит, не поддержала? не сидела с ним в карантине? жаль, что так со здоровьем получилось, но лучше Арины вряд ли он кого-то найдет
А почему многие считают, что девушка из-за болезни ушла? Как будто это единственная возможная причина для расставания и других, вроде "не сошлись характерами", нет и быть не может?

Я вот вполне допускаю, что болезнь не имела к этому никакого отношения. Люди сходятся и расходятся, прежде, чем найти свою половину. Это совершенно нормально.
Или прежде чем не найти.
Или не найти. По-разному бывает. Но практически все встречаются и расстаются, не вижу в этом никакого повода упрекать другую сторону, тем более, не зная истории отношений.
Дима ещё встретит свою любовь, надежную, проверенную и верную.
Не каждый брак выдерживает в болезни и в бедности, а тут молодая парочка, которая не так давно начала встречаться. Диме здоровья и отпустить всю эту ситуацию.
Грустно это очень, конечно, и да, тайминг расставания говорит о многом, но все же, не зная всех подробностей и тонкостей, не хочу делать выводы и осуждать Арину. Диме здоровья, здоровья и еще раз здоровья! А настоящая любовь обязательно будет!
"В жизни всему уделяется место,
Рядом с добром уживается зло.
Если к другому уходит невеста,
То неизвестно, кому повезло..."
это, конечно, супер черно сейчас написать, но вспомнилось, как спортс публиковал фото Авериной и Алиева, где у них был поцелуй ЧЕРЕЗ собаку, а не напрямую друг с другом, и еще даже комментарий был об этом, что впервые видят такой поцелуй🫠
Все в стиле Алиева. Слезливая история. Мне еще с Алисы не нравится Алиев. Закрытая форма. Может напрример ковитом переболл и такое дало осложнение. Аверины тоже. А Дима как всегда. Там и второй Дима пропал
Снова пропал? Что у них там происходит-то.
А что за история с Алисой? я не в курсе
Девушка не прошла проверку. Ну и ладно.
По данным ВОЗ около четверти населения планеты (до 2 млрд человек) инфицированы скрытой (латентной) формой. Они не заражают других - заражают болеющие открытой формой, которых изолируют и лечат в стационарах.
Диму не изолировали, и значит у него вследствие понижения иммунитета возможно произошла некоторая активизация тех бактерий, которые раньше подавлялись.
НО сами фтизиатры публикуют статьи и признают в них, что есть гипердиагностика ТБ когда при малейших затемнениях на рентгене из поликлиник сплавляют в диспансеры. И где уже до обследования сразу начинают применять специфические антибиотики. Так было со знакомым - активным курильщиком, которого начали сразу лечить от ТБ, но по КТ у него оказался рак легких.
И в меджурналах есть статьи про случаи когда лечили от ТБ годами с полным обследованием и исследованием ткани легких, а на деле оказывалась другая болезнь, которая как и множество (до 400) других может давать похожую картинку на рентгене и КТ.
На собственном опыте убедилась, насколько при болезнях легких трудно дифференцировать диагнозы без взятия тканей и биопсии. Недавно муж болел пневмонией, 2 месяца к ряду чах, я чуть не поседела, пока не установили верный диагноз, ведь чего только не ставили! Так что Диме еще посчастливилось быть верно и быстро диагностированным, хуже, когда не знаешь, от чего лечишься, перебирая антибиотики
